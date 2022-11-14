Những ngày qua, cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý trước ồn ào Elly Trần tố chồng ngoại quốc ngoại tình. Câu chuyện được nổ ra khi nữ diễn viên bức xúc đăng tải dòng trạng thái cho biết: “Chồng hợp pháp của tôi ép buộc tôi phải cho Cadie và Alfie gặp và ngủ lại cùng với nhân tình của anh ta. Nếu không anh ta sẽ không đóng tiền học cho hai đứa. Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm. Ba mẹ con mình phải làm sao đây các mẹ?”.

Những ngày qua, cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý trước ồn ào Elly Trần tố chồng ngoại quốc ngoại tình - Ảnh: Internet

Tiếp nối chuỗi lùm xùm này, mới đây nhất, Elly Trần tiếp tục có động thái mới. Cựu hotgirl đăng tải đoạn clip thể hiện sự bất bình của con gái - Cadie Mộc Trà khi bị một netizen bình luận sai sự thật. Cụ thể, Elly Trần cho Cadie Mộc Trà xem hình ảnh một người đàn ông, đồng thời hỏi con gái rằng: "Cadie ơi, con xem có từng gặp người này bao giờ chưa, người này nói con thích bạn gái của ba".