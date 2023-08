Sau nhiều sóng gió, Siu Black dần lấy lại phong độ, khoe vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung, sẵn sàng lên xe hoa vào năm sau

Siu Black dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau

Trải qua nhiều biến cố nợ nần, thậm chí từng có thời gian nghỉ nghiệp ca hát, Siu Black của hiện tại dù không dư dả nhưng cuộc sống khiến cô thấy hạnh phúc. Nữ ca sĩ tâm sự mình quyết định sẽ gắn bó với quê nhà Kon Tum chứ không có ý định trở lại TP.HCM.

Nữ ca sĩ có cuộc sống bình dị ở Kon Tum

"Đã 10 năm, từ 2013 khi trở về quê đến nay tôi thấy an lành, bình an. Mọi thứ đi chậm hơn TP.HCM nhiều nhưng tôi thấy bình an và hợp với mình hơn. Chắc tôi không còn hợp với một cuộc sống bôn ba, nhộn nhịp của đô thị. Có thể là vì mình lớn tuổi rồi nên muốn mọi thứ nhẹ nhàng thôi. Bây giờ tôi sống bình thường, thoải mái lắm", cô chia sẻ với báo chí.