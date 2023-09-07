Không 'quay lưng' với Hồ Hoài Anh vì scandal, Hoàng Thuỳ Linh thẳng thừng đáp trả, khẳng định đàn anh là 'người tài', 'cần 1 con đường sống'

Cuối tháng 9 tới đây, live concert đầu tiên trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh - Vietnamese Concert sẽ diễn ra tại TP.HCM. Ngay sau khi công bố, concert của Hoàng Thùy Linh thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Gây chú ý hơn cả, chính là động thái chia sẻ lại poster Vietnamese Concert của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng dòng trạng thái với hàm ý sẽ "trở lại".

Trong buổi họp báo, Hoàng Thùy Linh nhận được câu hỏi về vai trò của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là gì trong concert của mình? Nữ ca sĩ lập tức đáp: "Ngày hôm nay tôi chỉ nói về concert. Tôi cũng đoán được chắc chắn hôm nay mọi người sẽ hỏi câu này. Tôi nghĩ tôi cũng đàng hoàng, không có vấn đề gì để trả lời không đàng hoàng được. Tôi nghĩ có những khía cạnh, những chuyện riêng và tôi không thể trả lời ở concert này được. Cảm xúc cá nhân tôi không thể nói được ở đây vì đây không phải cảm xúc ở trong concert. Tôi chỉ nói vè câu chuyện đời của tôi đã đi qua, gặp rất nhiều người tốt lẫn không tốt. Nếu ai đó đối xử với bạn rất tốt, bạn sẽ lựa chọn thế nào? Bạn sẽ nhìn vào hành động của họ dành cho em hay thế nào? Tôi chỉ nói về tình người ở đây. Mọi thứ vận hành trong cuộc đời này, con người có thể xấu đi, tệ đi hoặc tốt lên. Giữa tình người với nhau, mình phải tìm hiểu kỹ, tìm hiểu như thế nào nữa. Bản thân tôi cũng không thể trả lời trong hôm nay được. Tôi không nói về vai trò của ai trong Vietnamese Concert, tôi chỉ nói rằng bất cứ ai có tài năng và ở bên cạnh tôi lúc tôi khó khăn nhất thì mình nên chậm lại vài nhịp, mình để cho người ta sống với".

Nữ ca sĩ chuẩn bị cho concert kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật

Theo đó, thay vì tránh né khi trả lời về Hồ Hoài Anh, nữ ca sĩ chọn cách trả lời khéo léo và nhận được nhiều lời khen tinh tế. Có thể thấy, dù Hồ Hoài Anh không nhận được phản ứng tích cực từ công chúng nhưng Hoàng Thùy Linh vẫn trân trọng đàn anh của mình.