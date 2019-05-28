Bạn thân nói điều bất ngờ khi Đàm Thu Trang bị nghi có thai trước ngày lên xe hoa

Hậu trường 28/05/2019 16:22

Động thái lạ của Đàm Thu Trang trong những ngày gần đây khiến cô vướng nghi án bầu bí với Cường Đô la.

Sau đám hỏi, Đàm Thu Trang và Cường Đô la thường xuyên công khai khoe những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Không chỉ vậy, cặp đôi cũng khiến công chúng "đứng ngồi không yên" khi hết khoe ảnh cưới đến nhẫn cưới trên trang cá nhân. Dù chưa tiết lộ ngày giờ cụ thể, nhưng có lẽ hôn lễ của cả hai sẽ không còn xa.

Ngoài ra, thời gian gần đây, chân dài xứ Lạng còn vướng nghi án bầu bí với "Đại gia phố núi". Thông tin này xuất phát từ những hành động đáng ngờ của Đàm Thu Trang trong tiệc thôi nôi con trai một người bạn thân. Không chỉ xuất hiện với thân hình đẫy đà, mũm mĩm, cô nàng còn liên tục nép phần bụng vào người Cường Đô la như muốn che giấu.

Bạn thân nói điều bất ngờ khi Đàm Thu Trang bị nghi có thai trước ngày lên xe hoa - Ảnh 1
Đàm Thu Trang để lộ thân hình tròn trịa mũm mĩm khiến nhiều người hoài nghi cô đang có thai - Ảnh: FBNV
Bạn thân nói điều bất ngờ khi Đàm Thu Trang bị nghi có thai trước ngày lên xe hoa - Ảnh 2
Trong một khoảnh khắc khác khi Cường Đô la thích thú vui đùa với một bé gái, người bạn của anh chú thích: 'Những ông bố yêu con gái' - Ảnh: FBNV

Trước những lời đồn đoán, mới đây bạn thân của vợ chồng Đàm Thu Trang, đồng thời cũng là chủ nhân của bữa tiệc thôi nôi đã lên tiếng. Người này chia sẻ một bài viết về nghi án Đàm Thu Trang mang thai kèm dòng chú thích: "Đùa đọc bài báo mà cười. Công nhận trí tưởng tượng quả là phong phú, toàn bằng chứng sắt thép không. Chỉ có mỗi chuyện người ta nép vô nhau thôi cũng thành cố tình che giấu”.

Cuối bài viết, người này hài hước gửi lời chúc mừng đến cặp đôi: “Thật sự chỉ thấy buồn cười thôi cũng xin được chúc mừng anh Tràng chị Cương nhé ố là la".

Bạn thân nói điều bất ngờ khi Đàm Thu Trang bị nghi có thai trước ngày lên xe hoa - Ảnh 3
Nhất cử nhất động của cặp đôi nổi tiếng này được công chúng quan tâm sát sao - Ảnh: FBNV 

Hiện tại Đàm Thu Trang và Cường Đô la vẫn chưa có động thái nào trước thông tin này.

Đàm Thu Trang vừa khoe ảnh cưới, Hạ Vi bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài xuống sắc

Đàm Thu Trang vừa khoe ảnh cưới, Hạ Vi bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài xuống sắc

Hạ Vi tự dìm mình với phần tóc mái nham nhở cùng vẻ ngoài xuề xòa.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô La và Đàm Thu Trang Đàm Thu Trang có thai Đàm Thu Trang mang thai Cường Đô La Đàm Thu Trang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 31 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026