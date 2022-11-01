Hết mực yêu thương chiều chuộng người này nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại nhận về cái kết đắng: 'Người duy nhất trên cõi đời này dám xem mình không ra gì'

Đàm Vĩnh Hưng mới đây trên MXH vừa tiết lộ người này là người đầu tiên dám xem thường mình.
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Trong khoảng thời gian gần đây, cái tên Đàm Vĩnh Hưng đang được đông đảo người hâm mộ ngày một chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, không như mọi lần Mr. Đàm lần này không phải là nhân vật chính bởi con trai của anh là bé Polo Huỳnh mới là nhân vật được netizen đặc biệt quan tâm. Thậm chí chỉ trong thời gian ngắn sức hút của cậu bé lớn đến nổi đã có riêng một fan page với hơn 17 ngàn người theo dõi.
Mới đây trên Facebook của mình Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ lại khoảnh khắc giận hờn của con trai.. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Xin cám ơn mọi người khắp nơi đã có tình cảm đặc biệt cho em ấy. Thông báo! Nghề chính của Đàm Vĩnh Hưng bây giờ là chuyên quay và chụp hình bạn nhỏ đó ạ. Người duy nhất trên cõi đời này dám xem mình không ra gì. Chả biết giống ai mà giận miết. Giận từ khi mới 3 tháng cơ!", nam ca sĩ chia sẻ.
Được biết lí do bé Polo giận ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là vì bị quay clip, chụp ảnh thường xuyên. Có thể thấy kể từ ngày công khải con trai với công chúng, Mr. Đàm đã và đang trở thành một người cha mẫu mực khi luôn chiều chuộng con mỗi lúc mỗi nơi.
Thậm chí mới đây chỉ vì quá nhớ con trai, ''Ông hoàng nhạc Việt'' đã quyết định hủy lịch trình công tác bên nước ngoài sớm hơn dự định để có thể về thăm bé Polo Huỳnh. Một số netizen còn bày tỏ, Mr Đàm có lẽ sắp sửa gia nhập vào hội ''Sao Việt mê con tới nơi rồi đây''.