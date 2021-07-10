Bị cho là có liên quan đến tin đồn về bữa tiệc thác loạn 50.000 đô đang rầm rộ trên MXH, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã chính thức lên tiếng nhằm làm rõ vấn đề.

Mạng xã hội hai hôm nay được dịp xôn xao trước thông tin tồn tại một bữa tiệc thác loạn được tổ chức bởi 1 bác sĩ thẩm mỹ có tiếng trong ngành. Thông tin này bị lộ ra ngoài do những dòng tin nhắn giữa hai bên gồm một ca sĩ và một hoa hậu danh tiếng trong giới showbiz. Theo đó, trong đoạn hội thoại này có nhắc đến một vị bác sĩ nổi tiếng, được cho là đối thủ trong ngành thẩm mỹ của hoa hậu. Theo đó, tin đồn về 1 bí mật động trời liên quan đến vị bác sĩ kia cũng được lan truyền cùng với tin nhắn. Đáng chú ý là thông tin về bữa tiệc thác loạn 50.000 đô và những chuyện đời tư khác của vị bác sĩ.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái tuyên bố sẽ nhờ đến luật sư - Ảnh: Internet

Dân tình sau khi phát hiện đoạn tin nhắn này đã láo nháo truy tìm tung tích của vị bác sĩ kia. Nhiều người thậm chí còn "gọi tên" bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái trong các hội nhóm trên MXH. Không để sự việc đi xa hơn, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã phản hồi lại loạt lời đồn vô căn cứ trên. Trên trang cá nhân của mình, bác sĩ Thái đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài với nội dung chính là khẳng định những gì được đồn đại đều sai sự thật, ông cảm thấy bức xúc vì danh dự của mình dã bị ảnh hưởng nặng nề. Vì thế, bác sĩ Chiêm Quốc Thái tuyên bố sẽ khởi kiện: "Tôi sẽ mời luật sư khởi kiện bà **. Riêng chuyện ** với bà ** tôi hoàn toàn không biết gì, tại sao hôm nay ** phải đưa tôi vào câu chuyện 2 người nhằm mục đích gì?



Dòng trạng thái của bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện status này của bác sĩ Thái đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi Chiêm Quốc Thái không hề liên quan đến drama căng thẳng của 2 người đẹp Vbiz nhưng vô tình bị bêu xấu giữa bàn dân thiên hạ.

Biến căng: Rò rỉ đoạn tin nhắn tiết lộ thông tin 'tiệc thác loạn' của bác sĩ thẩm mỹ danh tiếng với dàn nghệ sĩ đình đám Sáng nay CĐM lại tiếp tục sốc tận nóc khi rò rỉ đoạn tin nhắn có nội dung liên quan đến 'tiệc thác loạn' có sự góp mặt của nhiều tên tuổi cực hot.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-si-chiem-quoc-thai-tuyen-bo-khoi-kien-mot-hoa-hau-vi-bi-boi-nho-thanh-danh-trong-on-ao-bua-tiec-thac-loan-50000-do-411923.html