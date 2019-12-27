Sau gần 1 năm kết hôn, ca sĩ Võ Hạ Trâm tiết lộ cuộc sống viên mãn bên chồng Ấn Độ

Hậu trường 27/12/2019 11:48

Ca sĩ Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Mỗi ngày trôi qua trong sự sẻ chia, niềm vui và đồng cảm. Cuộc sống chỉ cần giản đơn với một người yêu thương mình thật lòng là quá đủ".

Sau nhiều cuộc tình không trọn vẹn, tháng 1/2019, ca sĩ Võ Hạ Trâm "lên xe hoa" với chồng Ấn Độ. Sự khác biệt về văn hóa, lối sống ở hai đất nước khiến cuộc sống của nữ ca sĩ được công chúng chú ý nhiều hơn.

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Cô nàng cười rạng rỡ khi được đồng hành với người bạn đời thấu hiểu mình - Ảnh: FB

Mới đây, Võ Hạ Trâm thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh tình tứ bên chồng trong chuyến về thăm Ấn Độ cách đây không lâu. Cô còn viết tâm thư dài nói về cuộc sống hôn nhân của mình. Có thể thấy, mỹ nhân 9x đang rất hài lòng khi tìm được bến đỗ xứng đáng.

Nữ ca sĩ viết: "Xưa giờ gu của tui vẫn thích người đàn ông trưởng thành và lớn tuổi. Vì với một đứa cá tính mạnh, lại cứng đầu và nội tâm phức tạp như mình thì phải có một người đủ vững chãi, đủ trải nghiệm, đủ bao dung để có thể luôn đồng hành, động viên, an ủi và vị tha.

Không dễ để có được người đàn ông đủ kiên nhẫn đi cùng người cá tính như mình. Và cũng không dễ để có người phụ nữ đủ mạnh mẽ và ấm áp để sưởi ấm cho một người lạnh tanh như chồng mình. Điều quan trọng hơn, chỉ khi là mảnh ghép thực sự phù hợp thì mình mới được là chính mình mà không phải cố gắng làm tròn vai diễn sao cho phù hợp với đối phương".

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Võ Hạ Trâm hài lòng với cuộc sống bên ông xã doanh nhân - Ảnh: FB

Sau gần 1 năm kết hôn, cuộc sống của Võ Hạ Trâm vẫn tràn ngập màu hồng. Cô và ông xã ngoại quốc là hai mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

"Chúng mình gặp nhau là sự may mắn, cũng là sự bù đắp cho cả hai. Và chúng mình vẫn luôn biết ơn cũng như vun đắp, gìn giữ cho cái hạnh phúc tưởng chừng như xa xỉ này. Cứ thế mỗi ngày trôi qua trong sự sẻ chia, niềm vui và đồng cảm. Cuộc sống chỉ cần giản đơn với một người yêu thương mình thật lòng là quá đủ", nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ.

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Cô dâu Việt trong trang phục truyền thống Ấn Độ khi về quê chồng - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, Võ Hạ Trâm về quê chồng để đón Tết truyền thống của người Ấn Độ. Lần đầu về làm dâu sau gần 1 năm kết hôn, nữ ca sĩ khá vui vẻ và thoải mái khi được bố mẹ chồng yêu thương, quan tâm.

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Cuộc sống 'không một bữa cơm chung' của Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ: Ai ăn tự nấu, rửa chén lau nhà chồng lo

Chia sẻ mới đây của ca sĩ Võ Hạ Trâm về cuộc sống hôn nhân với chồng Ấn Độ nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

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