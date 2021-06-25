Trấn Thành đăng trạng thái 'hôm nay vui dữ' sau tin đồn Hari Won mang thai

Mới đây Trấn Thành khiến người hâm mộ say đứ đừ vì tổ chức cho vợ 1 party sinh nhật nho nhỏ tại gia rất lãng mạn. Điều khiến CĐM chú ý là chi tiết nghi vấn nữ ca sĩ Hàn Quốc mang thai.

Trong sinh nhật đón tuổi 36 của Hari Won, nam MC đình đám đã tự tay chuẩn bị cho vợ 1 buổi tiệc nho nhỏ tại gia. Trấn Thành cũng vô cùng tâm lý khi tặng bà xã 1 bó hồng lớn. Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 36 và cũng để khoe khoảnh khắc ngọt ngào này, Hari Won đã đăng tải bức ảnh ôm quà chồng tặng lên MXH. Đáng chú ý là trong bức ảnh xuất hiện chi tiết "bức ảnh siêu âm" khiến CĐM nghi ngờ 2 vợ chồng đã có tin vui.

Bức ảnh 'đáng ngờ' được giọng ca Hương đêm bay xa đăng tải - Ảnh: FB

Tuy nhiên, khi phóng to bức ảnh lên, người hâm mộ của cặp đôi lại ỉu xìu khi phát hiện đây chỉ là hộp đựng nhẫn, còn đốm sáng kia chính là viên kim cương. Đáng chú ý, ngay sau khi những tin đồn Hari Won có hỷ được lan rộng trên MXH, tối qua "Xìn" lại có động thái bất ngờ trên MXH.

Cụ thể, nam diễn viên bất ngờ đăng ảnh chụp 2 vợ chồng mang khẩu trang kín mít trong không gian được cho là xe ô tô. Điều đáng chú ý chính là dòng trạng thái của Trấn Thành. Trên Facbook, anh chia sẻ: "Vụ gì mà vui dữ vậy ta?". Còn ở Instagram ông xã Hari cũng hớn hở: "Hôm nay vui!".

Bài đăng của Trấn Thành trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Cùng 1 bức ảnh, chỉ đổi dòng trạng thái trên Instagram - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không biết ông chủ nhà hàng A Mà đang vui vẻ vì chuyện gì nhưng động thái này đã thu hút không ít những đồn đoán của CĐM. Nhiều người đã "vui ké" nam MC và để lại nhiều bình luận thăm dò liệu có phải cả 2 thực sự đang có "em bé"?

Trước những câu hỏi dồn dập của người hâm mộ, 2 vợ chồng "quyền lực" của showbiz Việt vẫn im hơi lặng tiếng và không hé lộ thêm bất kỳ điều gì. Dù vậy, màn "tung hint" đầy nghi hoặc cuả nam MC vẫn khiến fan hâm mộ của cặp đôi mong mỏi và chờ đợi tin vui.

Hari Won để lộ ảnh siêu âm ngầm thông báo đang mang thai? Chi tiết cực nhỏ trong bức ảnh mừng sinh nhật của Hari Won đã khiến cộng đồng mạng rộ lên nghi vấn cô mang thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-dang-trang-thai-hom-nay-vui-du-sau-tin-don-hari-won-mang-thai-410049.html