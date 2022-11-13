SỐC: Elly Trần tiết lộ lần 'đánh ghen' kinh hoàng nhất khi thấy chồng cùng làm 'chuyện đó' với 3 người phụ nữ

Hậu trường 13/11/2022 11:02

Trong chia sẻ mới nhất của mình về cuộc hôn nhân với chồng Tây, Elly Trần đã tiết lộ cô gần như "chết đứng" khi thấy chồng đang làm chuyện không không đứng đắn với tận 3 người phụ nữ.

Những ngày gần đây, cái tên Elly Trần phủ sóng khi vén màn hôn nhân với chồng Tây trên mạng xã hội. Cô tố chồng ngoại tình, công khai danh tính “trà xanh” và nhiều chuyện khác… Elly Trần đã nói rõ lý do cô tố chồng vì “con giun xéo quá cũng quằn, suốt ngày lấy tiền chu cấp ra đe dọa…”.

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Elly Trần phủ sóng khi vén màn hôn nhân với chồng Tây trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Quyết định phơi bày mọi việc, Elly Trần mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ của nhiều người trên cõi mạng, nơi mà tài khoản của cô và hai con sở hữu lượng theo dõi khổng lồ. Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết từ Elly Trần: “Cứu 3 mẹ con với các mẹ ơi” nhiều cánh tay đã đưa ra. Đã có cả hội, nhóm bảo vệ 3 mẹ con Elly.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Elly Trần lại tiếp tục tung ra phần 4 trong câu chuyện hôn nhân của mình mang tên "Hạnh phúc dài như thời gian chiếc đồng hồ cát". Trong câu chuyện lần này, khán giả cực sốc khi cô tiết lộ từng phát hiện phát hiện chồng đang quan hệ tập thể với 3 người phụ nữ và 1 người đàn ông khác.

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 Bài đăng mới nhất của Elly Trần - Ảnh: Chụp màn hình

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"Tôi bầu Alfie đến tháng thứ 7 thì 1 đêm không biết sao tôi cứ trằn trọc kiểu gì không thể ngủ được. Tôi thấy bất an rất lạ và cũng chưa thấy chồng tôi về nhà. Tôi dậy xem đồng hồ thì lúc đó là 4 giờ 30 phút sáng, giờ này thì không thể còn ở trong nightclub nữa...

Tôi lái đến nhà người chung team của anh ấy ở quận 7. Vì trước đó cũng có vài lần đến đó nên tôi vẫn nhớ đường. Thấy tôi, bảo vệ khu nhà mở chặn cửa lên để tôi lái xe vào. Tôi thấy đèn trong nhà vẫn sáng, rèm cửa lớn không kéo. Tôi xuống xe mở cửa rào và theo trí nhớ của mình đi vào bằng cửa phòng giặt. Khi tôi vào tới phòng khách tôi thấy 3 đôi giày phụ nữ ở góc nhà, trên bàn ăn là 1 chiếc túi YSL màu đen của nữ. Tôi nhìn quanh nhà thì thấy giày của chồng tôi cũng ở đó. Tôi quay lại mở chiếc túi đen thấy CCCD, tôi không biết cô gái này. Tôi đóng lại.

Đột nhiên tôi nghe tiếng chồng tôi. Tim tôi thắt lại rõ đau. Tôi thở gấp, dựa theo tiếng nhạc phát ra tôi gõ cửa 1 căn phòng ngủ ngay cạnh bàn ăn. Người ra mở cửa là chồng tôi, trần trụi theo đúng nghĩa đen. Anh ấy đang xxx tập thể cùng 3 người phụ nữ và 1 người đàn ông nữa. Anh ấy ngà ngà, thấy tôi anh ấy chụp lấy quần áo rồi chạy ra khỏi nhà.

Tôi đứng như trời trồng, tay chân cứng đơ không thể nhúc nhích nữa. Mặt tôi không còn giọt máu, toàn thân lạnh ngắt. Ngay cả khi trong ác mộng tôi cũng không bao giờ hình dung ra chồng tôi lại đến cái mức độ kinh hoàng này! Thấy tôi đứng bất động trước cửa, người đàn ông bên trong mặc quần áo vào và ra khuyên tôi đi về, chắc là chồng tôi đã về nhà rồi. Tôi lái xe đi trong mơ hồ. May mắn vào giờ đó ngoài đường xe còn chưa đông đúc. Tôi đi từ quận 7 về đến nhà thì trời vừa tờ mờ sáng." - Trích bài đăng trên trang cá nhân của Elly Trần.

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Dưới bài đăng của Elly Trần, nhiều khán giả đã gửi lời động viên, an ủi người đẹp. Bên cạnh đó cũng có người tò mò không hiểu sao cô lại có thể nhớ rõ từng chi tiết đến vậy. Đáp lại câu hỏi này, Elly Trần đã bình luận: "Người nói ra có thể quên, nhưng người không thể nói là người sẽ không bao giờ quên được".

Elly Trần tiếp tục tố chồng Tây “cắm sừng” lúc cô bụng mang dạ chửa, gọi vợ là “bạn gái cũ” để dễ tán gái xinh

Elly Trần tiếp tục tố chồng Tây “cắm sừng” lúc cô bụng mang dạ chửa, gọi vợ là “bạn gái cũ” để dễ tán gái xinh

Elly Trần đã tiếp tục chia sẻ câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của cô với chồng Tây, phát hiện chồng có quan hệ bất chính bên ngoài khi cô đang mang bầu, gọi vợ là "bạn gái cũ" để dễ tán gái xinh.

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