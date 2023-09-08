Không váy áo lụa là, Siu Black diện trang phục dân tộc giản dị, cùng chồng tổ chức đám cưới riêng tư ở nhà thờ

Hậu trường 08/09/2023 19:13

Hôm nay, ca sĩ Siu Black tổ chức lễ cưới tại nhà thờ cùng chồng cũ - cựu cầu thủ bóng chuyền - sau 5 năm về chung sống.

Trên trang cá nhân vào trưa 8/9, Siu Black thông báo chị và chồng cũ - anh Nguyễn Đức Hùng, cựu vận động viên bóng chuyền của tỉnh Đắk Lắk - đã tổ chức hôn lễ.

"Hôm nay là ngày đặc biệt của Siu Black. Cảm ơn những người thân thương, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn bên cạnh Siu", ca sĩ viết. 

Buổi lễ diễn ra nhanh gọn, đơn giản trước sự chứng kiến của 200 người gồm sui gia, con cháu, anh chị em, xóm giềng, ca đoàn và người quen.

Sau đó, nàng hoạ mi núi rừng cùng gia đình về nhà quây quần làm gà, uống rượu mừng. Chị dự tính đầu năm 2024 mới tổ chức tiệc đãi dân làng.

Không váy áo lụa là, Siu Black diện trang phục dân tộc giản dị, cùng chồng tổ chức đám cưới riêng tư ở nhà thờ - Ảnh 1
Đám cưới đơn giản của nữ ca sĩ 

Trong ảnh chụp cùng chồng, Siu Black mặc trang phục truyền thống của người Ba Na thay cho váy cưới vì "già rồi, ngại diêm dúa, lộng lẫy".

Theo nữ ca sĩ, trước đây cô và chồng từng đăng ký kết hôn nhưng chưa làm đám cưới nhà thờ. Bây giờ cô muốn tổ chức đám cưới theo nghi thức của đạo Công giáo. Họ cũng đã học xong giáo lý hôn nhân. Tuy nhiên gần đây, chị ruột của nữ ca sĩ đột ngột qua đời khiến cô buồn bã, không còn tâm trạng nên quyết định sang năm 2024 mới tổ chức.

Không váy áo lụa là, Siu Black diện trang phục dân tộc giản dị, cùng chồng tổ chức đám cưới riêng tư ở nhà thờ - Ảnh 2
Nữ ca sĩ có cuộc sống bình dị ở Kon Tum

Siu Black và chồng cũ ly hôn từ năm 2009. Đến năm 2019 thì họ tái hợp. Thời điểm đó, nữ ca sĩ tâm sự vì hai con trai cần có bố, các cháu cần ông nội nên cô chấp nhận cho chồng cũ trở về. "Họa mi núi rừng" nhận xét chồng cũ đã thay đổi tính tình, biết chăm lo làm ăn và thương vợ con hơn.

Trải qua nhiều biến cố nợ nần, thậm chí từng có thời gian nghỉ nghiệp ca hát, Siu Black của hiện tại dù không dư dả nhưng cuộc sống khiến cô thấy hạnh phúc. Nữ ca sĩ tâm sự mình quyết định sẽ gắn bó với quê nhà Kon Tum chứ không có ý định trở lại TP.HCM. 

Sau nhiều sóng gió, Siu Black dần lấy lại phong độ, khoe vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung, sẵn sàng lên xe hoa vào năm sau

Sau nhiều sóng gió, Siu Black dần lấy lại phong độ, khoe vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung, sẵn sàng lên xe hoa vào năm sau

Chứng kiến hình ảnh trẻ trung và đầy năng lượng của Siu Black, đông đảo khán giả không khỏi vui mừng.

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