9 tuổi nhưng Huỳnh Hằng Hữu đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được, quả là ‘hổ mẫu sinh hổ tử’

Hậu trường 28/05/2021 07:19

Qua các lần xuất hiện chớp nhoáng bên mẹ, Huỳnh Hằng Hữu đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé được nhận xét là rất hiểu chuyện và cực kì dễ thương.

Không ít lần xuất hiện cùng ba mẹ, "thiếu gia" Hằng Hữu - con trai út của bà Phương Hằng đã chiếm được sự ưu ái lớn từ khán giả vì độ dễ thương vô đối. Bên cạnh đó, thiếu gia nhà Phương Hằng từng khiến công chúng bất ngờ khi đã sở hữu khối gia tài khổng lồ từ khi 1 tuổi. Là con trai út nhỏ tuổi, được vợ chồng nữ tỷ phú cưng chiều nhưng cậu bé lại rất hiểu chuyện và biết yêu thương cha mẹ.

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 Huỳnh Hằng Hữu - con trai út của bà Phương Hằng, được mệnh danh là 'Tỷ phú bé nhất Việt Nam'. Khi vừa tròn 1 tuổi, ông Huỳnh Uy Dũng đã để lại chúc thư nhượng toàn bộ tài sản cho thế lực nhí - Ảnh: FBNV

Hằng Hữu chỉ mới 9 tuổi, sở hữu gương mặt có đường nét cực giống ông Huỳnh Uy Dũng, hèn gì mà ông lại cưng chiều thế lực nhí này đến vậy! Trong những lần xuất hiện cùng bà Hằng, vô vàn khoảnh khắc cực đáng yêu và hiểu chuyện của cậu thiếu gia đã được dân mạng truyền tay mỏi mệt. Nếu so với độ hot của mẹ thì tỷ phú nhí cũng chẳng thua kém.

Cách đây 3 năm, trong một Talkshow, trong phần giao lưu câu hỏi từ khán giả, Hằng Hữu cũng dành cho mẹ những câu hỏi thắc mắc, cậu bé hồn nhiên hỏi: "Tại sao mẹ hay quá vậy? Tại sao mẹ xây dựng công trình to quá vậy? Nếu con muốn giúp mẹ thì con phải làm sao?"

Trước câu hỏi bất ngờ từ con trai, nữ đại gia Phương Hằng đã hỏi ngược lại: "Vậy con muốn làm sao?". Không suy nghĩ lâu, cậu bé tỏ ra rất hiểu chuyện và nhanh nhảu trả lời: "Mẹ có muốn con kêu xe cẩu giúp mẹ không? Con sẽ kêu xe ben đến để giúp mẹ luôn".

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Biểu cảm đáng yêu của cậu bé khi trả lời câu hỏi của mẹ, khiến mọi người tham dự phải bật cười và vỗ tay ủng hộ - Ảnh: Internet
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Sau đó, trước mặt hàng trăm người, cậu bé không ngần ngại dành cho mẹ nụ hôn cực ngọt ngào - Ảnh: 
Internet

Một lần khác, cậu bé lại ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả bởi hành động nhỏ xíu trong một clip cắt. Khi ba đang nói chuyện, thiếu gia nhí dành sự quan tâm cho ba bằng việc lấy nước, mở nắp sẵn và đưa cho ba. Có thể thấy, cậu bé rất để ý, sâu sắc, quan tâm đến ba mẹ.

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Để ý ba đang nói chuyện, Hằng Hữu lấy nước và mở sẵn nắp đưa cho ba - Ảnh: Cắt từ clip

Và mới nhất, trong livestream đạt kỷ lục người xem của bà Phương Hằng, cậu nhóc cũng tranh thủ chiếm spotlight để quảng bá kênh youtube và nhờ mọi người đăng kí kênh ủng hộ mình. Choáng trước sự đáng yêu vô đối đó mà số người đăng kí theo dõi kênh YouTube của thiếu gia họ Huỳnh cũng tăng một cách chóng mặt, từ 1 người thành hàng chục nghìn người.

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Ké độ 'hot' của mẹ, Hằng Hữu chiếm spotlight để quảng bá kênh youtube và nhờ mọi người đăng kí kênh ủng hộ mình trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Bây giờ, đã có một "đế chế" riêng không còn phải chiếm sóng của mẹ nữa, không biết cậu bé sẽ còn làm những điều gì đặc biệt hơn đây? Những hành động, cử chỉ nhỏ thôi đã chiếm được trọn sự yêu mến của khán giả rồi. Chắc hẳn sẽ là một youtuber triển vọng trong tương lai đây! 

‘Bí mật’ tên gọi Hằng Hữu của ‘hoàng tử nghìn tỷ’ nhà đại gia Phương Hằng

‘Bí mật’ tên gọi Hằng Hữu của ‘hoàng tử nghìn tỷ’ nhà đại gia Phương Hằng

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2013, đến nay sau 8 năm "hoàng tử nghìn tỷ" nhà bà Phương Hằng mới công khai xuất hiện cùng mẹ trên sóng livestream.

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