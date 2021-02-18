Bạn gái cố diễn viên Hải Đăng: 'Tôi liều mạng, một tay cầm điện thoại, một tay lao xuống biển để tìm anh Đăng'

Vừa qua, dư luận không khỏi bàng hoàng khi nhận được tin diễn viên Hải Đăng qua đời vì đuối nước vào 17 giờ ngày 16/2 tại khi đi tắm biển ở tỉnh Khánh Hòa, hưởng dương 35 tuổi. Tại đám tang, bạn gái nữ diễn viên đã hé lộ nhiều chi tiết đau lòng trong buổi chiều định mệnh hôm ấy.

Tối 17/2, gia đình Hải Đăng đã tổ chức tang lễ và lo hậu sự cho anh ở chùa Vĩnh Nghiêm (TP. HCM). Tại đám tang, Kim Hoàng - bạn gái đồng thời là vợ sắp cưới của Hải Đăng xuất hiện với đôi mắt sưng húp, bật khóc chia sẻ với rất nhiều báo giới và công chúng về khoảnh khắc cuối cùng gặp nam diễn viên. Bạn gái Hải Đăng bật khóc chia sẻ về buổi chiều định mệnh - Ảnh: Internet Sáng hôm 16/2, anh Hải Đăng có mặt ở Khánh Hòa để thăm bạn gái nhưng lại ngủ quên trên xe. Xui xẻo là tài xế tưởng đã hết người nên bỏ hết hành lý của Hải Đăng xuống trạm cuối cùng rồi cho quay xe về Sài Gòn. Sự cố khiến nam diễn viên phải đi tìm và chuộc lại vali. Kim Hoàng đã nói với người yêu: “Sao mới đầu năm mà đã xui xẻo thế anh".

Sau đó, cả 2 người đi mua ít đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan lúc tối với bạn. Tới 4 giờ chiều, Hải Đăng mới xuống tắm biển, tới nơi là 4 rưỡi. Kim Hoàng cũng chia sẻ thêm cháu cô cũng xuống tắm với nam diễn viên, còn cô sợ lạnh nên không xuống. Kim Hoàng đã nói với người yêu: 'Sao mới đầu năm mà đã xui xẻo thế anh' Nam diễn viên vừa xuống biển chưa tới 5 phút thì đã kêu cứu. Mọi người tưởng đùa giỡn nên không ai quan tâm. Cho đến khi bạn gái anh la lên thì đã có một người đàn ông nhảy xuống.

Theo lời kể của Kim Hoàng, người đàn ông này dù đã chạm được tay Hải Đăng nhưng không kéo nổi Hải Đăng. Ông ấy đi vào bờ, vẻ mặt "tỉnh bơ" và còn ngồi xuống bãi biển, cũng không hô hoán gì thêm để cứu cố diễn viên. Khi ông ấy bảo cứu không kịp, Kim Hoàng hốt hoảng: “Sao anh ra tới nơi rồi mà không kéo bạn em vô, em vẫn thấy bạn em giãy giụa ngoài đó mà". Cô lập tức gọi điện thoại báo cho mẹ, một tay cầm điện thoại, một tay lao xuống biển tìm bạn trai. Bạn gái nam diễn viên liên tục la lên: "Anh Đăng ơi anh ở đâu?" thì thấy Hải Đăng nổi lên bờ. Cô nhanh chóng kéo bạn trai vào bờ nhưng anh đã đi rồi. Kim Hoàng khóc nấc kể lại giây phút nhìn thấy Hải Đăng người cứ duỗi thẳng ra, không tỉnh lại mặc dù được hô hấp nhân tạo. Lát sau, cô kể có thấy anh mở mắt nhưng người ta không cho cô lại gần vì sợ anh hộc máu chết. Kim Hoàng hốt hoảng khi nhận được tin bạn trai không qua khỏi Cặp đôi hạnh phúc đang chuẩn bị tổ chức đám cưới Vợ sắp cưới của nam diễn viên còn cho biết thêm, mặc dù đã không qua khỏi nơi biển cả lạnh giá, thế nhưng bằng một “phép màu” nào đó, anh vẫn “đủ sức” đẩy cháu cô vào bờ và trở nên “nhẹ hẳn” khi cô kéo anh từ biển vào. Cho đến lúc kéo vào đến chỗ nước ngập mắt cá chân thì Hải Đăng mới trở nên nặng trịch, phải có người kéo phụ mới nổi.

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