Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, phải mót mủ cao su kiếm sống, học nấu ăn từ sớm vì không có mẹ

Hậu trường 05/10/2022 11:27

Trường Giang đã chia sẻ câu chuyện về mẹ, cùng những ngày tháng cơ cực thuở nhỏ. Mẹ mất sớm khiến cuộc sống nam danh hài gặp nhiều trắc trở và thiếu thốn.

Trường Giang là một trong những danh hài nổi tiếng hàng đầu showbiz Việt hiện nay và sở hữu khối tài sản hoành tráng. Thế nhưng trước khi thành công, nam danh hài từng có quá khứ cơ cực. Mỗi khi nhắc về khoảng thời gian trước đây của mình, Trường Giang đều cảm thấy nghẹn ngào.

Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, phải mót mủ cao su kiếm sống, học nấu ăn từ sớm vì không có mẹ - Ảnh 1
Trường Giang kể về quá khứ gặp nhiều khó khăn khi không có mẹ. (Ảnh: FB Trường Giang)

Mới đây, khi tham gia trong chương trình truyền hình thực tế, Trường Giang đã có dịp trải lòng kể về quá khứ từng gặp nhiều khó khăn của mình cho đàn em. Cụ thể, nam danh hài cho biết anh biết nấu ăn từ khi còn nhỏ vì không có mẹ. Mỗi lúc đi học về nam danh hài phải vào bếp nấu cơm. Mỗi ngày, anh đều phải dành thời gian khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ để đi mót mủ cao su nhưng thu nhập còn chẳng tới 50 nghìn đồng.

Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, phải mót mủ cao su kiếm sống, học nấu ăn từ sớm vì không có mẹ - Ảnh 2
Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, nổi khắc khoải về bữa cơm thiếu hơi ấm của mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình gameshow)

 Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, phải mót mủ cao su kiếm sống, học nấu ăn từ sớm vì không có mẹ - Ảnh 3

Trường Giang bồi hồi chia sẻ:"Ở chỗ của anh có cánh đồng nào đâu mà mò cua bắt ốc, ở đó người ta toàn trồng rừng cao su. Học buổi sáng thì buổi trưa về nấu cơm vì anh không có mẹ mà. Ăn cơm xong thì buổi chiều sẽ đi mót mủ cao su, mót ở đây có nghĩa là lượm mót đó, nhặt những phần dư lại còn dưới đất hoặc trên những cái tô bằng sành khá nhỏ. Anh mót khoảng 3-4 tiếng đồng hồ thì cũng được khoảng 2-3 lít mủ để bán. Còn nếu hôm nào học buổi chiều thì sáng dậy sẽ đi mót cái đó, trưa về nấu cơm và chiều sẽ đến trường".

Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, phải mót mủ cao su kiếm sống, học nấu ăn từ sớm vì không có mẹ - Ảnh 4

Trường Giang cho biết bản thân có tuổi thơ đầy cơ cực, thiếu hơi ấm của mẹ. (Ảnh: FB Trường Giang)

Trường Giang quê gốc ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Anh là con thứ 5 trong một gia đình có đến 6 anh chị em. Năm anh lên 5 tuổi thì mẹ qua đời. Cuộc sống của anh cũng gập ghềnh, trúc trắc và thiếu thốn từ đó. Từ khi mẹ mất, anh chị em Trường Giang phải tự lập, mạnh mẽ để bươn chải, vươn lên. Thiếu thốn tình thương của mẹ từ nhỏ, gia cảnh lại khó khăn, nam danh hài chỉ mong được đi làm để tự lo cho bản thân.

Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, phải mót mủ cao su kiếm sống, học nấu ăn từ sớm vì không có mẹ - Ảnh 5
Trường Giang khắc khoải những kí ức một thời nghèo khó không thể quên.(Ảnh: FB Trường Giang)
Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, phải mót mủ cao su kiếm sống, học nấu ăn từ sớm vì không có mẹ - Ảnh 6
Trường Giang và anh chị em trong gia đình. (Ảnh: FB Trường Giang)

Cũng tại chương trình, nam danh hài Trường Giang từng tâm sự câu chuyện của bản thân: "Anh còn không được biết mặt mẹ anh nè. Hình của mẹ anh chỉ có vài tấm thôi, nhưng hình đám ma lại rất là nhiều. Anh muốn coi hình mẹ anh chỉ có hình đám ma thôi. Còn tấm hình duy nhất có cả chữ viết của mẹ anh thì đã mất lúc đi Mỹ bị trộm vali. Đó là tấm hình duy nhất có 4 chữ của mẹ anh: Mùa xuân vui vẻ!".

Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, phải mót mủ cao su kiếm sống, học nấu ăn từ sớm vì không có mẹ - Ảnh 7

Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó, phải mót mủ cao su kiếm sống, học nấu ăn từ sớm vì không có mẹ - Ảnh 8
 Có thành công ở hiện tại, Trường Giang đã nổ lực rất nhiều.(Ảnh: FB Trường Giang)

Chia sẻ về tuổi thơ không trọn vẹn, Trường Giang khiến ai nấy đều xót xa trước hoàn cảnh khó khăn mà anhh từng gặp phải trong quá khứ. Việc không có mẹ ngay từ nhỏ đã là một thiệt thòi, mất mát quá lớn đối với nam danh hài. Dẫu vậy nhưng "Mười Khó" vẫn cố gắng, chăm chỉ làm việc để vượt qua những thử thách và đi đến thành công như ngày nay.

Lụi tim với khoảnh khắc Trường Giang đón con tan học, Nhã Phương tiết lộ con gái rất biết nịnh ba khiến cô bị “ra rìa”

Lụi tim với khoảnh khắc Trường Giang đón con tan học, Nhã Phương tiết lộ con gái rất biết nịnh ba khiến cô bị “ra rìa”

Khoảnh khắc bé Destiny biết "nịnh" và hôn Trường Giang "đốn tim" nhiều khán giả vì quá đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Trường Giang Trường Giang nghẹn ngào kể về tuổi thơ nghèo khó danh hài Trường Giang tuổi thơ cơ cực của Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 56 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh