Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý vì điều tinh tế này với bé Polo tại Mỹ

Hậu trường 24/11/2022 15:12

Trên trang cá nhân mới đây, bầu show Liên Phạm đã đăng tải loạt ảnh hội ngộ cùng Đàm Vĩnh Hưng và bé Polo Huỳnh ở Mỹ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, vợ cũ của Đàm Vĩnh Hưng - bầu show Liên Phạm đã đăng tải loạt ảnh hội ngộ cùng nam ca sĩ và bé Polo Huỳnh ở Mỹ. "Ông hoàng nhạc Việt" hiện đang đưa con trai cùng đi lưu diễn với mình.

Co thể thấy trong loạt ảnh, bé Polo Huỳnh vui vẻ tương tác với mọi người. Cậu bé rất dạn dĩ, không hề tỏ ra rụt rè hay xa lạ với bạn bè của ba mình. Dù thoải mái đăng ảnh cha con Đàm Vĩnh Hưng nhưng bầu show Liên Phạm lại không chia sẻ bất kì hình ảnh nào của mình cùng cả hai. 

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý vì điều tinh tế này với bé Polo tại Mỹ - Ảnh 1Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý vì điều tinh tế này với bé Polo tại Mỹ - Ảnh 2Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý vì điều tinh tế này với bé Polo tại Mỹ - Ảnh 3
Dù đăng ảnh chồng cũ nhưng bầu show Liên Phạm lại không góp mặt trong khung ảnh - Ảnh: FBNV

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức công bố danh tính con trai ruột sau thời gian dài giấu kín. Theo đó, nhóc tì này tên là Polo Huỳnh, năm nay hơn 3 tuổi. Sau khi công khi công khai tin vui gây bất ngờ, nhất cử nhất động của Đàm Vĩnh Hưng đều được công chúng quan tâm. Đặc biệt, nam ca sĩ đã cởi mở hơn trong việc nhắc đến quý tử.

Khi Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai duy nhất của mình, bầu show Liên Phạm cũng liên tục chia sẻ loạt ảnh thể hiện sự vui mừng phấn khởi kèm hình ảnh của mình chụp cùng với 2 cha con nam ca sĩ: "Chúc mừng cha con Đàm Vĩnh Hưng. Polo đẹp trai quá và yêu quá cháu ơi. Thế rồi Polo đã được công khai với thế giới rồi. Vui quá... Hai cha con Đàm Vĩnh Hưng thật sự quá yêu. Chúc mừng em Đàm Vĩnh Hưng và cháu Polo đã được công khai công chúng thế giới này".

Vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý vì điều tinh tế này với bé Polo tại Mỹ - Ảnh 4
Bầu show Liên Phạm từng chia sẻ ảnh chụp bày tỏ yêu thương bé Polo - Ảnh: FBNV

Bầu show Liên Phạm sinh năm 1954, hơn Đàm Vĩnh Hưng 17 tuổi. Bà được biết đến là bầu show nổi tiếng tại Mỹ, có mối quan hệ thân thiết với các ca sĩ hải ngoại và tại Việt Nam. Nam ca sĩ từng tuyên bố bầu show Liên Phạm là người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2021, thông tin Đàm Vĩnh Hưng đã ly hôn vợ tại Mỹ khiến dư luận ngỡ ngàng. Cụ thể bầu show Liên Phạm nộp đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ, vào tháng 8/2021. Theo nội dung trong đơn ly hôn, cả hai kết hôn vào ngày 13/06/2004, ly thân ngày 22/2/2018. Giữa nam ca sĩ và vợ cũ không có con chung và không phân chia tài sản. Như vậy, sau 17 năm gắn bó bí mật, nam ca sĩ và vợ bầu show đã “đường ai nấy đi”.

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Không dựa vào sự nổi tiếng của bố Đàm Vĩnh Hưng nhưng Huỳnh Như cũng có những thành công nhất định khiến Đàm Vĩnh Hưng phải tự hào.

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