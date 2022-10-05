Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, phải mót mủ cao su kiếm sống, học nấu ăn từ sớm vì không có mẹ

Trường Giang đã chia sẻ câu chuyện về mẹ, cùng những ngày tháng cơ cực thuở nhỏ. Mẹ mất sớm khiến cuộc sống nam danh hài gặp nhiều trắc trở và thiếu thốn.

Trường Giang là một trong những danh hài nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt hiện nay và sở hữu khối tài sản hoành tráng. Thế nhưng trước khi thành công, nam danh hài từng có quá khứ cơ cực. Mỗi khi nhắc về khoảng thời gian trước đây của mình, Trường Giang đều cảm thấy nghẹn ngào. Trường Giang kể về quá khứ gặp nhiều khó khăn khi không có mẹ. (Ảnh: FB Trường Giang) Mới đây, khi tham gia trong chương trình truyền hình thực tế, Trường Giang đã có dịp trải lòng kể về quá khứ từng gặp nhiều khó khăn của mình cho đàn em. Cụ thể, nam danh hài cho biết anh biết nấu ăn từ khi còn nhỏ vì không có mẹ. Mỗi lúc đi học về nam danh hài phải vào bếp nấu cơm. Mỗi ngày, anh đều phải dành thời gian khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để đi mót mủ cao su nhưng thu nhập còn chẳng tới 50 nghìn đồng.

Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, nổi khắc khoải về bữa cơm thiếu hơi ấm của mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình gameshow) Trường Giang bồi hồi chia sẻ:"Ở chỗ của anh có cánh đồng nào đâu mà mò cua bắt ốc, ở đó người ta toàn trồng rừng cao su. Học buổi sáng thì buổi trưa về nấu cơm vì anh không có mẹ mà. Ăn cơm xong thì buổi chiều sẽ đi mót mủ cao su, mót ở đây có nghĩa là lượm mót đó, nhặt những phần dư lại còn dưới đất hoặc trên những cái tô bằng sành khá nhỏ. Anh mót khoảng 3-4 tiếng đồng hồ thì cũng được khoảng 2-3 lít mủ để bán. Còn nếu hôm nào học buổi chiều thì sáng dậy sẽ đi mót cái đó, trưa về nấu cơm và chiều sẽ đến trường".

Trường Giang cho biết bản thân có tuổi thơ đầy cơ cực, thiếu hơi ấm của mẹ. (Ảnh: FB Trường Giang) Trường Giang quê gốc ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Anh là con thứ 5 trong một gia đình có đến 6 anh chị em. Năm anh lên 5 tuổi thì mẹ qua đời. Cuộc sống của anh cũng gập ghềnh, trúc trắc và thiếu thốn từ đó. Từ khi mẹ mất, anh chị em Trường Giang phải tự lập, mạnh mẽ để bươn chải, vươn lên. Thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ, gia cảnh lại khó khăn, nam danh hài chỉ mong được đi làm để tự lo cho bản thân. Trường Giang khắc khoải những kí ức một thời nghèo khó không thể quên.(Ảnh: FB Trường Giang) Trường Giang và anh chị em trong gia đình. (Ảnh: FB Trường Giang) Cũng tại chương trình, nam danh hài Trường Giang từng tâm sự câu chuyện của bản thân: "Anh còn không được biết mặt mẹ anh nè. Hình của mẹ anh chỉ có vài tấm thôi, nhưng hình đám ma lại rất là nhiều. Anh muốn coi hình mẹ anh chỉ có hình đám ma thôi. Còn tấm hình duy nhất có cả chữ viết của mẹ anh thì đã mất lúc đi Mỹ bị trộm vali. Đó là tấm hình duy nhất có 4 chữ của mẹ anh: Mùa xuân vui vẻ!". Có thành công ở hiện tại, Trường Giang đã nổ lực rất nhiều.(Ảnh: FB Trường Giang) Chia sẻ về tuổi thơ không trọn vẹn, Trường Giang khiến ai nấy đều xót xa trước hoàn cảnh khó khăn mà anhh từng gặp phải trong quá khứ. Việc không có mẹ ngay từ nhỏ đã là một thiệt thòi, mất mát quá lớn đối với nam danh hài. Dẫu vậy nhưng "Mười Khó" vẫn cố gắng, chăm chỉ làm việc để vượt qua những thử thách và đi đến thành công như ngày nay.

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