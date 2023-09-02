Ngọc Trinh để lộ bằng chứng chuẩn bị mang thai con đầu lòng

Hậu trường 02/09/2023 14:40

Vừa qua, Ngọc Trinh khiến dân tình rầm rộ khi để lộ bằng chứng đang chuẩn bị mang thai con đầu lòng.

Vừa qua, Ngọc Trinh gây chú ý khi xuất hiện tại phòng khám của bác sĩ hiếm muộn đình đám Cao Hữu Thịnh. Ngọc Trinh tươi cười vui vẻ khi mặc chiếc váy đồng phục của phòng khám và liên tục hỏi lại nhân viên chuyện đã được thay đồ chưa.

Ngọc Trinh để lộ bằng chứng chuẩn bị mang thai con đầu lòng - Ảnh 1
Ngọc Trinh gây chú ý khi xuất hiện tại phòng khám của bác sĩ hiếm muộn đình đám Cao Hữu Thịnh

Đáng chú ý, bác sĩ Cao Hữu Thịnh còn trao đổi, dặn dò với Ngọc Trinh công việc đã xong và sẽ cho cô đơn thuốc. Cư dân mạng liền rần rần cho rằng Ngọc Trinh đã tiến hành trữ trứng, chuẩn bị kế hoạch mang thai con đầu lòng.

Ngọc Trinh để lộ bằng chứng chuẩn bị mang thai con đầu lòng - Ảnh 2
Cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh đã tiến hành trữ trứng, chuẩn bị kế hoạch mang thai con đầu lòng

Thời gian vừa qua, Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh vướng nghi vấn có mối quan hệ yêu đương khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã lên tiếng đính chính thông tin đang có quan hệ tình cảm với người mẫu Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh để lộ bằng chứng chuẩn bị mang thai con đầu lòng - Ảnh 3
Trước đó, Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh vướng nghi vấn có mối quan hệ yêu đương khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau

Bác sĩ Thịnh cho biết: "Tôi và Ngọc Trinh hiện chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau thôi. Mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau, đến với nhau cũng không có gì sai. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có cái tốt cái xấu cả. Nếu là bạn tốt thì mình nhìn cái tốt, chọn cái tốt của nhau để chơi vậy thôi".

Đồng thời, bác sĩ này cho biết tình bạn với Ngọc Trinh được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau chứ không liên quan đến tiền bạc hay vụ lợi. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh khẳng định thêm: "Tôi cũng không cần dùng Ngọc Trinh để nổi tiếng và cũng không có nhu cầu dùng Ngọc Trinh đánh bóng tên tuổi. Chỉ đơn giản bạn bè quý mến nhau thì chơi với nhau".

Ngọc Trinh để lộ bằng chứng chuẩn bị mang thai con đầu lòng - Ảnh 4
Bác sĩ Thịnh đính chính bản thân với Ngọc Trinh chỉ là mối quan hệ bạn bè

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh vốn nổi tiếng với tay nghề cao và đáng tin cậy trong vấn đề sinh nở, hiếm muộn. Một số nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng từng tìm đến bác sĩ để tư vấn và nhận được kết quả như ước muốn. Bác sĩ này cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt như Sam, Phương Trinh Jolie, Dương Khắc Linh...

Ngọc Trinh để lộ bằng chứng chuẩn bị mang thai con đầu lòng - Ảnh 5
Bác sĩ này cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt nổi tiếng

Việc Ngọc Trinh và bác sĩ Hữu Thịnh thường xuyên xuất hiện cùng nhau khiến công chúng cũng nghĩ đến việc ‘nữ hoàng nội y’ đang có ý định mang thai. Trong một talkshow vào cuối năm ngoái, Ngọc Trinh từng tiết lộ bản thân đã âm thầm trữ đông 6 trứng. Người đẹp chia sẻ mong muốn có con của bản thân trong năm 2023 với người hâm mộ.

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Ngọc Trinh và con gái nuôi

Trước khi đưa ra quyết định nhờ bác sĩ tư vấn, Ngọc Trinh đã nhận nuôi cháu gái ruột. Người đẹp chia sẻ, từ khi ở cạnh bé He, cô cảm thấy yêu mến trẻ con, học cách chăm sóc trẻ. 'Nữ hoàng nội y' đồng thời bày tỏ mong muốn có con gái đầu lòng.

Giữa ồn ào hẹn hò với Ngọc Trinh, bác sĩ Cao Hữu Thịnh chính thức lên tiếng: "Cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau, đến với nhau cũng không có gì sai"

Giữa ồn ào hẹn hò với Ngọc Trinh, bác sĩ Cao Hữu Thịnh chính thức lên tiếng: "Cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau, đến với nhau cũng không có gì sai"

Sự gắn bó liên tục của Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh khiến dân tình đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Giữa ồn ào hẹn hò, nam bác sĩ đã chính thức lên tiếng.

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