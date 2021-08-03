Trào lưu xỏ khuyên 'chỗ hiểm' của mỹ nhân Việt: Hàn Hằng chơi bạo ngay ngực cũng không bằng hotgirl này ở chỗ 'chỉ người yêu mới biết'

Thời trang 03/08/2021 08:39

Trào lưu xỏ khuyên với các mỹ nhân đã không còn giới hạn ở tai hay mũi mà còn tiến đến những vị trí hiểm hóc khác như rốn, khe ngực và thậm chí là ở vị trí "khó ai nhìn thấy" như thế này!

Nếu như trước đây các người đẹp ưa xỏ khuyên tai hay mũi với nhiều lỗ khác nhau để thể hiện cá tính thì nay, mốt xỏ khuyên đã táo bạo hơn ở những vị trí "hiểm hóc" ít ai ngờ. 

Đi đầu trào lưu này có thể kể đến các mỹ nhân USUK với trào lưu xỏ khuyên... nơi đầu ngực. Sau đó, các sao nữ vô tư ăn diện toàn những item mỏng manh bó sát khiến fan càng chú ý đến các mẫu khuyên này.

Trào lưu xỏ khuyên 'chỗ hiểm' của mỹ nhân Việt: Hàn Hằng chơi bạo ngay ngực cũng không bằng hotgirl này ở chỗ 'chỉ người yêu mới biết' - Ảnh 1

Ở Việt Nam, nhiều mỹ nhân Việt cũng không ngần ngại thể hiện cá tính với các vị trí xỏ khuyên ít đụng hàng. Đầu tiên phải kể đến Bảo Anh gần đây gây chú ý với loạt ảnh khoe eo thon cá tính cùng chiếc khuyên rốn nổi bần bật. Chiếc khuyên rốn càng khiến cô ca sĩ thêm phần năng động, cực kỳ fashion và mạnh mẽ. Fan để ý từ ngày xỏ khuyên rốn lấp lánh, nữ ca sĩ cũng rất hay khoe vòng eo con kiến quyến rũ qua các mẫu crop top thời thượng. 

Trào lưu xỏ khuyên 'chỗ hiểm' của mỹ nhân Việt: Hàn Hằng chơi bạo ngay ngực cũng không bằng hotgirl này ở chỗ 'chỉ người yêu mới biết' - Ảnh 2
Chiếc khuyên rốn lấp lánh của Bảo Anh rất hợp với style cá tính của cô nàng
Trào lưu xỏ khuyên 'chỗ hiểm' của mỹ nhân Việt: Hàn Hằng chơi bạo ngay ngực cũng không bằng hotgirl này ở chỗ 'chỉ người yêu mới biết' - Ảnh 3
Vòng eo con kiến cộng thêm thứ trang sức độc lạ bảo sao cô nàng không ưa diện áo hở rốn hay bikini
Trào lưu xỏ khuyên 'chỗ hiểm' của mỹ nhân Việt: Hàn Hằng chơi bạo ngay ngực cũng không bằng hotgirl này ở chỗ 'chỉ người yêu mới biết' - Ảnh 4
So kè cá tính, ai chơi lại Bảo Anh?

Ngoài Bảo Anh, trước kia, chiếc khuyên rốn cũng khiến cô nàng Tina Tình thu hút sự chú ý của cánh truyền thông, làm vẻ ngoài nam tính của cô nàng càng trở nên gợi cảm hơn hết. 

Trào lưu xỏ khuyên 'chỗ hiểm' của mỹ nhân Việt: Hàn Hằng chơi bạo ngay ngực cũng không bằng hotgirl này ở chỗ 'chỉ người yêu mới biết' - Ảnh 5
Ca sĩ Tina Tình cũng khiến truyền thông chú ý với chiếc khuyên ngay vòng 2 của mình

Đâu chỉ có khuyên rốn, mỹ nhân Việt cũng không thua kém sao USUK khi khoe luôn cả chiếc khuyên ngay vòng 1. Điển hình là "hot girl tạp hóa" một thời Hàn Hằng đã khiến fan mắt tròn mắt dẹt với những bức hình lung linh khoe trọn đôi gò bồng đảo căng tràn với chiếc khuyên lấp ló ngay khe ngực. Với chiếc khuyên đặc biệt này, những shot hình của cô nàng hotgirl trông đặc biệt và gây ấn tượng hơn hẳn. 

Trào lưu xỏ khuyên 'chỗ hiểm' của mỹ nhân Việt: Hàn Hằng chơi bạo ngay ngực cũng không bằng hotgirl này ở chỗ 'chỉ người yêu mới biết' - Ảnh 6
Hot girl tạp hóa với chiếc khuyên ngay khe ngực
Trào lưu xỏ khuyên 'chỗ hiểm' của mỹ nhân Việt: Hàn Hằng chơi bạo ngay ngực cũng không bằng hotgirl này ở chỗ 'chỉ người yêu mới biết' - Ảnh 7
Cô cũng rất chăm diện bikini trước khi 'biến mất tăm' sau scandal lùm xùm tình cảm với Huyme

Khuyên rốn, khuyên ngực vẫn chưa là gì so với chiếc khuyên "thốn" 1-0-2 của hotgirl Lê Bống. Đệ nhất vòng 1 xỏ khuyên ở vị trí hiểm hóc mà chắc chỉ có người yêu mới thấy được, đó là khuyên lưỡi. Nàng Tiktoker không những không sợ "đau", thậm chí còn rất ưa khoe chiếc khuyên độc lạ của mình qua các tư thế uốn éo lưỡi "kỳ lạ" trên sóng khiến fan đỏ mặt. 

Trào lưu xỏ khuyên 'chỗ hiểm' của mỹ nhân Việt: Hàn Hằng chơi bạo ngay ngực cũng không bằng hotgirl này ở chỗ 'chỉ người yêu mới biết' - Ảnh 8
Có lẽ không hề cảm thấy 'thốn' như khán giả tưởng tượng, cô nàng Lê Bống lại rất chăm khoe chiếc khuyên lưỡi của mình
Trào lưu xỏ khuyên 'chỗ hiểm' của mỹ nhân Việt: Hàn Hằng chơi bạo ngay ngực cũng không bằng hotgirl này ở chỗ 'chỉ người yêu mới biết' - Ảnh 9
Cô nàng xỏ khuyên chỗ mà chắc chỉ có bạn trai mới thấy được

Ảnh: Sưu tầm

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