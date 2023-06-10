Ngọc Trinh là một trong số những gương mặt gây chú ý nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Danh xưng ‘nữ hoàng nội y’ cùng vóc dáng chuẩn chỉnh khiến không ít người hâm mộ, ganh tỵ.

Đáng chú ý, gần đây, Ngọc Trinh liên tục xuất hiện thân thiết với bác sĩ Cao Hữu Thịnh, Vị bác sĩ này nổi tiếng với tay nghề cao và đáng tin cậy trong vấn đề sinh nở, hiếm muộn. Không những vậy, thời gian gần đây, bác sĩ Cao Hữu Thịnh còn gây chú ý khi xảy ra ồn ào với Bà Nhân Vlog - một youtuber người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản.

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh liên tục xuất hiện thân thiết với bác sĩ Cao Hữu Thịnh

Theo đó, Ngọc Trinh thoải mái công khai loạt khoảnh khắc cả hai ăn tối cùng nhau trên trang cá nhân. Trong đoạn clip, hai người trò chuyện vui vẻ và tỏ ra rất thân thiết. Sự gắn bó liên tục của Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh khiến dân tình đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Tin đồn cặp đôi đang hẹn hò cũng bắt đầu được nhắc đến nhiều.

Sự gắn bó liên tục của Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh khiến dân tình đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ của cả hai

Trước ồn ào dư luận về mối quan hệ với Ngọc Trinh, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã chính thức lên tiếng: "Tôi và Ngọc Trinh hiện chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau thôi. Mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau, đến với nhau cũng không có gì sai. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có cái tốt cái xấu cả. Nếu là bạn tốt thì mình nhìn cái tốt, chọn cái tốt của nhau để chơi vậy thôi".

Đồng thời, bác sĩ này cho biết tình bạn với Ngọc Trinh được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau chứ không liên quan đến tiền bạc hay vụ lợi. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh khẳng định thêm: "Tôi cũng không cần dùng Ngọc Trinh để nổi tiếng và cũng không có nhu cầu dùng Ngọc Trinh đánh bóng tên tuổi. Chỉ đơn giản bạn bè quý mến nhau thì chơi với nhau".

Bác sĩ Hữu Thịnh cho biết anh và Ngọc Trinh hiện chỉ là bạn bè tốt, tình bạn của cả 2 được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau chứ không liên quan đến tiền bạc hay vụ lợi

Bên cạnh đó, việc Ngọc Trinh và bác sĩ Hữu Thịnh thường xuyên xuất hiện cùng nhau khiến công chúng cũng nghĩ đến việc ‘nữ hoàng nội y’ đang có ý định mang thai. Một số nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng từng tìm đến bác sĩ để tư vấn và nhận được kết quả như ước muốn. Bác sĩ này cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt như Sam, Phương Trinh Jolie, Dương Khắc Linh...

Bác sĩ này cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt nổi tiếng

Trong một talkshow vào cuối năm ngoái, Ngọc Trinh từng tiết lộ bản thân đã âm thầm trữ đông 6 trứng. Người đẹp chia sẻ mong muốn có con của bản thân trong năm 2023 với người hâm mộ.

Ngọc Trinh và con gái nuôi

Trước khi đưa ra quyết định nhờ bác sĩ tư vấn, Ngọc Trinh đã nhận nuôi cháu gái ruột. Người đẹp chia sẻ, từ khi ở cạnh bé He, cô cảm thấy yêu mến trẻ con, học cách chăm sóc trẻ. 'Nữ hoàng nội y' đồng thời bày tỏ mong muốn có con gái đầu lòng.