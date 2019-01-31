Cận Tết, Võ Hạ Trâm tiết lộ cuộc sống với chồng Ấn Độ sau 2 tuần kết hôn

Ngày 14/1 vừa qua, Võ Hạ Trâm chính thức lên xe hoa với ông xã người Ấn Độ hơn 12 tuổi. Hôn lễ của nữ ca sĩ được tổ chức ấm cúng với những nghi thức truyền thống của người Việt. Sau khi kết hôn, Võ Hạ Trâm nhanh chóng trở lại với công việc, dù vậy cô cũng không quên nhiệm vụ của cô dâu mới.

Dù có nhiều cách biệt về ngôn ngữ, văn hóa nhưng cô và ông xã đã dung hòa rất tốt. Qua những hình ảnh mới nhất được nữ ca sĩ chia sẻ gần đây, có thể thấy cô được chồng quan tâm và yêu thương rất nhiều. Anh không ngại xắn tay áo phụ vợ làm việc nhà. Hình ảnh chàng doanh nhân Ấn Độ cặm cụi lau nhà, rửa chén… sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị đón Tết khiến nhiều chị em hết lời khen ngợi.