Ở ẩn sau khi sinh con năm 23 tuổi, sao nhí đình đám 'Mùi ngò gai' lần đầu công bố diện mạo ái nữ

Hậu trường 09/03/2023 10:28

Từ trước đến nay, nữ diễn viên hiếm khi để lộ hình ảnh con gái vì không muốn con bị chú ý quá sớm.

Yeye Nhật Hạ gây ấn tượng bởi vai Phương (lúc nhỏ) trong bộ phim đình đám Mùi Ngò Gai. Sau thành công đó, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi tham gia các tác phẩm khác như: Gia Đình Phép Thuật, Tình Và Lý, Bánh Mì Ông Màu, Yêu Trong Đau Thương, Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng,... 

Ở ẩn sau khi sinh con năm 23 tuổi, sao nhí đình đám 'Mùi ngò gai' lần đầu công bố diện mạo ái nữ - Ảnh 1
Yeye Nhật Hạ gây ấn tượng bởi vai Phương (lúc nhỏ) trong bộ phim đình đám Mùi Ngò Gai - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những vai diễn chiếm được cảm tình của khán giả, cuộc sống ngoài đời của Yeye Nhật Hạ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây nhất, trong ngày 8/3, Yeye Nhật Hạ bất ngờ công khai hình ảnh con gái nhỏ - bé Hạ Mây, năm nay tròn 5 tuổi sau nhiều năm giấu kín.

Ở ẩn sau khi sinh con năm 23 tuổi, sao nhí đình đám 'Mùi ngò gai' lần đầu công bố diện mạo ái nữ - Ảnh 2
Bên cạnh những vai diễn chiếm được cảm tình của khán giả, cuộc sống ngoài đời của Yeye Nhật Hạ cũng nhận được nhiều sự quan tâm - Ảnh: FBNV

Từ trước đến nay, nữ diễn viên hiếm khi để lộ hình ảnh con gái vì không muốn con bị chú ý quá sớm. Trong bộ ảnh đăng tải, bé Mây được mẹ cho diện đồ điệu đà trông rất đáng yêu. Kèm theo đó, Yeye Nhật Hạ cũng xúc động bày tỏ rằng con gái là món quà quý giá nhất mà cô có được.

"Khi con gái đến với tôi, lúc đó tôi còn rất trẻ. Lần đầu làm mẹ, cảm giác bỡ ngỡ và hoang mang là có thật. Trong suốt thai kỳ, tôi ăn rất nhiều, kết quả là tăng gần 40kg, cả người đầy vết rạn. Sau khi sinh xong, tôi mất thời gian dài để giảm cân. Tuy nhiên, tôi thấy tất cả những việc này là hoàn toàn xứng đáng. 

Nhiều người có phải tôi hy sinh sự nghiệp vì gia đình hay không, tôi thấy chẳng phải hy sinh gì cả, đó là lựa chọn. Giờ đây tôi có chồng con, có gia đình nhỏ yên ấm và hạnh phúc. Chồng con luôn là động lực để tôi cố gắng làm việc, phấn đấu xây dựng vị trí riêng cho mình" - Nhật Hạ chia sẻ.

Ở ẩn sau khi sinh con năm 23 tuổi, sao nhí đình đám 'Mùi ngò gai' lần đầu công bố diện mạo ái nữ - Ảnh 3
Yeye Nhật Hạ xúc động bày tỏ rằng con gái là món quà quý giá nhất mà cô có được - Ảnh: FBNV

Đồng thời, trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Nhật Hạ cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả những người bà - người mẹ - người chị. Nữ diễn viên nói thêm rằng phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng nên chăm chút cho bản thân.

Ở ẩn sau khi sinh con năm 23 tuổi, sao nhí đình đám 'Mùi ngò gai' lần đầu công bố diện mạo ái nữ - Ảnh 4
Ở ẩn sau khi sinh con năm 23 tuổi, sao nhí đình đám 'Mùi ngò gai' lần đầu công bố diện mạo ái nữ - Ảnh 5
Nhật Hạ cùng con gái chụp bộ ảnh kỉ niệm ngày 8/3 - Ảnh: FBNV

Trong năm 2022, Yeye Nhật Hạ gây chú ý khi tái xuất màn nhỏ với vai chính trong Rồi 30 Năm Sau. Được biết, đây là dự án giữ ngôi vương rating trong nhiều tuần liên tiếp.

Xót xa chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy về chuyện tình với ông xã hậu sinh con: 'Không còn lãng mạn như xưa'

Xót xa chia sẻ của Á hậu Mâu Thủy về chuyện tình với ông xã hậu sinh con: 'Không còn lãng mạn như xưa'

Mối quan hệ của Á hậu Mâu Thủy và bạn trai đã không còn lãng mạn như xưa và thậm chí có nhiều khoảng cách vì một "kẻ thứ ba".

Xem thêm
Từ khóa:   yeye nhật hạ con gái yeye nhật hạ diện mạo con gái yeye nhật hạ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 9 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 30 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 34 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang