Bài viết trên trang cá nhân của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự đồng tình ủng hộ của người hâm mộ.

Tối 23/8, Kim Lý đăng hình ảnh “Nữ hoàng giải trí ” Hồ Ngọc Hà đẹp lộng lẫy trong đêm nhạc Love Songs kèm theo lời chia sẻ bằng tiếng Anh: “Phần trình diễn tuyệt vời đêm qua. Tự hào về em” (tạm dịch) trên trang facebook cá nhân của mình.

Tuy nhiên, có một bình luận thiếu tích cực của khán giả nhận được sự chú ý của Kim Lý.

“Cô ấy chỉ đẹp bên ngoài, chứ không đẹp bên trong” (tạm dịch). Trước ý kiến này, chàng binh sĩ trong MV Cả một trời thương nhớ đã nhanh chóng có hành động bảo vệ "người tình tin đồn" của mình.

Nam diễn viên đã nhanh chóng đáp trả bình luận thiếu tế nhị này như sau: “Tại sao bạn lại nói như thế? Nếu bạn đã không hiểu gì về cô ấy thì đừng nói những lời thiếu tôn trọng như vậy". Anh cũng không quên nhấn mạnh thêm rằng: "Một người trưởng thành thì không nên nói những điều đó” (tạm dịch).

Ngoài ra, nhiều fan cũng thông qua đó nhắn nhủ đến “người tình tin đồn” của Hồ Ngọc Hà: Những người chỉ đánh giá người khác qua những tin đồn thì không nên tốn thời gian tranh cãi...

Phản ứng thẳng thắn của Kim Lý nhằm bảo vệ Hồ Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự đồng tình của dân mạng. Đặc biệt, nhiều người khen ngợi hành động của nam diễn viên và không ngần ngại phong cho Kim Lý danh hiệu “Quý ông của năm”.