Ở ẩn sau khi sinh con năm 23 tuổi, sao nhí đình đám 'Mùi ngò gai' lần đầu công bố diện mạo ái nữ

Từ trước đến nay, nữ diễn viên hiếm khi để lộ hình ảnh con gái vì không muốn con bị chú ý quá sớm.

Yeye Nhật Hạ gây ấn tượng bởi vai Phương (lúc nhỏ) trong bộ phim đình đám Mùi Ngò Gai. Sau thành công đó, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi tham gia các tác phẩm khác như: Gia Đình Phép Thuật, Tình Và Lý, Bánh Mì Ông Màu, Yêu Trong Đau Thương, Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng,... Yeye Nhật Hạ gây ấn tượng bởi vai Phương (lúc nhỏ) trong bộ phim đình đám Mùi Ngò Gai - Ảnh: FBNV Bên cạnh những vai diễn chiếm được cảm tình của khán giả, cuộc sống ngoài đời của Yeye Nhật Hạ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây nhất, trong ngày 8/3, Yeye Nhật Hạ bất ngờ công khai hình ảnh con gái nhỏ - bé Hạ Mây, năm nay tròn 5 tuổi sau nhiều năm giấu kín.

Bên cạnh những vai diễn chiếm được cảm tình của khán giả, cuộc sống ngoài đời của Yeye Nhật Hạ cũng nhận được nhiều sự quan tâm - Ảnh: FBNV Từ trước đến nay, nữ diễn viên hiếm khi để lộ hình ảnh con gái vì không muốn con bị chú ý quá sớm. Trong bộ ảnh đăng tải, bé Mây được mẹ cho diện đồ điệu đà trông rất đáng yêu. Kèm theo đó, Yeye Nhật Hạ cũng xúc động bày tỏ rằng con gái là món quà quý giá nhất mà cô có được. "Khi con gái đến với tôi, lúc đó tôi còn rất trẻ. Lần đầu làm mẹ, cảm giác bỡ ngỡ và hoang mang là có thật. Trong suốt thai kỳ, tôi ăn rất nhiều, kết quả là tăng gần 40kg, cả người đầy vết rạn. Sau khi sinh xong, tôi mất thời gian dài để giảm cân. Tuy nhiên, tôi thấy tất cả những việc này là hoàn toàn xứng đáng.

Nhiều người có phải tôi hy sinh sự nghiệp vì gia đình hay không, tôi thấy chẳng phải hy sinh gì cả, đó là lựa chọn. Giờ đây tôi có chồng con, có gia đình nhỏ yên ấm và hạnh phúc. Chồng con luôn là động lực để tôi cố gắng làm việc, phấn đấu xây dựng vị trí riêng cho mình" - Nhật Hạ chia sẻ. Yeye Nhật Hạ xúc động bày tỏ rằng con gái là món quà quý giá nhất mà cô có được - Ảnh: FBNV Đồng thời, trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Nhật Hạ cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả những người bà - người mẹ - người chị. Nữ diễn viên nói thêm rằng phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng nên chăm chút cho bản thân. Nhật Hạ cùng con gái chụp bộ ảnh kỉ niệm ngày 8/3 - Ảnh: FBNV Trong năm 2022, Yeye Nhật Hạ gây chú ý khi tái xuất màn nhỏ với vai chính trong Rồi 30 Năm Sau. Được biết, đây là dự án giữ ngôi vương rating trong nhiều tuần liên tiếp.

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