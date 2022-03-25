Bà Phương Hằng bị bắt, Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh bỗng lọt top tìm kiếm của Google

Kể từ sau khi chính thức có quyết định khởi tố, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, hàng loạt từ khóa liên quan đến các nghệ sĩ như Vy Oanh, Hoài Linh hay Đàm Vĩnh Hưng bỗng nhiên được tìm kiếm cực cao.
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Dân Việt đưa tin, vào chiều tối ngày 24/3 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã chính thức bị cơ quan Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Viện Kiểm Sát Nhân Dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.
Thông tin này sau khi được công bố đã trở nên vô cùng "nóng". Cũng vì thế, không ít người tò mò về phản ứng của những nghệ sĩ từng vướng vào ồn ào nào với bà Phương Hằng. Kết quả là hàng loạt từ khóa như “Hoài Linh”, “ca sĩ Thủy Tiên”, “Lê Công Vinh”, “Đàm Vĩnh Hưng”, “Vy Oanh”,.. được tìm kiếm nhiều đến chóng mặt.
Được biết, vì bị nhắc tên trong chuỗi livestream của bà Phương Hằng mà nhiều nghệ sĩ như NSƯT Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh,... đã bị ảnh hưởng nặng nề về sự nghiệp. Trong số những nghệ sĩ từng vướng vào lùm xùm với bà Phương Hằng, có người thậm chí đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan Công an TP.HCM. Cơ quan chức năng này cũng xác nhận là đã tiếp nhận 5 đơn tố cáo nữ CEO Đại Nam từ các nghệ sĩ Việt.