Loạt ảnh thuở nhỏ của Trường Giang và con gái khi đặt chung khiến dân tình phải thốt lên “cha nào con nấy”

Mới đây, trên trang fanpage Trường Giang - Nhã Phương cho đăng tải hình ảnh thơ ấu Trường Giang bên con gái khiến dân mạng bất ngờ. Cụ thể, tấm ảnh "gây bão" là ảnh ghép so sánh Trường Giang và ái nữ Destiny thuở nhỏ. Trong ảnh, khoảnh khắc giống nhau "đến từng chi tiết" của cặp cha con Trường Giang khiến fan phát cuồng. Theo đó, con gái Trường Giang khiến ai nấy bất ngờ vì sở hữu gương mặt đáng yêu.

Bên dưới bài đăng, netizen thi nhau khen ngợi biểu cảm, đường nét bé Destiny khá giống bố. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng con gái Trường Giang - Nhã Phương có đôi mắt to tròn giống mẹ. Cô bé được nhận xét thừa hưởng đường nét từ bố lẫn mẹ. Một số bình luận của cư dân mạng:

"Đôi mắt của mẹ";

"Sao y bản chính, dễ thương";

"Con gái giống ba quá chừng luôn",...

Con gái Trường Giang thường chỉ xuất hiện chớp nhoáng hoặc để lộ một phần gương mặt trước ống kính máy ảnh. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)

Trường Giang - Nhã Phương hiếm hoi khoe con gái nhân kỷ niệm ngày cưới. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)

Trường Giang - Nhã Phương giữ kín thông tin hình ảnh để bảo vệ bình yên cho con gái. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)

Từ khi mang thai đến hiện tại, Nhã Phương giữ kín thông tin, hình ảnh để bảo vệ bình yên cho con gái. Khi Destiny cứng cáp, họ mới cởi mở hơn nhưng vẫn là những góc ảnh che mặt bé. Trường Giang thừa nhận vợ chồng anh trưởng thành và yêu thương nhau hơn từ khi con gái ra đời. Tuy bận rộn, họ đều cố gắng thu xếp thời gian ở bên con. Hàng ngày, anh đưa đón Destiny đi học, chơi đùa cùng con. Do đó, Nhã Phương cũng phần nào an tâm đi làm.