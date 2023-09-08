Á hậu Phương Anh tung ảnh cưới 'không chú rể', cùng Đỗ Hà và Ngọc Thảo 'đọ sắc' trước thềm lên xe hoa

Hôn lễ của Á hậu Phương Anh và chồng doanh nhân sẽ diễn ra vào ngày 17/9/2023 tại TPHCM. Ngoài họ hàng và bạn bè thì nhiều nàng hậu, nghệ sĩ Việt sẽ góp mặt trong ngày trọng đại của cặp đôi. Trong đó, Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu Ngọc Thảo sẽ đảm nhận vai trò 2 phù dâu đặc biệt của Á hậu Phương Anh.

Cũng vì vậy mà mới đây, cả ba đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh cưới "ngập visual" trước thềm tiễn Phương Anh về nhà chồng. Trong loạt ảnh cưới, Á hậu Phương Anh và hai cô nàng đình đám đều diện váy sáng màu. Cả ba đều nở nụ cười hạnh phúc, thể hiện tâm trạng vui vẻ, hào hứng khi ngày vui của cô dâu mới đang cận kề.

Chồng tương lai của Phương Anh tên Đức Hồ, sinh năm 1994, học tiến sĩ ở Anh. Họ quen nhau hơn một năm trước khi công khai mối quan hệ. Á hậu nói bạn trai quan tâm, tâm lý, ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật.

Chuyện tình của cặp đôi được gia đình, bạn bè và fan ủng hộ. Nhiều ngày qua, Phương Anh sống trong cảm giác hạnh phúc vì nhận lời chúc phúc. Nàng hậu nhà Sen Vàng quyết định kết hôn khi thấy tình cảm đủ lớn, bản thân ngày càng chín chắn.

Á hậu Phương Anh từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 trước khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2019. Người đẹp là thủ khoa đầu vào khối song ngữ THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM, đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp, được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách khoa TP HCM. Tháng 12/2022, cô thi Miss International, được khán giả và nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán vào sâu nhưng kết quả trắng tay.

Tháng 3/2021, người đẹp tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý Thông tin của đại học RMIT. Cô có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, đạt IELTS 8.0. Phương Anh hiện theo đuổi công việc người mẫu, MC, biên tập viên truyền hình.