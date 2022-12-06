Nhã Phương có biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức, dân tình liền đặt nghi vấn bà xã Trường Giang mang bầu lần 2

Trường Giang - Nhã Phương được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz Việt. Hiện tại, cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hạnh phúc hai vợ chồng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ của cộng đồng mạng. Không chỉ khiến dân tình trầm trồ với những lần chiều vợ thương con của Trường Giang mà vợ chồng Nhã Phương còn thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc thú vị của gia đình khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương. (Ảnh: FB Trường Giang)

Theo đó, mới đây nhất Nhã Phương đã mở một buổi phát sóng trực tiếp để trò chuyện cùng khán giả. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý nhất là biểu hiện “cuồng” đồ chua quá mức của nữ diễn viên. Theo đó, bà xã Trường Giang thoải mái ăn đồ chua mà mặt không biến sắc, nhiều khán giả để lại thắc mắc và cho rằng Nhã Phương đang có tin vui.