Mặc dù thường xuyên có những khoảnh khắc tình bể bình khiến CĐM đứng ngồi không yên, nhưng cặp đôi Hari - Trấn Thành cùng không ít lần 'lôi' nhau lên MXH bóc mẽ. Mới đây, nữ ca sĩ Hari Won bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tiết lộ bị chồng 'hành hạ'.

Trong thời gian dừng chạy show ở nhà phòng dịch, cặp vợ chồng hot nhất nhì showbiz Việt - Hari Won và Trấn Thành liên tục có những khoảnh khắc hài hước nhưng cũng không kém phần tình cảm để đăng tải lên MXH. Tận dụng khoảng thời gian ở nhà nghỉ ngơi, Xìn - Ri không ngừng tung hứng khiến fan đứng ngồi không yên và liên tục ngưỡng mộ tình cảm của hai vợ chồng. Mới đây nhất, nam MC đình đám còn tự tay tổ chức sinh nhật ngọt ngào dành cho vợ. Cặp đôi tranh thủ phát 'cẩu lương' mọi lúc mọi nơi - Ảnh: FBNV Tình cảm là thế nhưng cũng không ít lần, Hari khiến CĐM lo lắng vì có những dòng trạng thái rất tâm trạng, thậm chí hé lộ nhiều sự việc "cơm không lành, canh không ngọt" trong cuộc sống hôn nhân. Mới đây, nữ ca sĩ bức xúc than thở trên trang cá nhân vì bị chồng "hành hạ" giữa đêm khiến không thể nào chợp mắt nổi.

Bài đăng của Hari Won - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nữ ca sĩ viết: “Hôm nay tôi 12h ngủ ngon, hơn 3h sáng ổng kêu tôi dậy nói chuyện cuối ngày. Rồi giờ ổng ngủ ngon khò khò, mình có nên phá ổng không?". Tình huống "dở khóc dở cười" của vợ chồng nhà Trấn Thành khiến cư dân mạng được một trận cười vỡ bụng. Hóa ra nam danh hài đã "phá" giấc ngủ của vợ vì "thèm" nói chuyện, "thèm" tâm sự cuối ngày. Thế nhưng sau khi trút bầu tâm sự với Hari thì liền lăn ra ngủ, bỏ mặc bà xã "thao thức" vì không thể ngủ lại được.

Bức xúc vì hành vi "quấy rối" của Trấn Thành, giọng ca Hương đêm bay xa đã phải "cầu cứu" các "cao nhân" cõi mạng để xử lý chồng. Trước màn "than thở" của nữ ca sĩ, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thân thiết với hai vợ chồng đã khuyên cô bỏ qua vì lo lắng Hari "đấu" không lại nam danh hài. Tiến Luật và Vinh Râu khuyên Hari nhịn và bỏ qua - Ảnh chụp màn hình Thế nhưng, fan của cặp đôi này lại quyết liệt và hiến kế cho cô nàng "phá" lại chồng bằng nhiều cách thú vị. Một cư dân mạng đã nhắn nhủ Hari gọi Trấn Thành dậy "tâm sự đầu ngày" vì tội dám hành hạ "tâm sự cuối ngày" với bà xã. CĐM khuyên Hari 'xử tới bến' - Ảnh chụp màn hình Mặc dù khi bị truyền thông khui chuyện hẹn hò, cặp đôi nhận về rất nhiều "gạch đá" và phản đối kịch liệt từ dư luận, nhưng sau thời gian nhiều năm chung sống, tình cảm chân thành và những gì mà cả hai dành cho nhau đã khiến CĐM thay đổi thái độ, chuyển sang ủng hộ và ngưỡng mộ tình yêu đẹp giữa nam danh hài đình đám và giọng ca Hàn Quốc nhí nhảnh.

Trấn Thành đăng trạng thái 'hôm nay vui dữ' sau tin đồn Hari Won mang thai Mới đây Trấn Thành khiến người hâm mộ say đứ đừ vì tổ chức cho vợ 1 party sinh nhật nho nhỏ tại gia rất lãng mạn. Điều khiến CĐM chú ý là chi tiết nghi vấn nữ ca sĩ Hàn Quốc mang thai.

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