Bạn thân nói điều bất ngờ khi Đàm Thu Trang bị nghi có thai trước ngày lên xe hoa

Động thái lạ của Đàm Thu Trang trong những ngày gần đây khiến cô vướng nghi án bầu bí với Cường Đô la.

Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang và Cường Đô la thường xuyên công khai khoe những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Không chỉ vậy, cặp đôi cũng khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi hết khoe ảnh cưới đến nhẫn cưới trên trang cá nhân. Dù chưa tiết lộ ngày giờ cụ thể, nhưng có lẽ hôn lễ của cả hai sẽ không còn xa.

Ngoài ra, thời gian gần đây, chân dài xứ Lạng còn vướng nghi án bầu bí với "Đại gia phố núi". Thông tin này xuất phát từ những hành động đáng ngờ của Đàm Thu Trang trong tiệc thôi nôi con trai một người bạn thân. Không chỉ xuất hiện với thân hình đẫy đà, mũm mĩm, cô nàng còn liên tục nép phần bụng vào người Cường Đô la như muốn che giấu.

Đàm Thu Trang để lộ thân hình tròn trịa mũm mĩm khiến nhiều người hoài nghi cô đang có thai - Ảnh: FBNV

Trong một khoảnh khắc khác khi Cường Đô la thích thú vui đùa với một bé gái, người bạn của anh chú thích: 'Những ông bố yêu con gái' - Ảnh: FBNV

Trước những lời đồn đoán, mới đây bạn thân của vợ chồng Đàm Thu Trang, đồng thời cũng là chủ nhân của bữa tiệc thôi nôi đã lên tiếng. Người này chia sẻ một bài viết về nghi án Đàm Thu Trang mang thai kèm dòng chú thích: "Đùa đọc bài báo mà cười. Công nhận trí tưởng tượng quả là phong phú, toàn bằng chứng sắt thép không. Chỉ có mỗi chuyện người ta nép vô nhau thôi cũng thành cố tình che giấu”.

Cuối bài viết, người này hài hước gửi lời chúc mừng đến cặp đôi: “Thật sự chỉ thấy buồn cười thôi cũng xin được chúc mừng anh Tràng chị Cương nhé ố là la".

Nhất cử nhất động của cặp đôi nổi tiếng này được công chúng quan tâm sát sao - Ảnh: FBNV

Hiện tại Đàm Thu Trang và Cường Đô la vẫn chưa có động thái nào trước thông tin này.

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