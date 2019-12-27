Á hậu Hoàng Thùy được vinh danh 'Best body of the year' tại Elle Style Awards 2019

Hậu trường 27/12/2019 17:05

Tối 26/12, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Hoàng Thùy, Á hậu Kim Duyên xuất hiện đầy ấn tượng tại Elle Style Awards 2019. Đặc biệt, Á hậu Hoàng Thùy được vinh danh với giải thưởng “Best body of the year”.

Trở về từ cuộc thi Miss Universe 2019, Á hậu Hoàng Thùy ngày càng cá tính và mặn mà hơn. Với những nỗ lực và thành công tại Miss Universe, cùng sự kiên trì tập luyện trong thời gian dài, cô được vinh danh trên sân khấu Elle Style Awards 2019 với giải thưởng “Best body of the year”.

Á hậu Hoàng Thùy được vinh danh 'Best body of the year' tại Elle Style Awards 2019 - Ảnh 1

Á hậu Hoàng Thùy cùng lên nhận giải với Hoa hậu Tiểu Vy, Song Luân

Từ một cô gái với hình thể chuẩn người mẫu, Á hậu Hoàng Thùy đã có nhiều thay đổi phù hợp với hình tượng beauty queen.

Á hậu Hoàng Thùy được vinh danh 'Best body of the year' tại Elle Style Awards 2019 - Ảnh 2
Á hậu Hoàng Thùy giành giải 'Best body of the year'

Đó là lý do khi đứng cạnh đại diện các nước khác tại Miss Universe 2019, đại diện của Việt Nam không hề lép vế và thuộc top những thí sinh có sắc vóc nổi trội.

Á hậu Hoàng Thùy được vinh danh 'Best body of the year' tại Elle Style Awards 2019 - Ảnh 3
Á hậu Hoàng Thùy tạo dáng trước ống kính

Cùng có mặt trong sự kiện, Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện với phong cách mới lạ, khác hẳn với hình ảnh khán giả thường thấy trong những sự kiện gần đây. Chọn phong cách cá tính kết hợp với vest tua rua nằm trong BST “Another day” của NTK Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên tạo dáng chuyên nghiệp trên thảm đỏ.

Á hậu Hoàng Thùy được vinh danh 'Best body of the year' tại Elle Style Awards 2019 - Ảnh 4
Tân Hoa hậu Hoàn vũ, Á hậu 1 năm 2019 
Á hậu Hoàng Thùy được vinh danh 'Best body of the year' tại Elle Style Awards 2019 - Ảnh 5
Hoa hậu Khánh Vân khoe dáng

Đây là một trong những dịp hiếm hoi cả hai phá cách với hình ảnh mới. Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ, bản thân cùng Á hậu Kim Duyên đang trong giai đoạn thử nghiệm những tạo hình khác nhau để tìm ra phong cách phù hợp với mình. Sắp tới, cả hai sẽ có nhiều kế hoạch, dự án phát triển bản thân song song với những hoạt động thiện nguyện đồng hành cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

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