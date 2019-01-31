Cận Tết, Võ Hạ Trâm tiết lộ cuộc sống với chồng Ấn Độ sau 2 tuần kết hôn

Ca sĩ Võ Hạ Trâm khiến công chúng xuýt xoa khi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân, được chồng doanh nhân Ấn Độ yêu thương, cưng chiều hết mực.
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Ngày 14/1 vừa qua, Võ Hạ Trâm chính thức lên xe hoa với ông xã người Ấn Độ hơn 12 tuổi. Hôn lễ của nữ ca sĩ được tổ chức ấm cúng với những nghi thức truyền thống của người Việt. Sau khi kết hôn, Võ Hạ Trâm nhanh chóng trở lại với công việc, dù vậy cô cũng không quên nhiệm vụ của cô dâu mới.
Dù có nhiều cách biệt về ngôn ngữ, văn hóa nhưng cô và ông xã đã dung hòa rất tốt. Qua những hình ảnh mới nhất được nữ ca sĩ chia sẻ gần đây, có thể thấy cô được chồng quan tâm và yêu thương rất nhiều. Anh không ngại xắn tay áo phụ vợ làm việc nhà. Hình ảnh chàng doanh nhân Ấn Độ cặm cụi lau nhà, rửa chén… sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị đón Tết khiến nhiều chị em hết lời khen ngợi.
Trên trang Facebook cá nhân, Võ Hạ Trâm chia sẻ xúc động trước hành động của chồng: “Điều Vikas làm Trâm bất ngờ nhất đó là khi còn yêu nhau thì chẳng bao giờ thấy anh vào bếp hay dọn dẹp nhà cửa, hầu như đều có giúp việc làm. Nhưng tối qua anh lại vào bếp và nấu cho Trâm ăn, rất thành thạo cắt thái gọt các kiểu. Còn rửa chén và dọn bếp thì anh cũng quản luôn. Tự nhiên thấy mừng vì trời đã bù đắp cho em 1 người chồng đảm đang hơn vợ”.
Dưới bài viết, rất nhiều người gửi lời chúc mừng hạnh phúc của nữ ca sĩ.