Bị chỉ trích 'khoe mẽ' khi làm tiệc sinh nhật xa hoa, chồng đại gia Quận 7 đáp trả thẳng thừng

Trong ngày Valentine 14/2 vừa qua, tiệc sinh nhật tiền tỷ của Đoàn Di Băng gây chấn động mạng xã hội với 4 tấn hoa tươi và sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng như Wowy, Hương Giang – Matt Liu. Trước độ hoàng tráng và xa hoa của bữa tiệc, nhiều cư dân mạng tỏ ra trầm trồ, ngưỡng mộ cuộc sống của Đoàn Di Băng vì được chồng yêu chiều. Tuy nhiên, chắc chắn cũng không tránh khỏi nhiều ý kiến trái chiều, nhiều ý kiến cho rằng vợ chồng đại gia hoang phí, khoa trương, muốn "khoe mẽ" trên mạng xã hội.

Buổi tiệc sinh nhật xa hoa của Đoàn Di Băng vấp phải chỉ trích - Ảnh: FBNV

Đáp lại loạt ý kiến trái chiều, mới đây, đại gia Nguyễn Quốc Vũ đã có dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc hậu buổi tiệc. Cụ thể, vị doanh nhân viết: "Mọi người chỉ trích bà làm sinh nhật phung phí. Bà chỉ mỉm cười rồi sau tiệc gom hết tiền mừng hơn 500 triệu bỏ vào quỹ từ thiện. Còn bảo em nhận quà được rồi. Tiền em gửi lại những người cần hơn em. Không phung phí, xứng đáng đúng không mọi người?".