Bà Tưng (Huyền Anh) nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội vào năm 2013 với những clip nhảy gợi cảm. Tuy nhiên, vì một số video có hình ảnh phản cảm, hot girl 9X nhận án phạt cấm diễn của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Sau 7 năm, cuộc sống của hot girl xứ Nghệ khiến nhiều người tò mò. Trên trang cá nhân và fanpage triệu like, Huyền Anh chia sẻ nhiều hình ảnh cuộc sống thường ngày với người hâm mộ.

Đây là thắc mắc chung của nhiều người hâm mộ đặc biệt là fan nam. Mới đây, người đẹp đã đưa ra câu trả lời bằng cách tung video ăn mặc kín vào bếp nấu ăn. Phong cách khác lạ của bà Tưng khiến nhiều người choáng váng vì bất ngờ. Thậm chí, có fan nam còn để lại bình luận vui: "kín quá báo công an".

Vốn nổi tiếng với thân hình "phồn thực", diện đồ sexy bó sát, mỗi lần "lên sóng" Bà Tưng lại khiến netizen điên đảo. Ấy thế nhưng, khi bà Tưng mặc kín cổng cao tường, dân tình sẽ phản ứng thế nào?

Hot girl xứ Nghệ bất ngờ ăn mặc kín đáo.

Giải thích việc bất ngờ mặc kín đáo, bà Tưng cho biết: "Mặc kín vì Huyền Anh biết Facebook Huyền Anh có rất nhiều nam giới uy tín - Không phải lúc nào cũng thích Huyền Anh mặc sexy. Hẹn hôm khác trời nắng xíu nhé, hôm nay Sài Gòn mưa lạnh quá mọi ng ạ! Làm xíu cooktail cho ấm người".

Ấy thế nhưng đến lúc Bà Tưng chịu ăn mặc kín đáo thì lại "săm soi" bảo không thích điều này.

Đến chính chủ cũng thấy khó xử.

"Sao nam giới lại mâu thuẫn vậy ta? Em mặc đầm body gợi cảm thì lại comment: ‘Chị mặc kín vào đi, cái em muốn nhìn thấy là nụ cười của chị’. Rồi hôm nay lạnh quá, em mặc kín lắm rồi thì nói không thích. Quá mâu thuẫn", Bà Tưng chia sẻ.

Hiện, bài viết của bà Tưng vẫn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Người cho rằng, chỉ đùa vui thôi bởi "đàn ông ai cũng thích sexy" Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng "Mặc đồ nào em thích là được rồi. Mọi người thích ngắm em chứ đâu có thích bộ đồ".

Hình ảnh sexy đời thường của bà Tưng.