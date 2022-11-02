Trong "Nhật ký làm cha tập 3", Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ khoảng thời gian con trai Polo Huỳnh chuyển biến bệnh rất nặng vào lúc 8 tháng tuổi.

Sau khi công khai con trai ruột 3 tuổi, Đàm Vĩnh Hưng liên tục khoe hình ảnh bé trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Anh thừa nhận bản thân bị nghiện con và dành hết mọi thứ cho con, thậm chí, anh còn làm hẳn nhật ký làm cha để ghi lại chặng đường đầy ý nghĩa với con trai mình. Trong Nhật ký làm cha tập 3 mới đây, nam ca sĩ tiết lộ về việc anh từng đăng rất nhiều bài thơ với cặp đại từ nhân xưng "anh - em" trên trang cá nhân. Nhiều người tưởng nam ca sĩ có người yêu. Sau này Mr. Đàm mới tiết lộ đó là cách để anh có thể thổ lộ tình cảm với con mà không bị lộ, vì "em" trong các bài thơ thật ra là bé Polo.

Bên cạnh đó, "Ông hoàng nhạc Việt" nhớ lại thời gian nhóc tỳ phải vào viện do bệnh rất nặng lúc 8 tháng tuổi. Anh xót xa khi chứng kiến con trai la khóc: "Tôi rất sợ nếu điều gì xấu xảy ra chắc mình không sống nổi. Lúc đó tôi chỉ cầu nguyện muốn đánh đổi mọi thứ để lấy an toàn cho con. Những ngày trong bệnh viện là những ngày khó khăn nhất. Chưa bao giờ tôi phải đối diện với áp lực kinh hoàng như vậy". Đàm Vĩnh Hưng liên tục khoe hình ảnh bé trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè - Ảnh: FBNV Nghĩ về tương lai, anh tâm sự: "Khi con 20 tuổi, tôi cũng đã 70 rồi. Lúc đó thì không biết mình còn có thể chứng kiến con lấy vợ hay không. Đó chính là động lực để tôi chăm sóc bản thân, biết ăn uống điều độ, tập thể dục... để có thể sống lâu hơn, được ở với con dài hơn. Thời điểm Polo ra đời cũng là lúc dịch bệnh bùng phát mạnh nên tôi không đi hát. Chính vì vậy tôi có nhiều thời gian để chăm sóc cho con".

Sau khi có con, lịch trình công việc của anh cũng phải sắp xếp lại. Mr.Đàm muốn tận dụng từng chút thời gian rảnh để được ở bên con trai. Nam ca sĩ tâm sự: "Mặc dù là kinh tế của tôi đủ để ngồi chơi không với con trai tới khi 20 tuổi, nhưng tôi nghĩ không nên. Tôi chưa muốn về hưu sớm vì vẫn còn mang lại niềm vui và quyền lợi cho bản thân mình thì không nên từ chối. Tôi cũng muốn con trai hiểu được công việc của ba, đi cùng ba tới những chuyến lưu diễn để mạnh dạn hơn. Tôi muốn con được chứng kiến được tất cả những gì ba đã làm để nuôi nấng con nên người". Nam ca sĩ dành hầu hết thời gian, tình cảm và tiền bạc cho con - Ảnh: FBNV Lên chức bố ở tuổi 48, nam ca sĩ cũng có nhiều thay đổi rất nhiều khi trước đây là người ngông cuồng. Anh sống chậm lại, tập trung cả thế giới vào con trai. Bên cạnh đó, anh thấy mình đằm tính hơn, không còn thích phát ngôn về việc của người khác hay làm quá khi biểu diễn. Vốn là một người thích mua sắm, chải chuốt khi xuất hiện trên sân khấu, nhưng từ khi con trai chào đời, anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh thường mặc quần đùi, áo ba lỗ, tóc tai không chỉn chu.

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