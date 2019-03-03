Bẵng đi một thời gian, con trai Hà Hồ đã cao lớn và bảnh như ‘soái ca’

Sau kỳ nghỉ dài ngày ở Thái Lan và Hong Kong cùng Kim Lý, khi trở về Hà Hồ khá chịu khó dành thời gian bên con trai. Mới đây, cô đã đăng tải loạt ảnh chụp trong những ngày cuối tuần bên bé Subeo và thích thú gọi con trai là “tình yêu” của mình.

Bên dưới bài chia sẻ của Hà Hồ, rất đông khán giả đã để lại bình luận ngợi khen “Nữ hoàng giải trí” về việc khéo sinh con. Có thể thấy, con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la càng lớn càng vượt trội về chiều cao, đồng thời sở hữu gương mặt điển trai như hotboy Thái Lan. Dù trong bất kể góc chụp nào, Subeo đều rất thu hút bởi phong cách tạo dáng thần thái cùng gu thời trang chất lừ.