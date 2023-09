Bà Phương Hằng bị bắt, Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh bỗng lọt top tìm kiếm của Google

Kể từ sau khi chính thức có quyết định khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, hàng loạt từ khóa liên quan đến các nghệ sĩ như Vy Oanh, Hoài Linh hay Đàm Vĩnh Hưng bỗng nhiên được tìm kiếm cực cao.

Dân Việt đưa tin, vào chiều tối ngày 24/3 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức bị cơ quan Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Thông tin này sau khi được công bố đã trở nên vô cùng "nóng". Cũng vì thế, không ít người tò mò về phản ứng của những nghệ sĩ từng vướng vào ồn ào nào với bà Phương Hằng. Kết quả là hàng loạt từ khóa như “Hoài Linh”, “ca sĩ Thủy Tiên”, “Lê Công Vinh”, “Đàm Vĩnh Hưng”, “Vy Oanh”,.. được tìm kiếm nhiều đến chóng mặt.

Cả hai từ khóa Thủy Tiên và Lê Công Vinh đều chạm mốc 100 nghìn lượt tìm kiếm trên Google - Ảnh: Dân Việt

Dù đang 'ở ẩn' nhưng nhờ tin tức bà Phương Hằng bị bắt, Hoài Linh cũng được tìm kiếm hơn 100 nghìn lượt trên Google - Ảnh: Dân Việt

Được biết, vì bị nhắc tên trong chuỗi livestream của bà Phương Hằng mà nhiều nghệ sĩ như NSƯT Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh,... đã bị ảnh hưởng nặng nề về sự nghiệp. Trong số những nghệ sĩ từng vướng vào lùm xùm với bà Phương Hằng, có người thậm chí đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan Công an TP.HCM. Cơ quan chức năng này cũng xác nhận là đã tiếp nhận 5 đơn tố cáo nữ CEO Đại Nam từ các nghệ sĩ Việt.

Vy Oanh khẳng định hành động của bà Hằng không chỉ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đời tư cá nhân của người khác, mà còn là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con trai cô - Ảnh: Dân Việt

Ngay khi tin tức nữ CEO Đại Nam bị khởi tố, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân của minh: 'Toàn là tin nhắn yêu cầu bài 'Đất nước trọn niềm vui'' - Ảnh: Dân Việt

Phản ứng của 'cháu nuôi Hoài Linh' trước tin bà Phương Hằng bị bắt Khi được hỏi về cảm nhận khi nghe tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt, nam diễn viên Võ Đăng Khoa đã có phản ứng vô cùng bất ngờ.

