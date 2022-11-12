Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật

Hậu trường 12/11/2022 14:44

Dù là lúc mới quen nhau hay kết hôn, có con thì Trường Giang vẫn luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo cho bà xã Nhã Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhã Phương – Trường Giang là cặp vợ chồng đình đám của showbiz Việt, không ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào từ lúc hẹn hò đến khi về chung nhà. Cặp đôi khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì sự chân thành và quan tâm lẫn nhau dù cách thể hiện tình yêu của mình.

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Trường Giang chăm sóc vợ từng li, từng tí khiến hội chị em ai nấy cũng phải ghen tỵ. Cứ mỗi khi ăn món gì ngon, nam diễn viên lại gắp đưa tận miệng cho bà xã. 

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 2

Nếu đã theo dõi Trường Giang - Nhã Phương từ những ngày đầu quen nhau có thể thấy đây là thói quen mỗi khi cặp đôi ở gần nhau, cứ mỗi khi ăn món gì ngon, nam diễn viên lại gắp đưa tận miệng cho bà xã. Hành đông của Trường Giang được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời, xứng danh là "ông chồng quốc dân" khi chăm sóc, cưng chiều vợ hết mực.

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 3

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 4

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 5

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 6
Trường Giang nhiều lần khiến dân tình "tan chảy" vì luôn chăm sóc bà xã từng li từng tí.

Bên cạnh đó, nhiều netizen còn nhận xét rằng qua thời gian kết hôn, sinh con, đôi vợ chồng này lại có sự thay đổi hoàn toàn trái ngược: Người ngày càng đẹp lên, người lại lộ nét phát tướng.

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 7

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 8

Nếu nữ diễn viên 49 Ngày được nhận xét ngày càng nhuận sắc song vóc dáng mỏng manh, nam danh hài lại phát tướng. Đối với quan điểm với mẹ 1 con, cô lại hạnh phúc khi ông xã ngày càng mũm mĩm. Theo đó, cô vỗ về "nửa kia": "Có mập đâu, mũm mĩm chút xíu thôi à", cùng một cái thơm má vô cùng dễ thương. Những cử chỉ, hành động của cả hai khiến dân tình tan chảy trong sự ngọt ngào này. 

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 9

Trong nhiều lần chia sẻ với báo giới về cuộc sống vợ chồng sau kết hôn, Nhã Phương đều dành những lời có cánh cho Trường Giang. Trong lời kể của Nhã Phương, Trường Giang là người chồng tuyệt vời, rất mực yêu chiều cô. Anh là người vào bếp mỗi ngày để chuẩn bị những bữa ăn ngon cho cả nhà dù lịch trình làm việc bận bịu. "Có ai như chồng tôi không? Từ ngày hai đứa về chung một nhà thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh ấy nấu, riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa vì thấy không đâu ngon bằng anh ấy nấu", Nhã Phương nói.

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 10

Nhã Phương và Trường Giang kết hôn vào năm 2018. Bé Destiny là trái ngọt hôn nhân đầu tiên của Trường Giang - Nhã Phương. Tháng 1/2019, nữ diễn viên được cho là hạ sinh tiểu công chúa, nhưng phải hơn nửa năm sau mới xác nhận tin vui.

Bên nhau nhiều năm, Trường Giang vẫn giữ thói quen này khi ở cùng Nhã Phương, cuộc sống sung sướng tựa bà hoàng là có thật - Ảnh 11

Kể từ sau khi sinh con, Nhã Phương hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật như trước. Bà xã Trường Giang đã hoàn toàn dành trọn thời gian cho con, chăm lo tổ ấm nhỏ của mình. 

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