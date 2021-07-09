Sáng nay CĐM lại tiếp tục sốc tận nóc khi rò rỉ đoạn tin nhắn có nội dung liên quan đến 'tiệc thác loạn' có sự góp mặt của nhiều tên tuổi cực hot.

Thời gian gần đây, hàng loạt những ồn ào đấu tố liên quan đến giới nghệ sĩ Việt liên tục nổ ra khiến MXH không ngừng dậy sóng. Scandal này chưa lắng xuống thì scandal khác đã nổi lên, thậm chí còn hot hơn lùm xùm trước. Sáng nay CĐM lại tiếp tục sốc tận nóc khi rò rỉ đoạn tin nhắn có nội dung liên quan đến 'tiệc thác loạn' có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng showbiz Việt. Nguồn cơn từ đoạn tin nhắn giữa hoa hậu tên H. và một nữ ca sĩ liên quan đến "tình chị em" lâu năm tan vỡ vì xích mích cá nhân nhiều năm về trước. Tuy nhiên, mới đây, hoa hậu H. bất ngờ lên tiếng nhắc lại về ồn ào một thời với "người em từng thân". Đáng chú ý, trước khi xảy ra mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt, cả hai từng nhiều lần hợp tác và nói chuyện, nhắn tin rất thân tình.

Tuy nhiên, sau khi đàn em đăng bài ủng hộ một vị bác sĩ nổi tiếng trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ thì hoa hậu nổi đóa vì cô "em gái" đang gián tiếp "tâng bốc" đối thủ cùng ngành kinh doanh phòng khám thẩm mỹ của H. Nhưng do nữ ca sĩ có mối quan hệ khá tốt với vị bác sĩ tên T. này nên hoa hậu đã hé lộ loạt ồn ào chấn động về vị bác sĩ này để nữ ca sĩ "sáng mắt". Tin nhắn tiết lộ bác sĩ từng nhờ người mẫu L. - Ảnh: 2Sao Theo nàng hậu, bác sĩ T. có đôi tay vàng trong làng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cuộc sống riêng lại hư hỏng. Bông hậu tiết lộ vị bác sĩ này có sở thích nhạy cảm thác loạn, ham mê tổ chức những "bữa tiệc nóng" tại gia. Thậm chí ông còn từng nhờ vả một nhân vật trong giới truyền thông thân cận mời bằng được nam diễn viên Việt kiều L. đình đám tham gia bữa tiệc 50.000 USD cùng với những hotgirl nóng bỏng. Tuy nhiên nhân vật trong giới truyền thông kia đã khước từ vì cảm thấy sợ.

Bên cạnh đó, hoa hậu còn cho biết bác sĩ này từng có thời gian "cặp kè" với một hoa hậu người Việt ở Úc, tên là J. Thậm chí T. còn có thời gian cặp với hoa hậu ở Úc tên J - Ảnh: 2Sao Với những "bí mật" khủng mà mình tiết lộ, nàng hậu hy vọng nữ ca sĩ không dính dáng và ủng hộ bác sĩ T. để tránh thị phi. Tuy nhiên, đáp lại "tâm ý" của đàn chị, nữ ca sĩ cho rằng bản thân chỉ ủng hộ vì hành động từ thiện có ý nghĩa, ngoài ra không quan tâm đến ồn ào đời tư hay những mối quan hệ bên lề của bác sĩ đó, đồng thời cũng khẳng định không sợ người đời đồn đại linh tinh vì cô sống "quang minh chính đại". Sau khi những đoạn tin nhắn này rò rỉ trên MXH, dư luận đã không ngừng hoảng hốt và bất ngờ trước những thông tin sốc trong cuộc nói chuyện giữa 2 nhân vật "ồn ào" mới của showbiz. Mặc dù thông tin chính xác vẫn chưa được các nhân vật chính xác nhận nhưng cũng đủ để khiến cư dân mạng sục sôi bàn tán.

Phạm Ngà mỉa mai lùm xùm của bà Phương Hằng là ồn ào của 'phường tôm hàng cá', khẳng định chồng Vy Oanh không 'rảnh' tham gia vào Giữa lúc ồn ào của Vy Oanh và bà Phương Hằng đang gây xôn xao dư luận và khiến CĐM quan tâm từng động thái, nghệ sĩ múa Phạm Ngà lại tiếp tục lên tiếng về những người trong cuộc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-cang-ro-ri-doan-tin-nhan-tiet-lo-thong-tin-tiec-thac-loan-cua-bac-si-tham-my-danh-tieng-voi-dan-nghe-si-dinh-dam-411877.html