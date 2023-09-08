Ngọc Trinh sẵn sàng thực hiện thiên chức làm mẹ, nhưng khẳng định chưa từng nghĩ đến việc kết hôn

Hậu trường 08/09/2023 08:57

Mới đây trên tài khoản TikTok cá nhân, Ngọc Trinh đã chia sẻ về lí do khiến cô quyết định lựa chọn phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con.

Mới đây, Ngọc Trinh đã chia sẻ clip thông báo trữ đông trứng để chuẩn bị mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Ngọc Trinh cho biết hiện đang có muốn có một đứa con nên đã tìm đến phương pháp thụ tinh ống nghiệm để thực hiện ước mơ này.

Ngọc Trinh sẵn sàng thực hiện thiên chức làm mẹ, nhưng khẳng định chưa từng nghĩ đến việc kết hôn - Ảnh 1
Nữ hoàng nội y chia sẻ về dự định sinh con trong clip Tik Tok mới 

Ban đầu, Ngọc Trinh không hề nghĩ đến việc kết hôn và sinh con. Cô sợ bản thân sẽ không được làm mẹ: "Thú thật với mọi người là bản thân của Trinh dạo hai năm gần đây thì Trinh chưa bao giờ nghĩ, hoặc là lên kế hoạch về cái việc lập gia đình, hay là sinh con gì hết. Trinh cứ nghĩ đó là cái việc kiểu Chúa trời sắp đặt, cho mình cái duyên nào thì mình đón duyên đó thôi. Cộng thêm nữa, Trinh là một người rất yêu công việc, như mọi người cũng thấy trong một năm Trinh ra mắt tới hai thương hiệu, cứ hết việc này Trinh lại bày ra việc khác, cho nên là một người rất cuồng công việc luôn".

Ngọc Trinh sẵn sàng thực hiện thiên chức làm mẹ, nhưng khẳng định chưa từng nghĩ đến việc kết hôn - Ảnh 2
Ngọc Trinh tự nhận bản thân là người cuồng công việc 

Cô nói thêm: "Nhìn lại bản thân của Trinh cũng 33, 34 tuổi rồi, nên khả năng Trinh sinh được em bé kiểu tự nhiên rất khó. Trinh nhận ra mình phải đi làm phương pháp này ngay và liền thôi. Tại vì nếu Trinh không làm, Trinh sợ sẽ mất đi thiên chức làm mẹ. Ngay lúc đó Trinh mới tìm hiểu, và quyết định chọn phương pháp IVF để giúp mình tăng khả năng làm mẹ".

Ngọc Trinh sẵn sàng thực hiện thiên chức làm mẹ, nhưng khẳng định chưa từng nghĩ đến việc kết hôn - Ảnh 3
Căn phòng em bé được cô chuẩn bị cho con

Trước đó, "Nữ hoàng nội y" từng chia sẻ công việc dày đặc, bận rộn đến hết năm 2025 nhưng hiện tại sẽ thu xếp lại để thực hiện kế hoạch làm mẹ. Đặc biệt, sau khi nhận nuôi và chăm sóc cho cháu ruột thì mong muốn được sinh con của chân dài càng thôi thúc hơn. Thậm chí, trong căn biệt thự 60 tỷ đang sinh sống, Ngọc Trinh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ riêng cho một bé trai và một bé gái.

Ngọc Trinh sẵn sàng thực hiện thiên chức làm mẹ, nhưng khẳng định chưa từng nghĩ đến việc kết hôn - Ảnh 4

Ngọc Trinh sẵn sàng thực hiện thiên chức làm mẹ, nhưng khẳng định chưa từng nghĩ đến việc kết hôn - Ảnh 5
 Người đẹp rất yêu trẻ con và chăm chút cho các cháu của mình rất kỹ càng

Vào năm 2020, Ngọc Trinh từng mong muốn được sinh đôi: "Tới tuổi này thật sự Trinh cũng rất muốn có em bé rồi. Hiện Trinh có 11 đứa cháu, nhìn tụi nhỏ Trinh càng muốn có thêm cho mình 1 bé trai và 1 bé gái, nhất là sinh đôi, Trinh rất muốn điều đó. Nhưng mà phải tìm một anh nào hợp phong thủy thì mới ra được một cặp như thế, càng sớm càng tốt. Chứ Trinh đẹp như vậy mà không sinh ra một bé gái để lại 'giống' thì cũng hơi uổng".

Ngọc Trinh tiết lộ thời gian dự kiến mang thai nhóc tỳ đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm

Ngọc Trinh tiết lộ thời gian dự kiến mang thai nhóc tỳ đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm

Vừa qua, Ngọc Trinh khiến dân tình rầm rộ khi để lộ bằng chứng đang chuẩn bị mang thai con đầu lòng.

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