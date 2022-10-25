Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng khi bị 'tố' dùng con trai để 'hâm nóng' tên tuổi

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục hé mở những cảm xúc buồn vui lẫn lộn của mình hậu công khai con trai Polo Huỳnh.

Trong tập 2 của series "Nhật ký làm cha", Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục hé mở những cảm xúc buồn vui lẫn lộn của mình hậu công khai con trai Polo Huỳnh. Cụ thể, nam ca sĩ thoải mái thể hiện tình cảm với con, đăng tải những hình ảnh đời thường của quý tử trên trang cá nhân riêng. Thế nhưng, không ít người đưa ra ý kiến trái chiều, chỉ trích hay mỉa mai nam ca sĩ, thậm chí còn cho rằng Đàm Vĩnh Hưng dùng con trai của mình để hâm nóng tên tuổi.

Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định mình không dùng con để "hâm nóng" tên tuổi - Ảnh: FBNV Trước những bình luận đó, nam ca sĩ đã lên tiếng "đanh thép" trên trang cá nhân Polo Huỳnh, đồng thời có những chia sẻ thẳng thắn trong video: “Tôi có đọc nhiều lắm, các con của ngôi sao khi công khai, có khen có chê, nói này nói nọ, nhiều thứ nó để lại vết hằn không tốt cho các bé. Ngoài kia không phải ai cũng thương mình, người ta đã ghét mình cái gì người ta cũng ghét theo. Nhưng đứa bé mà, nó có tội gì đâu?”. Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định mình không dùng con để "hâm nóng" tên tuổi hay trục lợi từ con trai của mình. "Ông hoàng nhạc Việt" bày tỏ: "Tôi không cần làm chuyện đó. Tôi chỉ muốn dành một bài hát thật ý nghĩa ngay trong ngày sinh nhật để giới thiệu một mảnh ghép hoàn thiện bức chân dung của mình – là bé Polo Huỳnh. Chứ để lấy con mình ra làm này làm kia, Đàm Vĩnh Hưng không cần".

Mẹ của nam ca sĩ bật khóc khi con trai được làm cha ở tuổi 48 - Ảnh: Báo Dân Trí Từ khi có con trai, Đàm Vĩnh Hưng và cả gia đình có những sự thay đổi tích cực. Mẹ ruột của anh vui vẻ hơn, dành thời gian mỗi ngày cho cháu nội. Nam ca sĩ kể anh giấu kín danh tính con trai với tất cả mọi người, kể cả mẹ. Mãi đến khi lần đầu được nhìn thấy Polo Huỳnh, bà bật khóc nức nở vì nhìn bé trông bé như "bản sao" của anh. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ rằng anh cũng mong nhận được sự quan tâm tích cực dành cho bé Polo. Từ khi có con, nam ca sĩ chủ động tránh xa mọi ồn ào, dành hết mọi thời gian cho con. Tuy vậy anh cũng khẳng định sẵn sàng bảo vệ con trai nếu cần thiết.

Cuộc sống Đàm Vĩnh Hưng ra sao sau khi công khai con ruột? Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả bất ngờ khi công khai con trai ruột ngay ngày sinh nhật thứ 51 của mình.

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