Hậu scandal 'Tây Ban Nha' Hồ Hoài Anh bất ngờ tái xuất, hé lộ sắp kết hợp cùng nữ ca sĩ hit 'See tình'?

Sau hơn một năm kể từ khi vướng ồn ào, tối 25/8, nhạc sĩ bản hit "Dẫu có lỗi lầm" khiến showbiz Việt xôn xao khi bất ngờ đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân. Đây là bài viết đầu tiên trên mạng xã hội của anh sau hơn 1 năm "im hơi lặng tiếng" hậu lùm xùm tại Tây Ban Nha.

Cuối tháng 6/2022, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng diễn viên Hồng Đăng trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi vướng lùm xùm vì scandal cưỡng dâm tại Tây Ban Nha. Sau loạt ồn ào, khi trở về nước, nam nhạc sĩ sống kín tiếng hơn trước, gần như "biến mất" khỏi showbiz và mạng xã hội cũng như hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Cụ thể, nam nhạc sĩ khiến khán giả vô cùng tò mò khi chia sẻ tấm poster giới thiệu concert sắp tới của ca sĩ Hoàng Thùy Linh kèm dòng trạng thái: "Back (tạm dịch: Trở lại)". Nhiều khán giả cho rằng chi tiết này ẩn dụ về sự "tái xuất" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau thời gian dài "bặt vô âm tín", rằng anh sắp tham gia chương trình ca nhạc của nữ ca sĩ bản hit "See tình" - Hoàng Thùy Linh.

Được biết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh từng hợp tác với Hoàng Thùy Linh trong 2 ca khúc "Tứ Phủ" (album Hoàng) và "Đánh Đố" (album LINK) - cả hai ca khúc được đánh giá cao nhất của 2 album. Với "Đánh Đố", nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà sản xuất Triple D tốn khoảng 9 tháng để hoàn thiện phần nhạc, lời và phối khí.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (bên trái) và nhà sản xuất Triple D (bên phải) 1 năm trước trong họp báo ra mắt MV "Đánh Đố"

Có mặt tại buổi họp báo ra mắt MV "Đánh Đố" hồi tháng 6/2022, Hồ Hoài Anh từng chia sẻ về quá trình làm việc cùng Hoàng Thùy Linh: "Bản thân tôi cũng chẳng hiểu đây là thể loại nhạc gì vì quá nhiều thứ lắt nhắt trong đấy. Đây cũng là đánh đố khán giả nữa, cả tôi và Triple D cũng là những người thích làm khó nữa. Mọi người có thể thấy lâu rồi tôi không làm sản phẩm nào, đôi lúc muốn làm gì đó dở hơi nhưng cũng có khi muốn quay lại sự đơn giản. Và đây là một sản phẩm dở hơi của Hoài Anh".

Sau loạt ồn ào vụ "Tây Ban Nha", khi trở về nước, nam nhạc sĩ sống kín tiếng hơn trước, gần như "biến mất" khỏi showbiz và mạng xã hội cũng như hạn chế xuất hiện trước truyền thông

Theo nhiều cư dân mạnh phỏng đoán, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sẽ "tái xuất" với một vai trò nào đó (đạo diễn hay giám đốc âm nhạc) để hỗ trợ cho đàn em trong chương trình ca nhạc diễn ra ngày 29/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ TP. HCM của Hoàng Thùy Linh. Hiện tại, nam nhạc sĩ không tiết lộ gì thêm về thông tin concert sắp tới của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.