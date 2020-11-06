Bị chê ngày càng béo, Phan Như Thảo vẫn tự tin diện váy ôm sát body khoe nhan sắc rạng rỡ

Khoảnh khắc mới nhất của cựu người mẫu Phan Như Thảo tại một sự kiện giải trí nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, một sự kiện giải trí được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh đã quy tụ dàn mỹ nhân khủng của Vbiz như: Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9x, Khả Ngân, Nhã Trúc… Ngay lập tức, thảm đỏ sự kiện trở thành đêm hội khoe sắc của nhiều ngôi sao và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ.

Dàn mỹ nhân Vbiz đọ sắc cùng nhau - Ảnh: Internet

Sau một thời gian ở ẩn để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình, cựu người mẫu Phan Như Thảo cũng bất ngờ có mặt tại sự kiện này. Cô nàng được ông xã Đức An tháp tùng đến sự kiện.

Phan Như Thảo được chồng đại gia tháp tùng không rời nửa bước – Ảnh: Internet

Qua hình ảnh chia sẻ, Phan Như Thảo diện đầm đen ôm sát body khoe nhan sắc rạng rỡ mặc những lời chê bai về ngoại hình. Cô nàng được nhiều người khen ngợi vì vẻ ngoài tươi tắn, gương mặt phúc hậu.

Cựu người mẫu khoe nhan sắc rạng rỡ tại sự kiện - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, cô nàng bị cư dân mạng mỉa mai vì thân hình phát tướng trong một tấm ảnh chụp trộm. Thậm chí, Phan Như Thảo còn bị chê già như “bà của con gái”. Trước những bình luận tiêu cực này, bà xã Đức An đã livestream khoe mặt mộc trên trang cá nhân kèm lời đáp trả đanh thép: “Cứ trung bình 2 tuần là cả thế giới gào tên mình Thảo Thảo cùng chữ ‘mập’ là sao. Muốn biết mình xấu hay mình đẹp thì mình mặt mộc đây nè, vào ngắm mình 3 giây không ạ”.

Giữa lúc Phan Như Thảo bị bàn tán về cân nặng, ông xã Đức An luôn là người kề cạnh động viên và sẵn sàng công khai bênh vực vợ.

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