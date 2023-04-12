Bé Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' sa sút tinh thần, mất ăn mất ngủ vì bị người lạ liên tục đe dọa, quấy rối tố giật chồng

Hậu trường 12/04/2023 16:31

Chị Ái Phương - mẹ ruột ca sĩ Bảo An cho biết, gia đình đang rất lo lắng khi con gái bị quấy rối, chửi bới dẫn đến căng thẳng, sa sút tinh thần.

Bảo An (SN 2006) là một trong những ca sĩ nhí quen mặt với khán giả, gây ấn tượng với ca khúc Xúc xắc xúc xẻ từng đạt 100 triệu lượt xem trên YouTube cách đây nhiều năm. Ngoài ra, Bảo An còn được yêu thích với các ca khúc thiếu nhi như: Bé chút chít, Mẹ ơi tại sao... và góp mặt trong các bộ phim, vở kịch như: Cưới chạy kịp xuân, Nhà chung, Bếp của mẹ, Xin một cái tên, Viên ngọc thần, Xin đừng bỏ con mẹ ơi...

Bé Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' sa sút tinh thần, mất ăn mất ngủ vì bị người lạ liên tục đe dọa, quấy rối tố giật chồng - Ảnh 1
Bé Bảo An (SN 2006) là một trong những ca sĩ nhí quen mặt với khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây, trao đổi với báo Dân trí, chiều 12/4, chị Ái Phương - mẹ ruột ca sĩ Bảo An bất ngờ tiết lộ, từ tháng 1 đến nay, gia đình bắt đầu nhận được những tin nhắn từ người lạ chửi bới thậm chí là đe dọa bé Bảo An. Người này không chỉ nhắn tin, lan truyền thông tin tiêu cực về Bảo An trên các nền tảng mà còn nhắn tin cho bạn bè của Bảo An và các học sinh khác trong trường.

"Người này nói Bảo An giật chồng người khác, dùng những lời lẽ thật sự kinh khủng mà tôi còn không dám diễn tả lại. Thậm chí trong trường, các bạn học sinh cũng nhận được những tin nhắn có nội dung lăng mạ Bảo An. Tôi cam đoan những thông tin mà người này đang lan truyền hoàn hoàn là bịa đặt" - mẹ "ca sĩ nhí" bức xúc.

Bé Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' sa sút tinh thần, mất ăn mất ngủ vì bị người lạ liên tục đe dọa, quấy rối tố giật chồng - Ảnh 2
Mẹ ruột ca sĩ Bảo An bất ngờ tiết lộ, từ tháng 1 đến nay, gia đình bắt đầu nhận được những tin nhắn từ người lạ chửi bới thậm chí là đe dọa bé Bảo An - Ảnh: Internet

Chị Ái Phương cho biết ban đầu nghĩ đây là trò đùa của những đứa trẻ nhưng sau khi liên tục nhận những thông tin lăng mạ, sỉ nhục, chị đã tìm hiểu và nhận thấy người thực hiện hành vi này là người lớn.

"Tôi không hiểu lý do gì người này lại nhắm vào con gái tôi. Khi những tin nhắn này được phát tán đi, tôi đọc còn thấy hoảng chứ đừng nói đến những đứa trẻ. Hiện Bảo An đang vào mùa thi rất căng thẳng, vậy mà còn gặp phải chuyện này nên tinh thần bé sa sút, mất ăn, mất ngủ" - chị Phương cho hay.

Bé Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' sa sút tinh thần, mất ăn mất ngủ vì bị người lạ liên tục đe dọa, quấy rối tố giật chồng - Ảnh 3
Gia đình của Bảo An đã gửi đơn trình báo vụ việc này đến cơ quan công an cùng với những chứng cứ thu thập được thời gian qua - Ảnh: Zingnews

Mẹ của Bảo An cho biết vì vụ việc này mà hiện tại chị không dám đưa rước con đi học, cũng không dám di chuyển ngoài đường nhiều, lúc nào cả nhà cũng sống trong lo sợ. Gia đình của Bảo An đã gửi đơn trình báo vụ việc này đến cơ quan công an cùng với những chứng cứ thu thập được thời gian qua. Phía cơ quan chức năng cũng đã mời gia đình và Bảo An lấy lời khai để tiến hành điều tra vụ việc. Hiện, vụ việc thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

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