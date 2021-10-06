Nữ streamer da 'trắng như sứ' cố tình phô diễn 'vùng nhạy cảm', khiến fan 'sôi sục' vì body quá mức nóng bỏng

Từ một hot girl mạng xã hội, Kaitly Siragusa đã quyết định lấn sân sang làm streamer và sở hữu lượng fan vô cùng hùng hậu. Không chỉ sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, cô nàng còn "ghi điểm" với thân hình vô cùng gợi cảm với số đo 3 vòng lần lượt là 86-60-89.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-streamer-da-trang-nhu-su-co-tinh-pho-dien-vung-nhay-cam-khien-fan-soi-suc-vi-body-qua-muc-nong-bong-429118.html