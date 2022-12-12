Đàm Vĩnh Hưng đáp trả 'đanh thép' ra sao khi bị mỉa mai 'bớt khoe con lại'?

Hậu trường 12/12/2022 11:35

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết dài bày tỏ sự bức xúc trước những bình luận tiêu cực, mỉa mai liên quan đến quý tử.

Trên trang cá nhân mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết dài bày tỏ sự bức xúc trước những bình luận tiêu cực, mỉa mai của không ít cư dân mạng. Nam ca sĩ thẳng thắn bày tỏ: "Không biết có phải đó là công thức để làm thành cuộc đời và xã hội hay không nữa? Sao mình thấy có quá nhiều thành phần rảnh rỗi, ác, vô ý thức, cực đoan, dốt, vô văn hóa, hỗn, suy nghĩ hạn hẹp. Vì họ hay nhảy vào chuyện của người khác mà trong khi không liên quan gì đến cuộc sống của họ".

 

"Nếu mình ghét hay không thích ai đó, cách duy nhất của mình là không bao giờ để kẻ đó trong đầu hay phải quan tâm nó ra sao, sống thế nào, ăn gì,đi đâu, ngủ với ai? Mình mặc kệ thì mới lãng quên nhanh được. Còn đây, các ông các bà rõ ràng là không ưa mình, lại cứ thích chui tọt vào "nhà mình" để nhòm ngó đủ thứ, xem cho đã rồi bực mình. Sau đó bắt đầu chửi bới với những lời lẽ tục tĩu, kể cả những lời nguyền rủa cho mình. Chi vậy? Sao phải xem để giúp nó tăng thêm 1 view? Sao phải nhắc tới nó cho nhiều người biết thêm về cái tên nó và càng làm cho nó được chú ý và nổi hoài", nam ca sĩ chia sẻ thêm.

 

Đàm Vĩnh Hưng đáp trả 'đanh thép' ra sao khi bị mỉa mai 'bớt khoe con lại'? - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn đáp trả những bình luận tiêu cực liên quan đến con trai - Ảnh: FBNV

Kể từ khi có con, Đàm Vĩnh Hưng chính thức gia nhập hội ông bố cuồng con. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên quý tử. Thậm chí, nhiều người còn nói anh bớt khoe con lại. Do đó, anh cảm thấy khó chịu khi phải tiếp nhận những lời lẽ mỉa mai từ cư dân mạng.

Nam ca sĩ gay gắt đáp trả tiếp tục: "Không hiểu nổi họ đang nghĩ gì mà giờ này vẫn yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng sao kê và phán mình ăn chặn, ăn cướp mà không chịu nhìn nhận những gì mình đóng góp cho xã hội và người nghèo trong hơn 20 năm qua. 95% các bình luận họ để lại là sai chính tả trầm trọng. Nhiều má vô dạy đời và khuyên tôi bớt khoe con lại, xàm quá hoặc có những người bình luận kiểu: Cứ làm như mình mình có con, gọi mình là thằng này trong khi nhìn bản mặt đứa nào tui cũng đẻ ra được cả. Thiết nghĩ nếu họ biết suy nghĩ thì đã không bị xếp vào".

Đàm Vĩnh Hưng đáp trả 'đanh thép' ra sao khi bị mỉa mai 'bớt khoe con lại'? - Ảnh 2Đàm Vĩnh Hưng đáp trả 'đanh thép' ra sao khi bị mỉa mai 'bớt khoe con lại'? - Ảnh 3
Từ khi có quý tử, nam ca sĩ đúng chuẩn 'ông bố bỉm sữa' - Ảnh: FBNV

Sự xuất hiện của Polo Huỳnh khiến cuộc sống và tính cách của Đàm Vĩnh Hưng thay đổi hoàn toàn. Từ một người có thể đi diễn, đi chơi thâu đêm không cần về nhà, anh trở thành ông bố thành thạo mọi việc bỉm sữa và đổi lịch sinh hoạt theo giờ ăn, giờ ngủ của con. Do đó, "Ông hoàng nhạc Việt" luôn cố gắng ghi lại rất nhiều khoảnh khắc từ khi bé Polo Huỳnh mới lọt lòng đến khi cứng cáp hơn và không ngại chia sẻ với người hâm mộ về hành trình làm cha của mình.

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Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc của nhóc tỳ Polo nói một câu dành cho nam ca sĩ khiến ai cũng mủi lòng

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