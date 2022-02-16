Bị chỉ trích 'khoe mẽ' khi làm tiệc sinh nhật xa hoa, chồng đại gia Quận 7 đáp trả thẳng thừng

Hậu trường 16/02/2022 09:11

Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ lên tiếng bảo vệ vợ hậu buổi tiệc nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Trong ngày Valentine 14/2 vừa qua, tiệc sinh nhật tiền tỷ của Đoàn Di Băng gây chấn động mạng xã hội với 4 tấn hoa tươi và sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng như Wowy, Hương Giang – Matt Liu. Trước độ hoàng tráng và xa hoa của bữa tiệc, nhiều cư dân mạng tỏ ra trầm trồ, ngưỡng mộ cuộc sống của Đoàn Di Băng vì được chồng yêu chiều. Tuy nhiên, chắc chắn cũng không tránh khỏi nhiều ý kiến trái chiều, nhiều ý kiến cho rằng vợ chồng đại gia hoang phí, khoa trương, muốn "khoe mẽ" trên mạng xã hội.

Bị chỉ trích 'khoe mẽ' khi làm tiệc sinh nhật xa hoa, chồng đại gia Quận 7 đáp trả thẳng thừng - Ảnh 1
Buổi tiệc sinh nhật xa hoa của Đoàn Di Băng vấp phải chỉ trích - Ảnh: FBNV

Đáp lại loạt ý kiến trái chiều, mới đây, đại gia Nguyễn Quốc Vũ đã có dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc hậu buổi tiệc. Cụ thể, vị doanh nhân viết: "Mọi người chỉ trích bà làm sinh nhật phung phí. Bà chỉ mỉm cười rồi sau tiệc gom hết tiền mừng hơn 500 triệu bỏ vào quỹ từ thiện. Còn bảo em nhận quà được rồi. Tiền em gửi lại những người cần hơn em. Không phung phí, xứng đáng đúng không mọi người?".

Bị chỉ trích 'khoe mẽ' khi làm tiệc sinh nhật xa hoa, chồng đại gia Quận 7 đáp trả thẳng thừng - Ảnh 2
Bị chỉ trích 'khoe mẽ' khi làm tiệc sinh nhật xa hoa, chồng đại gia Quận 7 đáp trả thẳng thừng - Ảnh 3
Doanh nhân Quốc Vũ lên tiếng bảo vệ vợ trước những chỉ trích từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Thậm chí, dưới phần bình luận bài viết, trả lời với các fan, chồng Đoàn Di Băng cũng thẳng thừng bày tỏ: "Tiền mình làm ra chứ không xin ai cả. Nhiều người comment quá bà đọc bà buồn anh xót". Về phía Đoàn Di Băng, hậu buổi tiệc, nữ đại gia không nhắc đến những bình luận tiêu cực, cô vẫn vui vẻ đăng tải loạt ảnh tại bữa tiệc và đặc biệt là khoe khoảnh khắc được chồng đại gia trao nhẫn kim cương có trị giá 1 triệu đô (khoảng 23 tỷ VNĐ).

Bị chỉ trích 'khoe mẽ' khi làm tiệc sinh nhật xa hoa, chồng đại gia Quận 7 đáp trả thẳng thừng - Ảnh 4
Đoàn Di Băng hạnh phúc khoe trọn chiếc nhẫn kim cương 10 carat được chồng tặng - Ảnh: FBNV

Được biết, ban đầu viên kim cương chỉ khoảng 5 carat nhưng sau đó đại gia Nguyễn Quốc Vũ đã yêu cầu đội thiết kế đặc biệt tăng thêm 5 carat để "ướm vào tay vợ cho đã". Và vì độ cưng chiều vợ như vậy nên thật không ngoa khi nhiều fan ưu ái gọi doanh nhân Quốc Vũ là "người chồng quốc dân".

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