HOT: Em gái Lê Phương Anh nhan sắc 'Thúy Kiều-Thúy Vân' ăn đứt cô chị khiến báo nước ngoài từng thảng thốt điều này

Nhịp sống trẻ 02/08/2021 16:58

Không chỉ Lê Phương Anh "sắc nước hương trời" mà cô em gái cũng 'nghiêng nước nghiêng thành" không kém.

Lê Phương Anh là một hotgirl nổi tiếng đất Hà thành. Cô sở hữu 3 vòng cực chuẩn, ngoài ra còn có làn da trắng bóc khiến chị em phụ nữ phải ganh tị. Người ta bảo "Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân" để miêu tả nhan sắc đỉnh cao của một số cặp chị em đẹp nghiêng ngả thì em gái Lê Phương Anh có nhan sắc cũng xem xem một chín một mười so với cô chị.

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Phương Uyên xinh không hề thua kém Phương Anh
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HOT: Em gái Lê Phương Anh nhan sắc 'Thúy Kiều-Thúy Vân' ăn đứt cô chị khiến báo nước ngoài từng thảng thốt điều này - Ảnh 3HOT: Em gái Lê Phương Anh nhan sắc 'Thúy Kiều-Thúy Vân' ăn đứt cô chị khiến báo nước ngoài từng thảng thốt điều này - Ảnh 4HOT: Em gái Lê Phương Anh nhan sắc 'Thúy Kiều-Thúy Vân' ăn đứt cô chị khiến báo nước ngoài từng thảng thốt điều này - Ảnh 5

Nhan sắc đỉnh cao của hai chị em

Cụ thể, em gái Phương Anh tên là Phương Uyên. Cứ ngỡ hai chị em sinh đôi nhưng thật ra cô em cách cô chị đến 9 tuổi. Nhìn Phương Uyên chững chạc thế thôi chứ hotgirl chỉ mới sinh năm 2006. Phương Uyên từng chia sẻ về style của bản thân rằng:"Phong cách của mình đúng là có hơi người lớn một chút, nhưng chỉ lúc đi chơi thôi, chứ bình thường em vẫn ăn mặc đúng lứa tuổi học sinh".

Hai chị em Phương Anh - Phương Uyên còn từng lên hẳn báo Trung với các tiêu đề khen không ngớt lời: "Cặp chị em Việt xinh đẹp nóng bỏng khiến cư dân mạng không biết nên chọn chị hay em", "Hai nữ sinh nhan sắc ấn tượng có thể làm bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên"...

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Nhan sắc hai chị em từng làm dân mạng xứ Trung điên đảo

Hiện tại Lê Phương Anh đang làm model ảnh, ngoài ra cô cũng nhận PR thêm sản phẩm và còn tham gia vài MV có tiếng. Hotgirl lập gia đình sớm và rất kín tiếng trong việc chia sẻ về cuộc sống gia đình.

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Hiện tại Phương Anh đang làm người mẫu ảnh, và được nhiều bạn trẻ biết đến trên MXH

Hình ảnh của em gái Phương Anh hiện được dân mạng khen không tiếc lời: "Đẹp đến từng chi tiết, cô chị đã xinh cô em còn xinh hơn", "Hai chị em xinh như hoa thế kia, ai nhìn cũng ghen tị", "Phải công nhận là hai chị em đẹp đều, da trắng như ngọc"...

Ảnh: Tổng hợp

Giật thót mình với bộ bikini mỏng như cọng chỉ của hotgirl Lê Phương Anh trong 1 clip 'nóng mắt', xem mà hú tim 'sợ đứt giùm'

Giật thót mình với bộ bikini mỏng như cọng chỉ của hotgirl Lê Phương Anh trong 1 clip 'nóng mắt', xem mà hú tim 'sợ đứt giùm'

Nhìn những bộ bikini của hotgirl Lê Phương Anh, ai nấy đều muốn "tụt huyết áp" vì quá gợi cảm và mỏng manh.

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