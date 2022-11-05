Trường Giang “khóc thét” trước sở thích đời thường của Nhã Phương, sơ hở là bị vợ “dìm hàng” tơi tả

Hậu trường 05/11/2022 15:13

Nhã Phương có “sở thích đặc biệt” là dìm hàng chồng, những ảnh tấu hài mất hình tượng của nam MC được bà xã công khai khiến Trường Giang khóc méo.

Trường Giang - Nhã Phương gây chú ý với người hâm mộ về cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng những hình ảnh hài hước đời thường. Trong 4 năm qua, sau khi bước vào cuộc hôn nhân với Trường Giang, Nhã Phương từng chia sẻ cô hạnh phúc khi được làm vợ, làm mẹ của cô công chúa Destiny. 

Trường Giang “khóc thét” trước sở thích đời thường của Nhã Phương, sơ hở là bị vợ “dìm hàng” tơi tả - Ảnh 1

Trường Giang - Nhã Phương một trong những cặp đôi vợ chồng đình đám của VBiz hiện nay. (Ảnh: FB Trường Giang)

Tuy nhiên, bên cạnh việc thể hiện tình cảm ngọt ngào trước công chúng, Nhã Phương còn có sở thích đời thường khiến Trường Giang phải “khóc thét” là hay "dìm hàng" ông xã. Mới đây, trên fanpage cặp đôi, nữ diễn viên đăng ảnh hài hước của nam MC kèm dòng trạng thái: "Mở mắt ra là tấu hài à, chán ông thần này thiệt à nha".

Trường Giang “khóc thét” trước sở thích đời thường của Nhã Phương, sơ hở là bị vợ “dìm hàng” tơi tả - Ảnh 2
Nhã Phương đăng hình ảnh "ngố tàu" lúc mới vào nghề của chồng. (Ảnh: Trường Giang & Nhã Phương - Family's Story)

Theo đó, Trường Giang vốn đã sở hữu chiều cao khiêm tốn, nhưng vì góc chụp từ trên xuống trong loạt ảnh Nhã Phương đăng tải càng khiến Trường Giang trở nên lùn hơn. Chưa kể phong cách ăn mặc cùng đôi dép tổ ong trông nam diễn viên càng trở nên ngố tàu hơn bao giờ hết.

Trường Giang “khóc thét” trước sở thích đời thường của Nhã Phương, sơ hở là bị vợ “dìm hàng” tơi tả - Ảnh 3
Nhã Phương tỏ ra vui vẻ khi đăng ảnh dìm chồng. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)

Được biết, Nhã Phương có “sở thích đặc biệt” là dìm hàng chồng. Không dừng lại ở hình ảnh dìm, thói quen tật xấu của Trường Giang cũng được nữ diễn viên “phơi bày” trên mạng xã hội. Cô nàng từng nhiều lẫn chia sẻ bức những ảnh biểu cảm hài hước của nam danh hài khiến dân tình được dịp cười nghiêng ngã. Người hâm mộ cũng tỏ ra khá thích thú với tính cách lầy lội, hài hước từ hai vợ chồng.

Trường Giang “khóc thét” trước sở thích đời thường của Nhã Phương, sơ hở là bị vợ “dìm hàng” tơi tả - Ảnh 4

Trường Giang “khóc thét” trước sở thích đời thường của Nhã Phương, sơ hở là bị vợ “dìm hàng” tơi tả. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)

Trường Giang “khóc thét” trước sở thích đời thường của Nhã Phương, sơ hở là bị vợ “dìm hàng” tơi tả - Ảnh 5
Nhã Phương chia sẻ ảnh Trường Giang bị ái nữ bôi đầy sữa chua lên mặt. Biểu cảm tấu hài của nam MC khiến CĐM cũng phải bật cười. (Ảnh: Nabi Nhã Phương)
Trường Giang “khóc thét” trước sở thích đời thường của Nhã Phương, sơ hở là bị vợ “dìm hàng” tơi tả - Ảnh 6

Nhã Phương có sở thích đăng ảnh "dìm hàng" ông xã mọi lúc mọi nơi. (Ảnh: Nabi Nhã Phương)

Trường Giang “khóc thét” trước sở thích đời thường của Nhã Phương, sơ hở là bị vợ “dìm hàng” tơi tả - Ảnh 7

Trường Giang “khóc thét” trước sở thích đời thường của Nhã Phương, sơ hở là bị vợ “dìm hàng” tơi tả - Ảnh 8
Trường Giang - Nhã Phương có cho mình cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)

Trải qua nhiều biến cố về những tin đồn về tình ái, giờ đây Trường Giang – Nhã Phương đã có cho tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi duy trì hạnh phúc bằng cách lắng nghe và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống, mỗi lẫn bên nhịn nhau một chút rồi chuyện gì cũng sẽ qua. 

Loạt ảnh thuở nhỏ của Trường Giang và con gái khi đặt chung khiến dân tình phải thốt lên “cha nào con nấy”

Loạt ảnh thuở nhỏ của Trường Giang và con gái khi đặt chung khiến dân tình phải thốt lên “cha nào con nấy”

Khoảnh khắc giống nhau "đến từng chi tiết" của cha con Trường Giang khiến fan phát cuồng.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương Trường Giang – Nhã Phương

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