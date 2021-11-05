4 tiếng ngồi làm giám khảo tại trường THPT, một hoa hậu đình đám gây SỐC với mức cát xê 'trên trời', đăng đàn vì bị 'quỵt' ngang ngược

4 tiếng ngồi làm giám khảo tại trường THPT, một hoa hậu đình đám nhận về 120 triệu tiền cát xê. "5 lần 7 lượt" bị quỵt vì nhiều lý do "trên trời".

Thời gian gần đây, MXH náo loạn bởi có thông tin Kỳ Duyên thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Giữa lúc chính chủ vẫn đang "im hơi lặng tiếng" thì mới đây trên mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền câu chuyện gây xôn xao liên quan đến mức cát xê của người đẹp này. Cụ thể, nhiều netizen râm ran câu chuyện Kỳ Duyên từng tham gia sự kiện Hoa khôi nữ sinh của một trường THPT, ngồi ghế nóng giám khảo và nhận cát xê khủng lên đến 120 triệu đồng.

Vì sự kiện này đã diễn ra vài năm trước nên con số 120 triệu đồng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Bên cạnh đó, việc một sự kiện quy mô trường học, với đối tượng học sinh lại có thể chi trả mức cát xê "trên trời" như vậy cũng khiến CĐM bàn tán thực hư. Tuy nhiên "không có lửa, làm sao có khói", câu chuyện lan truyền là hoàn toàn chính xác. Trước đó, vào năm 2018, Kỳ Duyên từng gây xôn xao dư luận với ồn ào bị quỵt cát xê khi nhận lời tham gia sự kiện của một trường THPT, cũng với số tiền 120 triệu.

Theo đó, nàng hậu cho hay đã nhận được lời mời làm giám khảo của Hội thi Nữ sinh Thanh lịch trường THPT Đào Duy Từ, Hà Nội. Thời gian tham dự của Kỳ Duyên là từ 14h30 - 18h30, và tổng chi phí cho 4 tiếng công việc là 120 triệu đồng. Bài đăng của Kỳ Duyên - Ảnh: Internet Người mời Kỳ Duyên tham dự đã trả trước 50 triệu, nhưng sau sự kiện, người ấy quanh co chuyện tiền bạc. Nàng hậu bức xúc bởi những lý do mà họ đưa ra rất không hợp lý như "bị bệnh", "đi ăn", "đi WC", "đi xem bóng đá", "đi bão", "đi du lịch"... Sau gần 1 tháng ròng rã đòi cát xê, Kỳ Duyên chỉ nhận được thêm 10 triệu đồng, mỗi lần họ chuyển 5 triệu, còn 60 triệu vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Không rõ đến năm nay bạn thân Minh Triệu đã nhận đủ tiền cho 4 tiếng ngồi làm giám khảo của mình hay chưa? Song CĐM cũng được dịp trầm trồ bởi độ hot của nàng hậu lúc bấy giờ khi số tiền cát xê thuộc vào hàng top.

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