Bênh vực 'người tình tin đồn' Hồ Ngọc Hà bị chê ‘đẹp người, xấu nết’, Kim Lý được dân mạng phong làm 'Quý ông của năm'

Hậu trường 24/08/2017 11:33

Kim Lý nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người hâm mộ khi đứng lên bảo vệ “người tình tin đồn” Hồ Ngọc Hà, lúc người đẹp bị anti-fan chê “đẹp người, xấu nết”.

Tối 23/8, Kim Lý đăng hình ảnh “Nữ hoàng giải tríHồ Ngọc Hà đẹp lộng lẫy trong đêm nhạc Love Songs kèm theo lời chia sẻ bằng tiếng Anh: “Phần trình diễn tuyệt vời đêm qua. Tự hào về em” (tạm dịch) trên trang facebook cá nhân của mình. 

Bài viết trên trang cá nhân của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự đồng tình ủng hộ của người hâm mộ.

Bênh vực 'người tình tin đồn' Hồ Ngọc Hà bị chê ‘đẹp người, xấu nết’, Kim Lý được dân mạng phong làm 'Quý ông của năm' - Ảnh 1
Kim Lý chia sẻ hình ảnh của Hồ Ngọc Hà trên trang facebook cá nhân - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, có một bình luận thiếu tích cực của khán giả nhận được sự chú ý của Kim Lý. 

“Cô ấy chỉ đẹp bên ngoài, chứ không đẹp bên trong” (tạm dịch). Trước ý kiến này, chàng binh sĩ trong MV Cả một trời thương nhớ đã nhanh chóng có hành động bảo vệ "người tình tin đồn" của mình.

Bênh vực 'người tình tin đồn' Hồ Ngọc Hà bị chê ‘đẹp người, xấu nết’, Kim Lý được dân mạng phong làm 'Quý ông của năm' - Ảnh 2
Kim Lý đáp trả bình luận thiếu tế nhị của anti-fan. Ảnh: Facebook

Nam diễn viên đã nhanh chóng đáp trả bình luận thiếu tế nhị này như sau: “Tại sao bạn lại nói như thế? Nếu bạn đã không hiểu gì về cô ấy thì đừng nói những lời thiếu tôn trọng như vậy". Anh cũng không quên nhấn mạnh thêm rằng: "Một người trưởng thành thì không nên nói những điều đó” (tạm dịch).

Ngoài ra, nhiều fan cũng thông qua đó nhắn nhủ đến “người tình tin đồn” của Hồ Ngọc Hà: Những người chỉ đánh giá người khác qua những tin đồn thì không nên tốn thời gian tranh cãi...

Bênh vực 'người tình tin đồn' Hồ Ngọc Hà bị chê ‘đẹp người, xấu nết’, Kim Lý được dân mạng phong làm 'Quý ông của năm' - Ảnh 3
Một khán giả cũng bày tỏ "Chị ơi, anh đang bảo vệ chị khỏi anti-fan bình luận khiếm nhã kìa. Hành động nhỏ nói lên tình yêu anh dành cho chị. Yêu lắm cách anh ở bên, chăm sóc, yêu thương và bảo vệ chị" - Ảnh: Facebook

Phản ứng thẳng thắn của Kim Lý nhằm bảo vệ Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự đồng tình của dân mạng. Đặc biệt, nhiều người khen ngợi hành động của nam diễn viên và không ngần ngại phong cho Kim Lý danh hiệu “Quý ông của năm”.

'Đại gia kim cương' và Kim Lý nay đã 'nghèo' đến mức phải hùn tiền mua hoa tặng Hồ Ngọc Hà?

'Đại gia kim cương' và Kim Lý nay đã 'nghèo' đến mức phải hùn tiền mua hoa tặng Hồ Ngọc Hà?

Bức hình lẵng hoa có chữ ký mang tên của hai người đàn ông đặc biệt của Hồ Ngọc Hà khiến fan vô cùng tò mò. Nhiều người đồn đoán, có lẽ nào tình mới và tình cũ Hà Hồ nay lại 'nghèo' đến mức phải hùn tiền mua chung một lẵng hoa?

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà Kim Lý Hồ Ngọc Hà và Kim Lý diễn viên Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 18 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 18 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 18 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42