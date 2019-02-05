Bao năm trôi qua, mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và mẹ kế giờ ra sao?

Ngọc Trinh đưa mẹ kế đi làm đẹp đón năm mới như ngầm khoe mối quan hệ vô cùng tốt đẹp giữa họ.

Chiều 30 Tết, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh đưa mẹ kế đi làm đẹp để đón xuân. Người đẹp đích thân tư vấn cho mẹ kế những mẫu nail và tóc mới nhất để có thể rạng rỡ trong những ngày đầu năm mới.

Có thể thấy, "Nữ hoàng nội y" thương yêu mẹ kế không khác gì mẹ đẻ. Cô quan tâm chu đáo từng chút một và không hề giữ khoảng cách nào. Đây thật sự là một điều hiếm thấy trong mối quan hệ "mẹ ghẻ con chồng".

Ngọc Trinh đưa mẹ kế đi làm đẹp để đón Tết - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng nội y' không có khái niệm về mẹ đẻ nhưng lại vô cùng thương yêu mẹ kế - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh từng mua nhà cho mẹ kế ở quê, thường xuyên gửi tiền và quần áo mới về cho bà - Ảnh: Internet

Từ lúc mới nổi tiếng, Ngọc Trinh đã nhiều lần khoe về mối quan hệ tốt đẹp với mẹ kế. Mẹ đẻ vì sinh cô nên mất sớm, sau đó cha đi bước nữa và may mắn đây là người phụ nữ rất thương yêu con riêng của chồng. Từ nhỏ, Ngọc Trinh đã được bà chăm sóc và dạy dỗ như chính con ruột. Nói về mẹ kế, Ngọc Trinh luôn dành sự tôn trọng và yêu thương không khác gì máu mủ.

Khi trở nên giàu có, Ngọc Trinh đã không quên ơn nuôi dưỡng của bà. Nhiều năm qua, cô thường xuyên gửi tiền và quần áo mới về cho mẹ kế. Cách đây 2 năm, "Nữ hoàng nội y" cũng đã xây tặng bà một căn nhà hoành tráng ở Trà Vinh.

Khoe ba vòng quyến rũ nhưng Ngọc Trinh phát ngượng vì lộ điểm xấu hổ này Ngọc Trinh xuất hiện sang chảnh trong một thiết kế ôm sát nhưng vô tình để lộ mác váy chưa cắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-nam-troi-qua-moi-quan-he-giua-ngoc-trinh-va-me-ke-gio-ra-sao-314148.html