Bà Tưng lại biết cách khiến dân mạng hú hét với body 'hết nước chấm', quét sân thôi mà mặc váy ngắn chạm vòng 3 thế này

Thời trang 05/10/2021 06:00

Có vẻ Bà Tưng lại đang ào ạt trở lại mạng xã hội với những bức ảnh 'nhức nhối' rồi đây!

Với những khán giả thế hệ 9X thì chắc chắn không quá xa lạ với cái tên Bà Tưng (tên thật Lê Thị Huyền Trang). Cách đây chưa lâu, mỹ nhân này đã "gây choáng" với bức ảnh nằm lả lơi trên sân và nhận được gần trăm nghìn like.

"Thừa thắng xông lên", Bà Tưng tiếp tục khiến cõi mạng "dậy sóng" khi tung những khoảnh khắc quét sân nhưng mặc váy ngắn cũn cỡn thu hút ánh nhìn.

Bà Tưng lại biết cách khiến dân mạng hú hét với body 'hết nước chấm', quét sân thôi mà mặc váy ngắn chạm vòng 3 thế này - Ảnh 1
 Khoảnh khắc Bà Tưng quét rác đang được nhiều người tìm kiếm.

Dù hiện đang tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, thế nhưng sức hút của cô nàng vẫn chưa hề "giảm nhiệt". Mới đây, Bà Tưng khoe video đang quét sân nhưng điều khiến mọi người chú ý chính là body cực "mlem", vòng nào cũng căng đét, nhất là chiếc váy siêu ngắn chạm cả vòng 3.

Bà Tưng lại biết cách khiến dân mạng hú hét với body 'hết nước chấm', quét sân thôi mà mặc váy ngắn chạm vòng 3 thế này - Ảnh 2

Không nhắc đến những chiêu trò thả rông hay tung ảnh gây sốc ngày trước, Bà Tưng vẫn luôn nhận được quan tâm với nhan sắc ngày càng thăng hạng. Bên cạnh đó, thân hình nóng bỏng của cô chưa bao giờ khiến netizen phải thất vọng.

Bà Tưng lại biết cách khiến dân mạng hú hét với body 'hết nước chấm', quét sân thôi mà mặc váy ngắn chạm vòng 3 thế này - Ảnh 3 

Tủ đồ của Bà Tưng cũng tràn ngập những outfit cực sexy, giúp cô khoe được đường cong triệt để, nhất là vòng 1 lúc nào cũng "ngồn ngộn" quyến rũ "bức người".

Bà Tưng lại biết cách khiến dân mạng hú hét với body 'hết nước chấm', quét sân thôi mà mặc váy ngắn chạm vòng 3 thế này - Ảnh 4
Bà Tưng lại biết cách khiến dân mạng hú hét với body 'hết nước chấm', quét sân thôi mà mặc váy ngắn chạm vòng 3 thế này - Ảnh 5 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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Từ khóa:   Bà Tưng thời trang Bà Tưng Bà Tưng sexy

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