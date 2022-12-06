Bà xã Trường Giang lên tiếng trước nghi vấn mang bầu lần 2 vì ăn đồ chua giỏi đến 'kì lạ'

Hậu trường 06/12/2022 11:20

Trong buổi livestream trò chuyện cùng khán giả, Nhã Phương khoe tài ăn chua khiến nhiều người bất ngờ, nên nhiều người nghi ngờ cô đã có em bé và đang trong thời kỳ nghén.

Trong buổi livestream trò chuyện cùng khán giả mới đây, Nhã Phương khoe tài ăn chua khiến nhiều người bất ngờ, nên nhiều người liền đặt nghi vấn nữ diễn viên hiện đang trong thời kỳ mang thai con thứ hai.

Ngay sau khi tin đồn "bùng nổ", nữ diễn viên Nhã Phương lập tức lên tiếng đính chính: "Nghi án có bầu hoài vì gu ăn chua, cay là Bi mà. Mọi người thấy ăn chua giỏi mọi người nghĩ có bầu không. Đồn hoài luôn á. Có là la lên liền. Bi mới tham gia một dự án mới nên không thể nào có em bé được. Mọi người ạ. Đang làm mà".

Bà xã Trường Giang lên tiếng trước nghi vấn mang bầu lần 2 vì ăn đồ chua giỏi đến 'kì lạ' - Ảnh 1
Nhã Phương khoe tài ăn chua cực giỏi - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian vừa qua, nữ diễn viên cũng nhiều lần lên tiếng về nghi vấn có bầu và cũng từng chia sẻ sẽ sớm có em bé thứ hai. Tuy đã lập gia đình và có con nhỏ nhưng Nhã Phương vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tham gia nhiều dự án phim lẫn chương trình thực tế. Dù đã lập gia đình và có con nhỏ song Trường Giang và Nhã Phương vẫn cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn vào năm 2018. Đến đầu năm 2019, cặp đôi chào đón trái ngọt hôn nhân đầu lòng là một ái nữ, đặt tên thân mật Destiny, tên thật là Võ Thanh Thiên Ý.

Bà xã Trường Giang lên tiếng trước nghi vấn mang bầu lần 2 vì ăn đồ chua giỏi đến 'kì lạ' - Ảnh 2
Nhã Phương livestream nói thẳng về tin đồn mang bầu lần 2 - Ảnh: FBNV

Nam danh hài cũng tiết lộ lý do đặt tên con là Destiny là vì lúc Nhã Phương sinh con đầu lòng thì Trường Giang đang trên máy bay, do có sự cố, dù vợ chồng tính cả rồi nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính cho nên con gái mới đặt tên là Destiny.

Cuối cùng, Nhã Phương sinh thường chưa không sinh mổ như dự tính. Mặc dù lịch trình công việc bận rộn nhưng Trường Giang vẫn dành nhiều thời gian chăm sóc cho con gái cưng. Chính điều này đã khiến nữ diễn viên vô cùng yên tâm công tác. Trong gia đình, nam danh hài sẽ là người dạy con nên không bao giờ xích mích cả.

Nhã Phương có biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức, dân tình liền đặt nghi vấn bà xã Trường Giang mang bầu lần 2

Nhã Phương có biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức, dân tình liền đặt nghi vấn bà xã Trường Giang mang bầu lần 2

Những biểu hiện như mặt không đổi sắc khi ăn đồ chua của Nhã Phương khiến bà xã Trường Giang bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì được cho là đang mang bầu lần 2.

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