Ngọc Trinh để lộ bằng chứng chuẩn bị mang thai con đầu lòng

Vừa qua, Ngọc Trinh khiến dân tình rầm rộ khi để lộ bằng chứng đang chuẩn bị mang thai con đầu lòng.

Vừa qua, Ngọc Trinh gây chú ý khi xuất hiện tại phòng khám của bác sĩ hiếm muộn đình đám Cao Hữu Thịnh. Ngọc Trinh tươi cười vui vẻ khi mặc chiếc váy đồng phục của phòng khám và liên tục hỏi lại nhân viên chuyện đã được thay đồ chưa. Ngọc Trinh gây chú ý khi xuất hiện tại phòng khám của bác sĩ hiếm muộn đình đám Cao Hữu Thịnh Đáng chú ý, bác sĩ Cao Hữu Thịnh còn trao đổi, dặn dò với Ngọc Trinh công việc đã xong và sẽ cho cô đơn thuốc. Cư dân mạng liền rần rần cho rằng Ngọc Trinh đã tiến hành trữ trứng, chuẩn bị kế hoạch mang thai con đầu lòng.

Cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh đã tiến hành trữ trứng, chuẩn bị kế hoạch mang thai con đầu lòng Thời gian vừa qua, Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh vướng nghi vấn có mối quan hệ yêu đương khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, bác sĩ Cao Hữu Thịnh đã lên tiếng đính chính thông tin đang có quan hệ tình cảm với người mẫu Ngọc Trinh. Trước đó, Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh vướng nghi vấn có mối quan hệ yêu đương khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau Bác sĩ Thịnh cho biết: "Tôi và Ngọc Trinh hiện chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau thôi. Mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau, đến với nhau cũng không có gì sai. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có cái tốt cái xấu cả. Nếu là bạn tốt thì mình nhìn cái tốt, chọn cái tốt của nhau để chơi vậy thôi".

Đồng thời, bác sĩ này cho biết tình bạn với Ngọc Trinh được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau chứ không liên quan đến tiền bạc hay vụ lợi. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh khẳng định thêm: "Tôi cũng không cần dùng Ngọc Trinh để nổi tiếng và cũng không có nhu cầu dùng Ngọc Trinh đánh bóng tên tuổi. Chỉ đơn giản bạn bè quý mến nhau thì chơi với nhau". Bác sĩ Thịnh đính chính bản thân với Ngọc Trinh chỉ là mối quan hệ bạn bè Bác sĩ Cao Hữu Thịnh vốn nổi tiếng với tay nghề cao và đáng tin cậy trong vấn đề sinh nở, hiếm muộn. Một số nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng từng tìm đến bác sĩ để tư vấn và nhận được kết quả như ước muốn. Bác sĩ này cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt như Sam, Phương Trinh Jolie, Dương Khắc Linh... Bác sĩ này cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt nổi tiếng Việc Ngọc Trinh và bác sĩ Hữu Thịnh thường xuyên xuất hiện cùng nhau khiến công chúng cũng nghĩ đến việc ‘nữ hoàng nội y’ đang có ý định mang thai. Trong một talkshow vào cuối năm ngoái, Ngọc Trinh từng tiết lộ bản thân đã âm thầm trữ đông 6 trứng. Người đẹp chia sẻ mong muốn có con của bản thân trong năm 2023 với người hâm mộ. Ngọc Trinh và con gái nuôi Trước khi đưa ra quyết định nhờ bác sĩ tư vấn, Ngọc Trinh đã nhận nuôi cháu gái ruột. Người đẹp chia sẻ, từ khi ở cạnh bé He, cô cảm thấy yêu mến trẻ con, học cách chăm sóc trẻ. 'Nữ hoàng nội y' đồng thời bày tỏ mong muốn có con gái đầu lòng.

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