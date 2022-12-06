Nhã Phương có biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức, dân tình liền đặt nghi vấn bà xã Trường Giang mang bầu lần 2

Hậu trường 06/12/2022 10:19

Những biểu hiện như mặt không đổi sắc khi ăn đồ chua của Nhã Phương khiến bà xã Trường Giang bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì được cho là đang mang bầu lần 2.

Trường Giang - Nhã Phương được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz Việt. Hiện tại, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc hai vợ chồng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ của cộng đồng mạng. Không chỉ khiến dân tình trầm trồ với những lần chiều vợ thương con của Trường Giang mà vợ chồng Nhã Phương còn thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị của gia đình khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ.

Nhã Phương có biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức, dân tình liền đặt nghi vấn bà xã Trường Giang mang bầu lần 2 - Ảnh 1
Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương. (Ảnh: FB Trường Giang)

Theo đó, mới đây nhất Nhã Phương đã mở một buổi phát sóng trực tiếp để trò chuyện cùng khán giả. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý nhất là biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức của nữ diễn viên. Theo đó, bà xã Trường Giang thoải mái ăn đồ chua mà mặt không biến sắc, nhiều khán giả để lại thắc mắc và cho rằng Nhã Phương đang có tin vui.

Nhã Phương có biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức, dân tình liền đặt nghi vấn bà xã Trường Giang mang bầu lần 2 - Ảnh 2

Nhã Phương thoải mái ăn đồ chua nhưng mặt không biến sắc, dân tình nghi ngờ bà xã Trường Giang mang bầu lần 2. (Ảnh: Chụp màn hình FB Nabi Nhã Phương)

Những biểu hiện như mặt không đổi sắc khi ăn đồ chua của Nhã Phương khiến nữ diễn viên sinh năm 1990 bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì được cho là đang mang bầu lần 2. Tuy nhiên, ngay sau khi đọc được bình luận của khán giả, nữ diễn viên lập tức đính chính: “Nghi án có bầu hoài vì gu ăn chua, cay là Bi mà. Mọi người thấy ăn chua giỏi mọi người nghĩ có bầu không. Đồn hoài luôn á. Có là la lên liền. Bi mới tham gia một dự án mới nên không thể nào có em bé được mọi người ạ, đang làm mà”.

Nhã Phương có biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức, dân tình liền đặt nghi vấn bà xã Trường Giang mang bầu lần 2 - Ảnh 3
Hiện tạị, dân mạng đang suy đoán Nhã Phương mang bầu lần 2. (Ảnh: Chụp màn hình FB Nabi Nhã Phương)
Nhã Phương có biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức, dân tình liền đặt nghi vấn bà xã Trường Giang mang bầu lần 2 - Ảnh 4
Nhã Phương “cuồng” đồ chua quá mức khiến khán giả nghi ngờ nữ diễn viên có tin vui. (Ảnh: Chụp màn hình FB Nabi Nhã Phương) 

Nhã Phương có biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức, dân tình liền đặt nghi vấn bà xã Trường Giang mang bầu lần 2 - Ảnh 5

Nhã Phương có biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức, dân tình liền đặt nghi vấn bà xã Trường Giang mang bầu lần 2 - Ảnh 6

Nhã Phương - Trường Giang đón ái nữ đầu lòng chào đời vào năm 2019. Cho đến hiện tại, hai vợ chồng vẫn giữ kín thông tin, hình ảnh về bé, thể hiện sự tôn trọng riêng tư, mong muốn của con chứ không tự ý chia sẻ hình ảnh nhóc tì trên mạng xã hội. Nay Destiny đã 3 tuổi nhưng vợ chồng Mười Khó vẫn chứ có ý định sẽ sinh con thứ 2.

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