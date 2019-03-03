Bẵng đi một thời gian, con trai Hà Hồ đã cao lớn và bảnh như ‘soái ca’

Khi Hà Hồ chia sẻ những bức ảnh mới nhất của con trai Subeo, nhiều người bất ngờ vì cu cậu lớn quá nhanh.
- Những khoảnh khắc cho thấy Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã sẵn sàng về chung nhà
- Bị nói phải bỏ tiền bao Kim Lý đi du lịch thường xuyên, đây là câu trả lời chính thức của Hồ Ngọc Hà
Sau kỳ nghỉ dài ngày ở Thái Lan và Hong Kong cùng Kim Lý, khi trở về Hà Hồ khá chịu khó dành thời gian bên con trai. Mới đây, cô đã đăng tải loạt ảnh chụp trong những ngày cuối tuần bên bé Subeo và thích thú gọi con trai là “tình yêu” của mình.
Bên dưới bài chia sẻ của Hà Hồ, rất đông khán giả đã để lại bình luận ngợi khen “Nữ hoàng giải trí” về việc khéo sinh con. Có thể thấy, con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la càng lớn càng vượt trội về chiều cao, đồng thời sở hữu gương mặt điển trai như hotboy Thái Lan. Dù trong bất kể góc chụp nào, Subeo đều rất thu hút bởi phong cách tạo dáng thần thái cùng gu thời trang chất lừ.
Sau khi Hà Hồ và Cường Đô la chia tay, bé Subeo sống cùng mẹ nhưng cũng thường xuyên về thăm bố và gia đình bên nội. Hiện tại, dù cả ba và mẹ đều đã có tình mới nhưng bé Subeo vẫn được hưởng đầy đủ tình thương của hai bên gia đình nội ngoại.
Không chỉ được Kim Lý yêu thương như con đẻ mà con trai Hà Hồ cũng được mẹ kế Đàm Thu Trang chăm sóc chu đáo từng bữa ăn. Dịp Tết vừa qua, cậu bé cũng đã có kỳ nghỉ ý nghĩa bên Cường Đô la và Đàm Thu Trang tại Đà Lạt.