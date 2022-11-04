Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương

Hậu trường 04/11/2022 20:51

Đàm Vĩnh Hưng dành những điều tốt đẹp cho cậu con trai ruột duy nhất - cậu bé Polo Huỳnh.

Sau hơn 3 năm giấu kín, Đàm Vĩnh Hưng quyết định đưa con trai ruột ra ánh sáng vào tối 2/10. Nam ca sĩ cho biết đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ thông tin này. Thời gian qua, giọng ca Xin lỗi tình yêu không công khai sự việc vì muốn bảo vệ con trước dư luận.

Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 1

Dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng không khỏi bất ngờ trước sự đón nhận tích cực của khán giả. Đặc biệt, bé Polo Huỳnh trở thành một trong những nhóc tì được yêu thích nhất showbiz. Từ khi công khai con, nam ca sĩ vui vẻ, lạc quan hơn.

Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 2

Trên mạng xã hội, Mr. Đàm thường xuyên đăng tải hình ảnh đáng yêu bên con trai. Dù bận rộn nhưng giọng ca Vì anh là soái ca dành phần lớn thời gian bên bé Polo Huỳnh. Cả hai quấn quýt, cùng vui chơi, cười đùa trong biệt thự của nam ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 4

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, từ ngày có con trai, anh hết lòng chăm lo cậu bé. "Ông hoàng nhạc Việt" chuẩn ông bố bỉm sữa chính hiệu, không ngần ngại đi xin sữa mẹ để con trai có nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Nam ca sĩ chia sẻ: "Hồi đó còn đi xin sữa, họ nói rằng sữa mẹ nhiều chất hơn, nhiều dinh dưỡng hơn. Đi xin khắp nơi. Xuân Lan là người môi giới xin. Có lúc xin được bịch màu trắng, bịch màu vàng".

Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 5

Làm cha ở tuổi 48, Đàm Vĩnh Hưng nói anh như vỡ òa và dần thay đổi tâm tính. Không còn “ngông cuồng” như trước, giọng ca Xin lỗi tình yêu sống chậm lại, tập trung cả thế giới vào con trai.

Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 6

Từ lúc bé Polo chào đời đến hiện tại, Mr. Đàm đã duy trì thói quen viết nhật ký cũng như lưu trữ những kỷ vật của con. Đặc biệt, nam ca sĩ còn có album ảnh khổng lồ, ghi lại giai đoạn lớn khôn của quý tử.

Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 7

Đàm Vĩnh Hưng cho biết thời khắc đáng nhớ nhất là lúc lần đầu ôm con. Theo đúng kế hoạch, nam ca sĩ sẽ đến bệnh viện gặp con sau khi kết thúc chuyến lưu diễn ở Mỹ. Tuy nhiên, Polo Huỳnh đã chào đời sớm hơn một ngày.

Ngay lúc máy bay vừa hạ cánh, chủ hit Vì anh là soái ca đã lao ngay đến bệnh viện. Nam ca sĩ hài hước kể: “Ai ngờ 'ổng' chui ra sớm một ngày, cũng may đúng lúc Hưng đáp máy bay là lao ngay tới bệnh viện gặp con. Và ông trời thương mình, con sinh đúng năm Hợi là năm tuổi của Hưng. Từ nay heo cha đã có thêm heo con”.

Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 8

Do muốn bảo mật danh tính nên nam ca sĩ đã “cải trang” đến bệnh viện. Anh thậm chí không dám vào phòng ôm con, phải bế bé ra một góc khuất. Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào tâm sự: “Tôi quyết định im lặng, giấu con, nên rất sợ khi xuất hiện ở bệnh viện. Thế là tôi đội nón, mặc áo gió, đeo khẩu trang, chờ ở một góc tối rồi bế cháu ra. Tôi không dám vào trong phòng, vì có các bà mẹ khác nhìn. Tôi ẵm và ôm con ra một góc riêng. Tôi rớt nước mắt vì không thể tưởng tượng đây là con của mình thật”.

Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 9

Nam ca sĩ luôn muốn ở bên con, nhưng do đặc thù công việc của một nghệ sĩ nên anh thường phải đi lưu diễn. Mỗi lần như vậy, giọng ca Thành phố buồn đều nhớ quay quắt quý tử ở nhà và phải tranh thủ về sớm. 

Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 10
Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 11

Dù có điều kiện nhưng Đàm Vĩnh Hưng luôn muốn tự tay chăm sóc con. Anh thậm chí đích thân cắt tóc cho nhóc tì tại nhà. Giọng ca Nửa vầng trăng cho biết vì trước khi thành ca sĩ, anh từng là thợ cắt tóc nên biết tạo kiểu phù hợp với gương mặt con trai. "Ông hoàng nhạc Việt" muốn quý tử luôn xuất hiện với diện mạo xinh xắn nhất.

Đàm Vĩnh Hưng 'gà trống nuôi con': Vừa làm cha, vừa học cách làm mẹ, hi sinh mọi thứ để con không bị tổn thương - Ảnh 12

Công việc bận rộn nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn tranh thủ thời gian tự tay chăm sóc con trai. Thậm chí, nam ca sĩ còn hi sinh cả giấc ngủ của mình để dành thời gian cho nhóc tì uống sữa. Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng ngủ gục nhưng trên tay vẫn bế con khiến khán giả xúc động. Ở thời điểm hiện tại nam ca sĩ trở thành một ông bố chuẩn mực và nhận được sự yêu mến của khán giả. 

 

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