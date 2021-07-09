Biến căng: Rò rỉ đoạn tin nhắn tiết lộ thông tin 'tiệc thác loạn' của bác sĩ thẩm mỹ danh tiếng với dàn nghệ sĩ đình đám

Hậu trường 09/07/2021 17:19

Sáng nay CĐM lại tiếp tục sốc tận nóc khi rò rỉ đoạn tin nhắn có nội dung liên quan đến 'tiệc thác loạn' có sự góp mặt của nhiều tên tuổi cực hot.

Thời gian gần đây, hàng loạt những ồn ào đấu tố liên quan đến giới nghệ sĩ Việt liên tục nổ ra khiến MXH không ngừng dậy sóng. Scandal này chưa lắng xuống thì scandal khác đã nổi lên, thậm chí còn hot hơn lùm xùm trước. Sáng nay CĐM lại tiếp tục sốc tận nóc khi rò rỉ đoạn tin nhắn có nội dung liên quan đến 'tiệc thác loạn' có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng showbiz Việt.

Nguồn cơn từ đoạn tin nhắn giữa hoa hậu tên H. và một nữ ca sĩ liên quan đến "tình chị em" lâu năm tan vỡ vì xích mích cá nhân nhiều năm về trước. Tuy nhiên, mới đây, hoa hậu H. bất ngờ lên tiếng nhắc lại về ồn ào một thời với "người em từng thân". Đáng chú ý, trước khi xảy ra mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt, cả hai từng nhiều lần hợp tác và nói chuyện, nhắn tin rất thân tình. 

Tuy nhiên, sau khi đàn em đăng bài ủng hộ một vị bác sĩ nổi tiếng trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ thì hoa hậu nổi đóa vì cô "em gái" đang gián tiếp "tâng bốc" đối thủ cùng ngành kinh doanh phòng khám thẩm mỹ của H. Nhưng do nữ ca sĩ có mối quan hệ khá tốt với vị bác sĩ tên T. này nên hoa hậu đã hé lộ loạt ồn ào chấn động về vị bác sĩ này để nữ ca sĩ "sáng mắt". 

thac loan 2
Tin nhắn tiết lộ bác sĩ từng nhờ người mẫu L. - Ảnh: 2Sao

Theo nàng hậu, bác sĩ T. có đôi tay vàng trong làng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cuộc sống riêng lại hư hỏng. Bông hậu tiết lộ vị bác sĩ này có sở thích nhạy cảm thác loạn, ham mê tổ chức những "bữa tiệc nóng" tại gia. Thậm chí ông còn từng nhờ vả một nhân vật trong giới truyền thông thân cận mời bằng được nam diễn viên Việt kiều L. đình đám tham gia bữa tiệc 50.000 USD cùng với những hotgirl nóng bỏng. Tuy nhiên nhân vật trong giới truyền thông kia đã khước từ vì cảm thấy sợ. 

Bên cạnh đó, hoa hậu còn cho biết bác sĩ này từng có thời gian "cặp kè" với một hoa hậu người Việt ở Úc, tên là J. 

thac loan 3
Thậm chí T. còn có thời gian cặp với hoa hậu ở Úc tên J - Ảnh: 2Sao

Với những "bí mật" khủng mà mình tiết lộ, nàng hậu hy vọng nữ ca sĩ không dính dáng và ủng hộ bác sĩ T. để tránh thị phi. Tuy nhiên, đáp lại "tâm ý" của đàn chị, nữ ca sĩ cho rằng bản thân chỉ ủng hộ vì hành động từ thiện có ý nghĩa, ngoài ra không quan tâm đến ồn ào đời tư hay những mối quan hệ bên lề của bác sĩ đó, đồng thời cũng khẳng định không sợ người đời đồn đại linh tinh vì cô sống "quang minh chính đại". 

Sau khi những đoạn tin nhắn này rò rỉ trên MXH, dư luận đã không ngừng hoảng hốt và bất ngờ trước những thông tin sốc trong cuộc nói chuyện giữa 2 nhân vật "ồn ào" mới của showbiz. Mặc dù thông tin chính xác vẫn chưa được các nhân vật chính xác nhận nhưng cũng đủ để khiến cư dân mạng sục sôi bàn tán. 

Phạm Ngà mỉa mai lùm xùm của bà Phương Hằng là ồn ào của 'phường tôm hàng cá', khẳng định chồng Vy Oanh không 'rảnh' tham gia vào

Phạm Ngà mỉa mai lùm xùm của bà Phương Hằng là ồn ào của 'phường tôm hàng cá', khẳng định chồng Vy Oanh không 'rảnh' tham gia vào

Giữa lúc ồn ào của Vy Oanh và bà Phương Hằng đang gây xôn xao dư luận và khiến CĐM quan tâm từng động thái, nghệ sĩ múa Phạm Ngà lại tiếp tục lên tiếng về những người trong cuộc.

Xem thêm
Từ khóa:   rò rỉ tin nhắn về tiệc thác loạn tiệc thác loạn bác sĩ thẩm mỹ thích thác loạn với nghệ sĩ Việt

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 31 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 31 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36