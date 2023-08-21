Sau nhiều sóng gió, Siu Black dần lấy lại phong độ, khoe vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung, sẵn sàng lên xe hoa vào năm sau

Chứng kiến hình ảnh trẻ trung và đầy năng lượng của Siu Black, đông đảo khán giả không khỏi vui mừng.

Mới đây, ca sĩ Siu Black khiến netizen trầm trồ khi khoe vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung dù đã ở tuổi U60. Nữ ca sĩ diện trang phục tone màu tươi sáng, rực rỡ, khoe thần thái vui vẻ, tạo kiểu trước ống kính. Có thể thấy, sau những biến cố, "hoạ mi núi rừng" đã dần lấy lại tinh thần và quay trở lại với nghệ thuật. Nữ ca sĩ khoe vóc dáng thon gọn, trẻ trung Chứng kiến hình ảnh trẻ trung và đầy năng lượng của Siu Black, fan hâm mộ của cô không khỏi vui mừng. Nhiều cư dân mạng mong nữ ca sĩ giữ hình ảnh này, đồng thời có thêm nhiều show diễn, sản phẩm âm nhạc gửi đến khán giả.

Khán giả vui mừng khi thấy hình ảnh tươi tắn của Siu Black Được biết, Siu Black sẽ tổ chức đám cưới lần 2 với chồng cũ vào năm sau. Theo nữ ca sĩ, trước đây cô và chồng từng đăng ký kết hôn nhưng chưa làm đám cưới nhà thờ. Bây giờ cô muốn tổ chức đám cưới theo nghi thức của đạo Công giáo. Họ cũng đã học xong giáo lý hôn nhân. Tuy nhiên gần đây, chị ruột của nữ ca sĩ đột ngột qua đời khiến cô buồn bã, không còn tâm trạng nên quyết định sang năm 2024 mới tổ chức. Siu Black và chồng cũ ly hôn từ năm 2009. Đến năm 2019 thì họ tái hợp. Thời điểm đó, nữ ca sĩ tâm sự vì hai con trai cần có bố, các cháu cần ông nội nên cô chấp nhận cho chồng cũ trở về. "Họa mi núi rừng" nhận xét chồng cũ đã thay đổi tính tình, biết chăm lo làm ăn và thương vợ con hơn.

Siu Black dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau Trải qua nhiều biến cố nợ nần, thậm chí từng có thời gian nghỉ nghiệp ca hát, Siu Black của hiện tại dù không dư dả nhưng cuộc sống khiến cô thấy hạnh phúc. Nữ ca sĩ tâm sự mình quyết định sẽ gắn bó với quê nhà Kon Tum chứ không có ý định trở lại TP.HCM. Nữ ca sĩ có cuộc sống bình dị ở Kon Tum "Đã 10 năm, từ 2013 khi trở về quê đến nay tôi thấy an lành, bình an. Mọi thứ đi chậm hơn TP.HCM nhiều nhưng tôi thấy bình an và hợp với mình hơn. Chắc tôi không còn hợp với một cuộc sống bôn ba, nhộn nhịp của đô thị. Có thể là vì mình lớn tuổi rồi nên muốn mọi thứ nhẹ nhàng thôi. Bây giờ tôi sống bình thường, thoải mái lắm", cô chia sẻ với báo chí.

Vắng bóng sau biến cố nợ nần, Siu Black bất ngờ trở lại 'cầm mic', diện mạo hiện tại khiến khán giả ngỡ ngàng! THời gian gần đây, Siu Black thường xuyên cập nhật những hoạt động nghệ thuật sau thời gian vắng bóng. Dù từng gặp phải nhiều ồn ào không hay, cô vẫn nhận được sự yêu thương và giúp đỡ của đồng nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-song-gio-siu-black-dan-lay-lai-phong-o-khoe-voc-dang-thon-gon-nhan-sac-tre-trung-san-sang-len-xe-hoa-vao-nam-sau-611041.html