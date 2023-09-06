Ngọc Trinh tiết lộ thời gian dự kiến mang thai nhóc tỳ đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm

Theo đó, Ngọc Trinh chia sẻ: "Chắc mọi người cũng chưa tưởng tượng đâu nhỉ. Ngay cả bản thân Trinh cũng chưa tưởng tượng 1 ngày Trinh sẽ làm mẹ là như thế nào. Thật ra tôi cũng chưa biết hay dự định chính xác thời điểm nào sẽ đón nhận 1 thiên thần máu mủ của mình. Nhưng trước mắt tôi cảm thấy là cần có 1 đứa con, cho nên đã quyết định tìm tới phương pháp IVF để giúp mình làm điều đó".

Mới đây nhất, trên trang Tiktok cá nhân, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải đoạn clip thông báo việc chuẩn bị làm mẹ. Theo đó, "nữ hoàng nội y" đã đến gặp bác sĩ Thịnh - "ông đỡ mát tay" của nhiều sao Việt khi tìm con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Trong cuộc trò chuyện cùng Lý Thuỳ Chang - vợ diễn viên Chi Bảo, Ngọc Trinh cũng tiết lộ thời gian dự kiến sẽ mang thai con đầu lòng. Cụ thể, nữ hoàng nội y thổ lộ: "Tôi đang có dự định khoảng năm 2024 -2025 sẽ đẻ em bé".

Chia sẻ về quyết định trữ trứng ở tuổi 33, Ngọc Trinh cho biết: "Việc đầu tiên tôi sẽ làm là hút và trữ đông trứng. Mọi người cũng biết là phụ nữ sau 25 tuổi bắt đầu các vấn đề bị lão hoá, đến 35 tuổi thì buồng trứng sẽ bị suy giảm, có nhiều trường hợp không thể mang thai được nữa. Cho nên tôi quyết định đi trữ đông trứng của mình để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho phôi thai sau này".

Ngọc Trinh cho biết bản thân có nỗi lo sợ rằng vóc dáng và nhan sắc sẽ bị ảnh hưởng sau khi mang bầu và sinh con. Nữ diễn viên tiết lộ đã trữ đông được 6 trứng chất lượng tốt để thực hiện kế hoạch thụ tinh ống nghiệm trong năm sau.

Nữ hoàng nội y thổ lộ: "Tôi đang có dự định khoảng năm 2024 -2025 sẽ đẻ em bé"

Đặc biệt, sau khi nhận nuôi và chăm sóc cho cháu ruột tên thân mật là Bé He thì mong muốn được sinh con của Ngọc Trinh càng thôi thúc hơn. Trong căn biệt thự 60 tỷ đang sinh sống, Ngọc Trinh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ riêng cho một bé trai và một bé gái.

Trong căn biệt thự 60 tỷ đang sinh sống, Ngọc Trinh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ riêng cho một bé trai và một bé gái

Vào năm 2020, Ngọc Trinh từng mong muốn được sinh đôi: "Tới tuổi này thật sự Trinh cũng rất muốn có em bé rồi. Hiện Trinh có 11 đứa cháu, nhìn tụi nhỏ Trinh càng muốn có thêm cho mình 1 bé trai và 1 bé gái, nhất là sinh đôi, Trinh rất muốn điều đó. Nhưng mà phải tìm một anh nào hợp phong thủy thì mới ra được một cặp như thế, càng sớm càng tốt. Chứ Trinh đẹp như vậy mà không sinh ra một bé gái để lại 'giống' thì cũng hơi uổng".

Thời gian vừa qua, Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh vướng nghi vấn có mối quan hệ yêu đương khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau

Thời gian vừa qua, Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh vướng nghi vấn có mối quan hệ yêu đương khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã lên tiếng đính chính thông tin đang có quan hệ tình cảm với người mẫu Ngọc Trinh.

Bác sĩ Thịnh cho biết: "Tôi và Ngọc Trinh hiện chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau thôi. Mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau, đến với nhau cũng không có gì sai. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có cái tốt cái xấu cả. Nếu là bạn tốt thì mình nhìn cái tốt, chọn cái tốt của nhau để chơi vậy thôi".

Sau khi nhận nuôi và chăm sóc cho cháu ruột tên thân mật là Bé He thì mong muốn được sinh con của Ngọc Trinh càng thôi thúc hơn

Đồng thời, bác sĩ này cho biết tình bạn với Ngọc Trinh được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau chứ không liên quan đến tiền bạc hay vụ lợi. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh khẳng định thêm: "Tôi cũng không cần dùng Ngọc Trinh để nổi tiếng và cũng không có nhu cầu dùng Ngọc Trinh đánh bóng tên tuổi. Chỉ đơn giản bạn bè quý mến nhau thì chơi với nhau".