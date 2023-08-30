3 nhà sao Việt đình đám lần lượt đón 'mèo vàng' vào cuối năm 2023

Hiện tại, Khánh Thi, Nhã Phương đã vào giai đoạn cuối thai kỳ, chuẩn bị đón thiên thần nhỏ.

Khánh Thi Sau đám cưới thế kỉ, ngày 8/3 vừa qua, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã hạnh phúc chia sẻ về việc mang thai lần 3 cho ông xã kém tuổi Phan Hiển. Cô cho biết: "Món quà bá đạo nhất mà chồng tặng em. Ôi 8/3/2023". Sau đám cưới thế kỉ, ngày 8/3 vừa qua, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã hạnh phúc chia sẻ về việc mang thai lần 3 cho ông xã kém tuổi Phan Hiển Hiện tại, dù đang mang thai ở tháng thứ 7, Khánh Thi khiến dân tình nể phục khi có cường độ hoạt động khá dày đặc. Cô còn thường xuyên gây lo lắng khi đăng tải video "bế bụng bầu" đứng lớp dạy nhảy cho các học viên. Nhìn trong video, dù bụng to có phần nặng nề nhưng "nữ kiện tướng dancesport" vẫn linh hoạt thực hiện những động tác nhảy múa.

Hiện tại, dù đang mang thai ở tháng thứ 7, Khánh Thi khiến dân tình nể phục khi có cường độ hoạt động khá dày đặc Trước đó không lâu, "mẹ bầu" trải lòng về việc gần sinh nở nhưng không có chồng bên cạnh. Bên cạnh đó, cô cho biết sức khỏe khá ổn trong lần mang bầu thứ 3. Bước sang tuần thứ 31 của thai kỳ, Khánh Thi tăng thêm 9kg, em bé trong bụng nặng tầm 1,6kg. Dự kiến, người đẹp sẽ lâm bồn trong tháng 10 sắp tới. Trước đó không lâu, "mẹ bầu" trải lòng về việc gần sinh nở nhưng không có chồng bên cạnh Nhã Phương Trái với lần mang thai con đầu lòng, diễn viên Nhã Phương khá thoải mái khi lộ diện bụng bầu to tại các sự kiện khi mang thai lần 2. Mẹ bầu 33 tuổi ưu tiên lựa chọn váy ôm sát cắt xẻ khoe trọn phần bụng to tròn và còn thoải mái mang giày cao gót. Cô chọn loại có đế cao 5cm để không ảnh hưởng đến em bé.

Mẹ bầu 33 tuổi ưu tiên lựa chọn váy ôm sát cắt xẻ khoe trọn phần bụng to tròn và còn thoải mái mang giày cao gót Trong suốt thai kì, nữ diễn viên luôn giữ tinh thần tích cực, thái độ chuyên nghiệp trong các công việc hoạt động nghệ thuật. Theo bà xã “Mười Khó” và các đồng nghiệp chia sẻ, mang thai lần 2 cô gặp một vài vấn đề về sức khỏe như sổ mũi, nghén ngủ thời gian đầu.

Trường Giang tiết lộ: "Con anh cung Thiên Bình". Điều này vô tình tiết lộ thời gian dự kiến sinh của Nhã Phương Trước đó, trong một đoạn clip hậu trường của Hành trình rực rỡ, Trường Giang lần đầu hé lộ thêm thông tin về nhóc tì sắp chào đời. Cụ thể, nam danh hài tiết lộ: "Con anh cung Thiên Bình". Điều này vô tình tiết lộ thời gian dự kiến sinh của Nhã Phương. Theo đó, cung Thiên Bình sẽ là những người sinh trong khoảng thời gian từ 23/9 đến 23/10. Như vậy, Nhã Phương có thể đang mang thai ở giai đoạn tháng thứ 7 - 8 của thai kì. Ngoài ra, chi tiết Trường Giang muốn tặng chuồn chuồn màu xanh cho nhóc tì thứ 2 cũng khiến dân tình đồn đoán giới tính của em bé sắp chào đời là con trai. Ngọc Hoa Vừa qua, sau một tháng tổ chức hôn lễ hoành tráng vào tháng 6/2023, diễn viên Ngọc Hoa đã thông báo "tin vui" đang mang thai con đầu lòng đến người hâm mộ. Nữ diễn viên “Gia đình cục súc” tâm sự, cô phát hiện có em bé khá bất ngờ. Giai đoạn đầu mang thai, vì chưa biết nên Ngọc Hoa vẫn vô tư đi quay quảng cáo, đóng vai nhào lộn, nhảy,... Và uống các loại nước mát như: Nước rau má, nước dừa,... Ông xã của Ngọc Hoa là người nghi ngờ vợ có thai nên đã bảo cô thử. Không ngờ kết quả Ngọc Hoa mang thai thật. Vừa qua, sau một tháng tổ chức hôn lễ hoành tráng vào tháng 6/2023, diễn viên Ngọc Hoa đã thông báo "tin vui" đang mang thai con đầu lòng đến người hâm mộ Con gái nuôi của NSND Ngọc Giàu nói thêm, cô khó có con nên khi biết tin mang bầu, hai vợ chồng đều vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Trộm vía sức khỏe thai kì của Ngọc Hoa ổn định, không nghén nhiều. Trộm vía sức khỏe thai kì của Ngọc Hoa ổn định, không nghén nhiều Vốn có tạng người tròn tròn nên khi mang bầu Ngọc Hoa cũng mũm mĩm hơn. Nữ diễn viên trộm vía khá khỏe mạnh, hàng ngày cô vẫn livestream bán hàng và dành thời gian trò chuyện với người hâm mộ.

Phương Trinh tăng 16kg lúc mang thai vẫn không ngại diện nội y, vóc dáng sau sinh khiến ai cũng choáng Phương Trinh Jolie đã đã chia sẻ hình ảnh thời mang thai và sau khi sinh Tyga khiến người hâm mộ được một phen ngưỡng mộ.

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