Bẵng đi một thời gian, con trai Hà Hồ đã cao lớn và bảnh như ‘soái ca’

Hậu trường 03/03/2019 20:00

Khi Hà Hồ chia sẻ những bức ảnh mới nhất của con trai Subeo, nhiều người bất ngờ vì cu cậu lớn quá nhanh.

Sau kỳ nghỉ dài ngày ở Thái Lan và Hong Kong cùng Kim Lý, khi trở về Hà Hồ khá chịu khó dành thời gian bên con trai. Mới đây, cô đã đăng tải loạt ảnh chụp trong những ngày cuối tuần bên bé Subeo và thích thú gọi con trai là “tình yêu” của mình.

Bên dưới bài chia sẻ của Hà Hồ, rất đông khán giả đã để lại bình luận ngợi khen “Nữ hoàng giải trí” về việc khéo sinh con. Có thể thấy, con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la càng lớn càng vượt trội về chiều cao, đồng thời sở hữu gương mặt điển trai như hotboy Thái Lan. Dù trong bất kể góc chụp nào, Subeo đều rất thu hút bởi phong cách tạo dáng thần thái cùng gu thời trang chất lừ.

Bẵng đi một thời gian, con trai Hà Hồ đã cao lớn và bảnh như ‘soái ca’ - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà khoe ảnh con trai cao lớn và điển trai - Ảnh: FBNV
Bẵng đi một thời gian, con trai Hà Hồ đã cao lớn và bảnh như ‘soái ca’ - Ảnh 2
Bẵng đi một thời gian, con trai Hà Hồ đã cao lớn và bảnh như ‘soái ca’ - Ảnh 3
Bé Subeo được nhận xét là đẹp trai và có vóc dáng cao to hơn cả ba Quốc Cường - Ảnh: FBNV
Bẵng đi một thời gian, con trai Hà Hồ đã cao lớn và bảnh như ‘soái ca’ - Ảnh 4
Bẵng đi một thời gian, con trai Hà Hồ đã cao lớn và bảnh như ‘soái ca’ - Ảnh 5
Hà Hồ tự hào vì con trai hiểu chuyện, luôn thông cảm việc mẹ vắng nhà thường xuyên - Ảnh: FBNV

Sau khi Hà Hồ và Cường Đô la chia tay, bé Subeo sống cùng mẹ nhưng cũng thường xuyên về thăm bố và gia đình bên nội. Hiện tại, dù cả ba và mẹ đều đã có tình mới nhưng bé Subeo vẫn được hưởng đầy đủ tình thương của hai bên gia đình nội ngoại. 

Không chỉ được Kim Lý yêu thương như con đẻ mà con trai Hà Hồ cũng được mẹ kế Đàm Thu Trang chăm sóc chu đáo từng bữa ăn. Dịp Tết vừa qua, cậu bé cũng đã có kỳ nghỉ ý nghĩa bên Cường Đô la và Đàm Thu Trang tại Đà Lạt.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà bé Subeo Hà Hồ - Kim Lý

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