'Tình cũ' hơn 45 tuổi của Ngọc Trinh tuyên bố vỡ nợ ở tuổi U80, rớt khỏi danh sách 400 tỉ phú ở Mỹ

Mới đây, chính ông Hoàng Kiều tiết lộ, bản thân đang mắc nợ vô kể, đã không còn nằm trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới.

Tỉ phú Hoàng Kiều từng là nhân vật sáng nhất mạng xã hội khi công khai chuyện tình lãng mạn với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Mặc dù cặp đôi cách nhau đến 45 tuổi và có khoảng cách địa lý nhưng mỗi khi bên nhau, họ đều tỏ ra rất mặn nồng. Tỉ phú Hoàng Kiều từng là nhân vật sáng nhất mạng xã hội khi công khai chuyện tình lãng mạn với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh Thậm chí, ông Hoàng Kiều từng gây xôn xao khi không ngần ngại bày tỏ dự định "rước nàng về dinh". Đáng tiếc, khi chưa kịp thực hiện lời hứa thì cả hai lại chia tay trong ồn ào sau 3 tháng hẹn hò ngắn ngủi. Tỷ phú Hoàng Kiều từng lên tiếng tố Ngọc Trinh hậu chia tay rằng: “Tôi nào có ngờ biết là nó có người tình thứ nhì, thứ ba trong lúc yêu tôi. Tôi biết vậy tôi mới bỏ. Hiểu chưa? Tôi biết con người đó không tốt. Nó nói tôi 'em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ' thì thôi tôi biết rồi. Từ bây giờ đừng đả động đến Ngọc Trinh gì nữa”. Cũng kể từ sau mối tình này, cả ông Hoàng Kiều và Ngọc Trinh đều không thấy công khai yêu thêm ai nữa.

Thậm chí, ông Hoàng Kiều từng gây xôn xao khi không ngần ngại bày tỏ dự định "rước nàng về dinh". Đáng tiếc, khi chưa kịp thực hiện lời hứa thì cả hai lại chia tay trong ồn ào sau 3 tháng hẹn hò ngắn ngủi Theo thông tin từ báo Người Lao động, tỉ phú Hoàng Kiều từng nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới nhưng nay đã không còn nữa. Năm 2016, theo kết luận của tạp chí Forbes (Mỹ), tỉ phú Hoàng Kiều từng nằm trong danh sách top 400 tỉ phú giàu nhất thế giới. Thời điểm đó, tổng tài sản của ông lên đến 2,9 tỉ USD, là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh thế giới. Tuy nhiên, mới đây, chính ông Hoàng Kiều tiết lộ, bản thân đang mắc nợ vô kể, đã không còn nằm trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới. "Bây giờ tôi nợ nần như chúa chổm, bị lọt khỏi danh sách 400 tỉ phú ở Mỹ. Tôi rớt đài rồi. Từ một tỉ phú đứng thứ 148 với tài sản 3,8 tỉ USD, bây giờ nợ 3 tỉ USD và không còn là tỉ phú nữa" - ông cho biết.

Mới đây, chính ông Hoàng Kiều tiết lộ, bản thân đang mắc nợ vô kể, đã không còn nằm trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới Hiện ông không chia sẻ đã trả hết nợ chưa nhưng ông vẫn thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh của mình trên trang cá nhân. Ông đi trực thăng riêng, thưởng thức sơn hào hải vị và cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Năm 2021, Hoàng Kiều bày tỏ nguyện vọng được nhận nuôi 23 người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Theo thông tin từ Giadinh.net, ở thời hoàng kim, ông từng gây xôn xao khi bỏ ra 33 triệu USD (hơn 750 tỷ đồng) mua lại villa Hummingbird Nest Ranch, vùng ngoại ô Los Angeles. Biệt thự của ông vô cùng sang trọng và mang phong cách yêu thích của chủ nhân. Ở thời hoàng kim, ông từng gây xôn xao khi bỏ ra 33 triệu USD (hơn 750 tỷ đồng) mua lại villa Hummingbird Nest Ranch, vùng ngoại ô Los Angeles Tổng diện tích của cả khu biệt thự lên tới hơn 50.000 m2, bao gồm một trang trại cưỡi ngựa và dinh thự rộng hơn 17.000m2. Bên trong căn biệt thự có nhiều chi tiết kiến trúc nguyên bản kể từ thời chủ trước. Cách bài trí theo phong cách quý tộc kiểu lâu đài cổ ở châu Âu. Thuở còn yêu đương mặn nồng, người đẹp Ngọc Trinh cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh check in trong và bên ngoài khuôn viên biệt thự của vị tỷ phú.

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