Bất ngờ trước phản ứng cực gắt của con gái Elly Trần khi bị người lạ lôi kéo vào ồn ào đấu tố ngoại tình của mẹ

Hậu trường 14/11/2022 08:38

Tiếp nối chuỗi lùm xùm đấu tố ngoại tình, mới đây nhất, Elly Trần tiếp tục có động thái mới.

Những ngày qua, cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý trước ồn ào Elly Trần tố chồng ngoại quốc ngoại tình. Câu chuyện được nổ ra khi nữ diễn viên bức xúc đăng tải dòng trạng thái cho biết: “Chồng hợp pháp của tôi ép buộc tôi phải cho Cadie và Alfie gặp và ngủ lại cùng với nhân tình của anh ta. Nếu không anh ta sẽ không đóng tiền học cho hai đứa. Cái chuyện vô nhân tính như vậy mà họ cũng dám làm. Ba mẹ con mình phải làm sao đây các mẹ?”

Bất ngờ trước phản ứng cực gắt của con gái Elly Trần khi bị người lạ lôi kéo vào ồn ào đấu tố ngoại tình của mẹ - Ảnh 1
Những ngày qua, cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý trước ồn ào Elly Trần tố chồng ngoại quốc ngoại tình - Ảnh: Internet

Tiếp nối chuỗi lùm xùm này, mới đây nhất, Elly Trần tiếp tục có động thái mới. Cựu hotgirl đăng tải đoạn clip thể hiện sự bất bình của con gái - Cadie Mộc Trà khi bị một netizen bình luận sai sự thật. Cụ thể, Elly Trần cho Cadie Mộc Trà xem hình ảnh một người đàn ông, đồng thời hỏi con gái rằng: "Cadie ơi, con xem có từng gặp người này bao giờ chưa, người này nói con thích bạn gái của ba".

Bất ngờ trước phản ứng cực gắt của con gái Elly Trần khi bị người lạ lôi kéo vào ồn ào đấu tố ngoại tình của mẹ - Ảnh 2
Phản ứng đầy bất bình của con gái Elly Trần - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay nhìn thấy hình người này, con gái Elly Trần liền có động thái cực gắt, phủ nhận thông tin, đồng thời đòi người này đưa ra bằng chứng. "Bằng chứng đâu, bằng chứng đâu. Con chưa từng gặp người này bao giờ cả. Bằng chứng đâu, đưa cho tôi bằng chứng" - con gái Elly Trần tỏ rõ thái độ bất bình.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip này đã nhận được sự quan tâm của dân mạng. Đa số đều để lại lời khen cho con gái của Elly Trần về sự khôn khéo, biết bảo vệ mẹ ở những thời điểm khó khăn. Bên cạnh đó một số dân mạng cũng để lại những lời động viên, hy vọng Elly Trần sớm làm rõ lùm xùm lần này để lấy lại công bằng cũng như quay trở về cuộc sống bình thường.

Được biết, chồng của Elly Trần có tên là D.F, là người mang quốc tịch Mỹ. Dù tổ chức lễ cưới không mấy rầm rộ nhưng vào năm 2011, D.F từng cập nhật trạng thái hôn nhân lên trang cá nhân là “đã kết hôn” cùng với Elly Trần.

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Trong chia sẻ mới nhất của mình về cuộc hôn nhân với chồng Tây, Elly Trần đã tiết lộ cô gần như "chết đứng" khi thấy chồng đang làm chuyện không không đứng đắn với tận 3 người phụ nữ.

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