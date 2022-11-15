Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận sai lầm sau khi tức giận với con trai chỉ vì điều này

Hậu trường 15/11/2022 10:33

Kể từ sau khi công khai con ruột, Đàm Vĩnh Hưng cũng dần thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh bé Polo lên trang cá nhân.

Sau công bố có con trai 3 tuổi, mọi động thái của Đàm Vĩnh Hưng đều thu hút sự chú ý. Cậu nhóc tên là Polo Huỳnh - Huỳnh Đàm Vĩnh Quân. Nam ca sĩ cho biết thời gian giấu con là thời gian khổ sở nhất với một người thích khoe như anh. 

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã đăng tải đoạn clip Đàm Vĩnh Hưng tâm sự về cái sai của mình với con trai. Anh cho biết mình từng cáu với Polo chỉ vì con không làm theo ý của mình: "Có những lúc tôi nổi quạu, muốn con mình như ý mình mong muốn, đó là cái sai. Con mình còn nhỏ, hay giãy giụa, kêu chào nhất định không chào nên tôi hơi quá đà, nạt nộ làm các kiểu vì con quá lì. Bắt ra ngồi khoanh tay phạt, khóc cho khóc, để yên không cho ai lại gần. Nói con nhớ chưa, nói dạ nhớ, chừa chưa, nói dạ chừa, khóc thút thít, cứ vậy hoài. Phạt xong tôi lại đau lòng, ân hận kinh khủng khiếp. Thế là từ đó trở đi không có màng đó nữa".

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Sự xuất hiện của con giúp cuộc đời Đàm Vĩnh Hưng bước sang một trang mới - Ảnh: FBNV

Kể từ khi quý tử sinh ra, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự rằng anh như vỡ òa và dần thay đổi tâm tính. Không còn “ngông cuồng” như trước, giọng ca Xin lỗi tình yêu sống chậm lại, tập trung cả thế giới vào con trai. Anh còn duy trì thói quen viết nhật ký cũng như lưu trữ những kỷ vật của con. Đặc biệt, nam ca sĩ còn có album ảnh khổng lồ, ghi lại giai đoạn lớn khôn của quý tử.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận sai lầm sau khi tức giận với con trai chỉ vì điều này - Ảnh 2Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận sai lầm sau khi tức giận với con trai chỉ vì điều này - Ảnh 3Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận sai lầm sau khi tức giận với con trai chỉ vì điều này - Ảnh 4
Nam ca sĩ thường sắp xếp công việc hợp lý để tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh con - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng nhớ lại những lần nằm bên con trai với đủ kiểu lo sợ con sẽ bị những nhân tố bên ngoài làm tổn thương: "Những đêm tôi nằm, con tôi cựa một cái là tôi giật mình tỉnh liền, tại sao tôi nói đôi vai gầy đón trọn một vầng trăng vì lúc Polo sinh ra ngay thời điểm trăng tròn. Rất nhiều lần băn khoăn ba tự hỏi đến bao giờ mới mỏi cánh chim bay là không đi show nữa, ngừng tham gia cuộc vui để nghĩ đến những đứa con. Lúc đó, tôi hối hận đan bàn tay mình lại tự hỏi đến bây giờ mới biết đủ chữ duyên. Đó là tôi dành hết suy nghĩ về đứa con. Tôi đã tạo ra nó như thế. Tôi chưa bao gió nhớ một người nào kinh khủng khiếp như vậy, nhìn nắng tắt dần theo ánh hoàng hôn xuống. Tôi mới làm bài thơ vệt nắng gì cuốn vội nắng hoàng hôn. Đến bây giờ mới biết điều đó. Tôi làm hết tất cả bài thơ dành cho con mình".

Nam ca sĩ thường sắp xếp công việc hợp lý để tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh con. Anh chia sẻ, bé Polo là tình yêu đích thực, duy nhất của mình.

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Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều tình cảm cho con, không chỉ đích thân chăm sóc mọi sinh hoạt cho con trai, anh còn có thể làm bất cứ điều gì miễn con thấy vui.

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